Puls, inaczej tętno, to określenie częstotliwości uderzeń serca w ciągu minuty. Jest to falisty ruch ściany tętnic wywołany skurczami serca i zależny od elastyczności ścian tętnic, który możemy wyczuć w kilku miejscach na ciele. Jego mierzenie to podstawowe badanie wykorzystywane do oceny stanu zdrowia, szczególnie przydatne w trakcie udzielania pierwszej pomocy, gdy trzeba sprawdzić, czy i jak pracuje serce. Puls może być miarowy lub nie, zbyt szybki lub za wolny, nietypowy - nieprawidłowe cechy mogą wskazywać na różne problemy zdrowotne. Puls mierzy się również w trakcie aktywności fizycznej, żeby określić maksymalne tętno w trakcie treningu albo strefy pulsu dla konkretnych ćwiczeń.

Jak zmierzyć puls?

Mierzenie pulsu powinno się odbywać w stanie spokoju fizycznego i psychicznego. Polega ono na policzeniu liczby uderzeń wyczuwalnych na nadgarstku lub szyi w czasie 10 sekund. Czas można odmierzać na zegarku lub stoperze. Otrzymaną liczbę uderzeń wystarczy pomnożyć przez 6 – wynik oznacza liczbę uderzeń serca na minutę, czyli nasze tętno w trakcie spoczynku. W trakcie udzielania pierwszej pomocy puls należy mierzyć na tętnicy szyjnej.

Oto dokładniejsza instrukcja pomiaru puls na nadgarstku:

Znajdź spokojne miejsce i usiądź wygodnie. Ważne, by nie mierzyć pulsu od razu po wysiłku, np. po szybkim spacerze lub wejściu po schodach. Zanim przystąpisz do następnych kroków odczekaj kilka minut siedząc spokojnie. Wyprostuj lewą rękę i ułóż wewnętrzną stroną do góry np. na stole lub oparciu krzesła. Dokładnie tak samo, jak przy pobieraniu krwi lub mierzeniu ciśnienia. Palec wskazujący i środkowy drugiej ręki przyłóż do nadgarstka lewej ręki w takiej pozycji, żeby z jednej strony dotykały krawędzi nadgarstka, a pod spodem wyczuwały ścięgna połączone z kciukiem. Przyciśnij delikatnie palce, żeby wyczuć puls (być może trzeba będzie zmienić nieco ich ułożenie). Teraz przyda się zegarek lub sekundnik. Przyciskając palce do nadgarstka przez 10 sekund, licz uderzenia. Następnie pomnóż tę liczbę przez 6. Wynik to twój puls.

Jeśli wyczuwalny puls jest nieregularny, odczekaj chwilę, a następnie powtórz pomiar, licząc uderzenia przez minutę. Sprawdź tutaj: prawidłowy puls, aby porównać swój wynik.

Do mierzenia pulsu można też wykorzystać urządzenia takie jak pulsoksymetr, ciśnieniomierz lub opaskę do ćwiczeń.

