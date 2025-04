Anizochromia (HDW) to stan, kiedy w rozmazie krwi obecne są zarówno prawidłowo jak i nieprawidłowo wybarwione czerwone krwinki. Norma HDW to 2,2-3,2 g/dl i jest taka sama dla kobiet i mężczyzn. Podwyższona anizochromia erytrocytów najczęściej świadczy o niedokrwistości. Sprawdź, co warto wiedzieć o tym parametrze morfologii krwi!

Co to jest anizochromia?

O anizochromii mówimy, gdy w próbce krwi pobranej do badań znajdują się zarówno prawidłowo jak i nieprawidłowo wybarwione erytrocyty. Stopień wybarwienia czerwonych krwinek zależy od ilości zawartej w nich hemoglobiny. Nieprawidłowość może więc dotyczyć:

hipochromii , czyli niedostatecznego wybarwienia erytrocytów przy obniżonym stężeniu hemoglobiny w krwince,

, czyli niedostatecznego wybarwienia erytrocytów przy obniżonym stężeniu hemoglobiny w krwince, hiperchromii, czyli nadmiernego wybarwienia erytrocytów przy podwyższonym stężeniu hemoglobiny w krwince.

Jaka jest norma anizochromii?

Prawidłowy wynik powinien mieścić się w zakresie 2,2-3,2 g/dl. Wzrost wartości HDW może być spowodowany niedokrwistością hemolityczną lub niedokrwistością z niedoboru żelaza.

Nieprawidłowy wynik badania należy skonsultować z lekarzem. Wyniki interpretuje się na podstawie wartości innych parametrów morfologii krwi. Jeśli wynik HDW wykracza poza normę, a pozostałe nie budzą podejrzeń lekarzy, nieprawidłowy wynik nie powinien budzić niepokoju.

Jak rozpoznać objawy anizochromii?

Anizochromię stwierdza się na podstawie badania rozmazu krwi. Objawy, które powinny skłonić do zbadania tego parametru to te charakterystyczne również dla niedokrwistości. Twoją uwagę powinny zwrócić m.in.:

ciągłe zmęczenie i senność

problemy z koncentracją, pamięcią

nadwrażliwość na zimno

blada skóra i błony śluzowe

zawroty głowy, duszności

łamliwość włosów i paznokci

Poziom wybarwienia erytrocytów określa się na podstawie rozmazu krwi żylnej. Na badanie należy przyjść na czczo.

