Jeśli twoje wyniki morfologii mogłyby być lepsze, oprócz wizyty u lekarza (każde odstępstwo od normy warto skonsultować ze specjalistą!), wprowadź 5 zmian w swoim stylu życia. Nie będzie łatwo, ale warto!

Jak poprawić wyniki morfologii?

Ruszaj się i ćwicz regularnie.

To żadne zaskoczenie, że regularny, umiarkowany ruch ma dobry wpływ na zdrowie. W ten sposób dotlenisz organizm, poprawisz ukrwienie i pobudzisz produkcję krwinek czerwonych (erytrocytów). Regularny ruch pomoże ci też utrzymać prawidłową masę ciała lub, jeśli ten problem cię dotyczy, zrzucić dodatkowe kilogramy. Nie musisz od razu rzucać się w wir codziennych, wielogodzinnych treningów! Jeśli twoja kondycja pozostawia wiele do życzenia, na początek postaw na spacery, nordic walking, pływanie, jazdę rowerem, jogę lub inną spokojną aktywność fizyczną.

Biegasz? Możesz mieć anemię sportowców!

Schudnij

Zarówno nadwaga, jak i zbyt niska masa ciała mogą negatywnie odbijać się na twoim zdrowiu. Odradzamy jednak korzystanie z cudownych diet, które być może pomogą ci schudnąć 10 kg w 2 tygodnie, ale ostatecznie skończą się efektem jojo i powrotem do wyjściowej masy ciała. Najlepszym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalisty, czyli dietetyka. Specjalista uwzględni twoje potrzeby (np, tryb życia, wyniki badań, wiek, płeć, stan zdrowia) i opracuje plan skutecznego odchudzania.

Jedz zdrowo

Pamiętaj, że "jedz zdrowo" nie zawsze znaczy to samo! Zwłaszcza, jeśli w grę wchodzą różne choroby, które wpłynęły na złe wyniki badań. Jeśli chcesz mieć pewność, że to, co jesz, służy twojemu zdrowiu, wybierz się na konsultację do dietetyka. W międzyczasie zrezygnuj jednak z produktów z dużym dodatkiem cukru, soli, wysoko przetworzonych i fast foodów. Te z całą pewnością nie służą nikomu!

Ogranicz używki

Wszyscy wiedzą, że alkohol i papierosy szkodzą zdrowiu. Mimo to, tak wiele osób na własne życie truje się, nie myśląc o skutkach tej chwilowej "przyjemności". Rezygnacja z używek nie tylko poprawi stan twojego zdrowia, ale korzystnie wpłynie też na samopoczucie i wygląd!

Co się dzieje z organizmem po rzuceniu palenia? Pierwsze korzyści już po 20 minutach!

Wybierz się do lekarza

Wszystkie odbiegające od normy wyniki morfologii warto skonsultować z lekarzem. Może okazać się, że to nic groźnego, ale w przypadku dbania o zdrowie zawsze najlepiej sprawdza się metoda dmuchania na zimne. Im wcześniej zdiagnozowana zostanie choroba, tym większa szansa na wyleczenie lub ustabilizowanie jej objawów.

Pamiętaj, że wymienione wyżej przykłady pomogą ci prowadzić zdrowy styl życia, ale nie wyleczą chorób, które mogą być przyczyną złych wyników morfologii. Konieczne może być podjęcie leczenia. Dlatego, niezależnie od wprowadzenia zmian w stylu życia, w przypadku wyników badań odbiegających od normy, zalecamy wizytę u lekarza.