Torbiele w piersiach - co to jest, jak wyleczyć i czy oznaczają mastopatię

Torbiele w piersiach to objaw tzw. dysplazji piersi, czyli często łagodnych zmian. To cysty wypełnione płynem, które często nie dają o sobie znać. Jeśli zmian jest wiele, są bolesne i zauważalne - możesz mieć do czynienia z mastopatią. Koniecznie jest badanie USG.