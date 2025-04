Choroby ginekologiczne a ból kręgosłupa: problemy z macicą, pochwą, jajnikami czy jajowodami mogą objawiać się bólem kręgosłupa

Choroby ginekologiczne i ból kręgosłupa to częste połączenie. Niewiele kobiet wie, że ból dolnego odcinka pleców może wynikać z różnych ginekologicznych nieprawidłowości. Najczęstszą są infekcje intymne. Do rzadszych przypadków należą skręt jajowodu, torbiel jajnika, choroba nowotworowa czy endometrioza. W każdym z tych przypadków należy zgłosić się po pomoc do ginekologa. Czasami wystarczy leczenie farmakologiczne, ale bywa i tak, że konieczna jest szybka operacja.