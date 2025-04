Upraszczając: o cukrzycy mówimy, gdy organizm nie potrafi dobrze przetworzyć i wykorzystywać węglowodanów, czyli cukrów otrzymywanych z jedzenia. W efekcie ich poziom we krwi bardzo się podnosi. A to może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia – od złego samopoczucia począwszy, na problemach m.in. z układem nerwowym, krwionośnym i śpiączce skończywszy. Dlatego choroby tej po prostu nie wolno ci zlekceważyć! Nie ma jednak powodu, żeby się jej bać, z cukrzycą można zupełnie normalnie żyć. Trzeba tylko pilnować, by poziom glukozy we krwi nie wzrastał za szybko. Jeśli lekarz potwierdził u ciebie tę chorobę, postępuj wg jego zaleceń. Oprócz tego zastosuj się do nasze rad. Pomogą ci utrzymać cukier w ryzach i sprawią, że chorowanie stanie się mniej... kłopotliwe.

1. Postaw na samokontrolę

Postaraj się lepiej wsłuchiwać w siebie i zapisuj swoje obserwacje. Załóż sobie zeszyt,

w którym będziesz notować pory posiłków, czas przyjmowania leków i oczywiście pomiary cukru – rób je regularnie, tak często jak zalecił ci lekarz. Zwykle trzeba je wykonywać przed jedzeniem, po posiłku i przed snem. Staraj się też oceniać swoje samopoczucie. Koniecznie zaznaczaj również momenty zwiększonej aktywności fizycznej (wysiłek zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę!). Taki notes będzie nieocenioną pomocą dla ciebie i lekarza. Dzięki niemu dowiesz się, na jakie leki i składniki diety twój organizm reaguje, a tym samym nauczysz się lepiej kontrolować poziom cukru we krwi.

2. Mądrze planuj posiłki

Wiele osób boi się diety cukrzycowej. Wydaje im się, że wymaga wiele zaangażowania. Spokojnie, to wcale nie jest takie trudne! Na pewno przyda ci się waga kuchenna i tabele z wymiennikami węglowodanowymi. Raz w tygodniu zaplanuj swoje menu na kolejne 7 dni. Zrób to dokładnie – chodzi o to, żebyś wiedziała, co możesz zjeść i w jakiej ilości (chodzi także o napoje i przekąski!).

3. Miej wszystko pod ręką

Choć czujesz się doskonale i wydaje ci się, że masz świetnie wyregulowany poziom glukozy we krwi, noś zawsze przy sobie żelazny zestaw cukrzyka – glukometr, zeszyt samokontroli leki i ewentualnie coś słodkiego. Gdy nagle poczujesz się źle, zmierz cukier. I reaguj w zależności od wyniku.

4. Nie lekceważ bezsenności

Udowodniono, że zaburzenia snu występujące co najmniej 3 razy w tygodniu rozregulowują poziom cukru we krwi i zwiększają ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Jeśli więc źle sypiasz (nawet gdy wiesz, że powodem tego są częste wizyty w toalecie), koniecznie powiedz o tym lekarzowi.

5. Bezboleśnie pobieraj krew

Przed ukłuciem się w palec, umyj ręce w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, delikatnie masując i uciskając miejsce, z którego pobierzesz krew (aż się zaróżowi). Nie używaj alkoholu etylowego lub innych środków dezynfekujących, bo mogą one zafałszować wynik (sztucznie obniżyć poziom glukozy). I jeszcze jedno, nakłuwaj zawsze boczną część opuszki palca. Pobieranie krwi z czubka palca jest bardziej bolesne.

