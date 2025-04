RTG klatki piersiowej (inaczej rentgen lub prześwietlenie) to podstawowe badanie za pomocą promieni rentgenowskich. Pozwala ocenić stan płuc, serca, dużych tętnic, żeber oraz przepony. Dlatego jeśli masz długi, uciążliwy kaszel, bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub doznałaś urazu klatki piersiowej, koniecznie wykonaj RTG klatki piersiowej.

RTG klatki piersiowej należy do podstawowych badań diagnostycznych. Powód? Ryzyko skutków ubocznych jest minimalne, a korzyści ogromne. Dzięki promieniom rentgenowskim, które przenikają wszystkie organy ciała, powstaje dokładny ich obraz. Dzięki temu, że różnią się one budową, a promienie przenikają je w różnym stopniu, każdy organ jest bardzo dobrze widoczny na zdjęciu.

Spis treści:

RTG wykonuje się rutynowo podczas tzw. badań okresowych co 2 lata (np. do pracy). Osoby palące papierosy lub pracujące w uciążliwych warunkach powinny się prześwietlać co roku.

Poza tym najczęściej wskazaniem do RTG klatki piersiowej są:

bóle w klatce piersiowej (czasami związane z przebytym urazem),

trudności w oddychaniu, duszności,

długo trwający, uciążliwy kaszel.

Powyższe objawy mogą mieć związek z:

zapaleniem płuc,

gruźlicą,

rozedmą płuc,

niewydolnością układu krążenia,

wielkością serca i aorty,

obecnością płynu w jamach opłucnowych,

zamostkowym wolem tarczycy,

powiększonymi węzłami chłonnymi śródpiersia,

zmianami nowotworowymi,

zwłóknieniem płuc.

Badanie RTG pomaga śledzić postępy w leczeniu tych chorób. Wykonuje się je też przed poważnymi rozległymi operacjami, by wykluczyć choroby płuc i serca.

Ale uwaga! Zwykłe RTG nie pomoże w zdiagnozowaniu zmian nowotworowych o niewielkich rozmiarach zatorów w naczyniach płucnych. Wtedy potrzebna jest tomografia komputerowa klatki piersiowej.

U kobiet w ciąży wykonuje się RTG klatki piersiowej tylko w wyjątkowych okolicznościach, ze względu na możliwość uszkodzenia płodu.

RTG klatki piersiowej nie wymaga przygotowania. Trwa ok. 10 minut. Przed badaniem:

zdejmujemy ubranie od pasa w górę, w tym bieliznę, biżuterię, okulary oraz wszystkie elementy metalowe, które mogłyby zakłócić przechodzenie promieni X,

zakładamy fartuch ołowiany chroniący przed promieniowaniem okolice miednicy.

W trakcie:

stajemy przodem do specjalnej płyty,

podnosimy ręce do góry,

robimy pełny wdech zatrzymujemy oddech na kilka chwil.

Po:

wypuszczamy powietrze - komendy wydaje radiolog, czyli osoba przeprowadzająca badanie, która znajduje się w pomieszczeniu obok.

U ludzi sprawnych badanie wykonuje się w dwóch projekcjach (czyli pozycjach): PA - tylno-przedniej oraz bocznej. Pacjent stoi przodem do płyty, a następnie bokiem. Jeśli pacjent jest w stanie ciężkim i nie może stać, można zrobić mu badanie na leżąco w pozycji AP – projekcja przednio-tylna.

Wyniki obu projekcji są równie dokładne.

RTG klatki piersiowej wykonuje się wyłącznie na polecenie lekarza (konieczne jest skierowanie), zarówno w publicznych, jak i w prywatnych placówkach medycznych. Zdjęcie powinno zostać opisane przez radiologa, który wykonał badanie. Zazwyczaj dostajemy wyniki na dysku, który lekarz ogląda na monitorze komputera. Mimo że wyniki są opisane prostym językiem, ostatecznej ich interpretacji powinien dokonać lekarz, który kierował na badanie.

RTG można też zrobić prywatnie. Kosztuje wówczas 30-40 zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.06.2017.

