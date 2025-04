Badania DNA przyszłością medycyny



Badania genetyczne to rewolucja w medycynie na skalę porównywalną do wynalezienia penicyliny lub nawet większą. Już wkrótce badania DNA zastąpią analizy krwi, a lekarz w przyszłości zamiast leczyć będzie przede wszystkim nie dopuszczał do wystąpienia choroby. Ta przyszłość zbliża się wielkimi krokami.

Do niedawna wydawało się, że badania genetyczne na powszechną skalę dostępne będą za wiele lat i na pewno nie w Polsce. Tymczasem to w naszym kraju powstała jedna z pierwszych klinik w Europie zajmująca się tą dziedziną medycyny.

Dlaczego warto badać swoje DNA?



Testy DNA stają się coraz bardziej popularne, dlatego warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu takiego badania. Na pewno warto je zrobić, gdyż kompleksowa i zaawansowana diagnostyka DNA pozwala określić sposób zapobiegania wielu poważnym chorobom, mówi jak je leczyć, a także jak dobrać sposób odżywiania i aktywności fizycznej do indywidualnego genotypu.

Badanie DNA może być najważniejszym badaniem w naszym życiu. Na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących tego rodzaju testy. Zanim jednak zdecydujemy się na wykonanie zaawansowanej diagnostyki DNA, warto dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przed zakupem.

Ile genów zbadać?



Kluczową kwestią jest liczba badanych genów. Im większa, tym bardziej dokładne informacje można otrzymać. Firmy obecne na polskim rynku proponują badanie od 3 do 160 genów. Nie dajmy się jednak zwieść obietnicom, że przy analizie 3 genów, otrzymamy wskazówki na całe życie, dotyczące wszystkich aspektów zdrowia.

Dopiero analizując największą liczbę genów, możemy wykryć aż 35 chorób przewlekłych (m.in. cukrzyca, nowotwory, choroby serca i układu krążenia) i dobrać optymalny sposób ich leczenia. W badaniu DNA można również zbadać przyswajalności ponad 230 leków pod kątem ich skuteczności i efektów ubocznych, co pozwoli na dopasowanie optymalnego planu leczenia.

Dzięki temu uzyskujemy wiedzę, które leki i w jakim stopniu nasz organizm przyswaja, a jaka dawka mu szkodzi. Dodatkowo zbadać można ponad 1000 składników spożywczych pod kątem ich kompatybilności z naszym genotypem, dzięki czemu możemy wykluczyć produkty, które mu szkodzą i mogą stać się przyczyną poważnej choroby.

Forma wyników badań



Drugim ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest forma w jakiej otrzymamy wyniki badań. Same wyniki bez analizy, przeprowadzonej przez doświadczonego lekarza specjalistę, niewiele nam powiedzą.

Dopiero wyczerpujący raport z badania daje wiedzę, jakie choroby mogą nam zagrażać, jak je leczyć, jaką indywidualną dietę zastosować i jaki program aktywności fizycznej będzie dla nas najbardziej efektywny. Dodatkowo powinniśmy mieć możliwość przeanalizowania raportu z lekarzem i dietetykiem, którzy mogą opracować dla nas indywidualną terapię. Takie terapie, pomimo iż są wdrażane od stosunkowo niedługiego czasu, okazały się niezwykle skuteczne w profilaktyce i leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych.

W badaniu genetycznym bardzo ważnym czynnikiem jest oczywiście wiarygodność, ale i ochrona naszych danych osobowych. Tylko współpraca ze sprawdzoną placówką, w której systemy kontroli jakości przekraczają międzynarodowe standardy, gwarantuje rzetelność i bezpieczeństwo.

