To właśnie nadmiar złego cholesterolu LDL (ponad 115 mg/dl ) oraz trójglicerydów (ponad 150 mg/dl) przyczynia się do kłopotów z układem krążenia, a w efekcie zawału czy udaru mózgu. Jeśli normy są przekroczone nie więcej niż o 20-25 procent, zapewne uda ci się poprawić wyniki dzięki diecie i zwiększeniu aktywności fizycznej. Przy wyższych parametrach potrzebne będą jednak leki.

Reklama

1. Dieta redukująca cholesterol

Najlepsza dla ciebie będzie Dieta DASH. Reguluje bowiem ciśnienie krwi i obniża poziom cholesterolu. Pomaga pozbyć się nadwagi (ona także szkodzi sercu!) i zmniejsza ryzyko cukrzycy. Jest zdrowa, warto więc na nią przestawić całą rodzinę. Podstawą jadłospisu są węglowodany złożone i błonnik pokarmowy (czyli gruboziarniste produkty zbożowe, owoce i warzywa) - te ostatnie w największej ilości.

Ogranicza się zaś składniki, które szkodzą układowi krążenia, np. sól, tłuste mięsa i wędliny oraz tłuszcze zwierzęce (masło i smalec). Ważne jest nie tylko to, co jesz, ale też w jakiej ilości. Dlatego, komponując jadłospis, postaraj się tak dobierać składniki, aby w dziennym menu znalazło się:

7–8 porcji produktów zbożowych (porcja to kromka chleba, albo 30 g produktów sypkich), np. graham lub razowiec, płatki owsiane, kasze, brązowy ryż;

(porcja to kromka chleba, albo 30 g produktów sypkich), np. graham lub razowiec, płatki owsiane, kasze, brązowy ryż; po 5 porcji warzyw i owoców (porcja to garść, średnia sztuka, szklanka soku), np. pomidory, dynia, brokuły, szpinak morele, banany, winogrona, pomarańcze;

(porcja to garść, średnia sztuka, szklanka soku), np. pomidory, dynia, brokuły, szpinak morele, banany, winogrona, pomarańcze; po 2 porcje niskotłuszczowego nabiału, chudego mięsa (najlepiej drobiu) lub ryb (te mogą być tłuste) – porcja to np. 1/2 szkl. mleka, 5 dag sera, 10 dag ryby czy mięsa;

(najlepiej drobiu) lub ryb (te mogą być tłuste) – porcja to np. 1/2 szkl. mleka, 5 dag sera, 10 dag ryby czy mięsa; 2 porcje tłuszczów roślinnych, czyli np. 2 łyżeczki oleju lub oliwy albo miękkiej margaryny.

2. Ćwiczenia dla zdrowego serca

Dzięki regularnym ćwiczeniom możesz znacznie poprawić wydolność swojego serca i sprawić, że twoje ciało odzyska formę. Jeśli masz za sobą poważne kardiologiczne przejścia (np. zawał) - prosty trening, a także sposób oddychania podczas ćwiczeń pokaże ci rehabilitant (i to jeszcze zanim wyjdziesz ze szpitala - byś mogła potem szybciej wrócić do aktywności). Jeżeli nie masz za sobą sercowych doświadczeń, ale chcesz zredukować ich ryzyko, postaw na ćwiczenia:

regularne – uprawiane minimum 3 razy w tygodniu 30-60 minut (optymalnie będzie jednak 5 razy w tygodniu) - taka systematyczność poprawia nie tylko kondycję mięśni i pomaga zrzucić ewentualną nadwagę. To także doskonały sposób na zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych.

– uprawiane minimum 3 razy w tygodniu 30-60 minut (optymalnie będzie jednak 5 razy w tygodniu) - taka systematyczność poprawia nie tylko kondycję mięśni i pomaga zrzucić ewentualną nadwagę. To także doskonały sposób na zwiększenie elastyczności naczyń krwionośnych. niezbyt intensywne (maksymalne tętno to 120, tak byś mogła mówić bez problemu ze złapaniem tchu),

(maksymalne tętno to 120, tak byś mogła mówić bez problemu ze złapaniem tchu), takie, które nie powodują nadmiernego obciążenia układu krążenia np. marsz z kijkami (nordic walking), spokojne pływanie i tańczenie, jazda na rowerze w umiarkowanym tempie. Doskonale by było, gdybyś na zmianę wprowadzała rozmaite formy ruchu.

3. Leki obniżające cholesterol

Przy znacznie przekroczonych normach cholesterolu lub trójglicerydów - zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka sercowego sama zmiana stylu życia nie wystarczy. Równocześnie trzeba wdrożyć leki. Do tych najczęściej przepisywanych należą statyny (czasem lekarz zaleca też fibraty). Zażywa się je długotrwale i systematycznie. Dlatego nie odstawiaj ich, gdy tylko wyniki badań się poprawią, pamiętaj też by nie robić np. kilkudniowych przerw w kuracji (bo zapominasz o pigułce). To ważne, bo skutkiem takich luk w kuracji czy też zaprzestania leczenia może być nie tylko powrót do starych, złych wyników cholesterolu, ale nawet ich pogorszenie (wątroba - która w głównej mierze wytwarza cholesterol - może deficyt statyn potraktować jako bodziec do zintensyfikowania produkcji).

Tu przeczytasz więcej na temat badań