Nieprawidłowy wynik P-LCR nie musi oznaczać stanu chorobowego. Podwyższony P-LCR może występować przy małopłytkowości (niedoborze płytek krwi), a obniżony P-LCR przy nadpłytkowości (nadmiarze płytek krwi). Nieprawidłowy wynik P-LCR czasami wskazuje na nowotwór mieloproliferacyjny, mielodysplazję i niektóre zespoły wrodzonej małopłytkowości, jak np. zespół Bernarda-Souliera, lub choroby związane z mutacją genu MYH9 .

Reklama

Spis treści:

P-LCR (skrót z ang. platelet-large cell ratio) jest parametrem krwi oznaczającym odsetek dużych lub olbrzymich płytek krwi (trombocytów), których objętość przekracza 12 fl. w całkowitej objętości krwi. Badanie P-LCR pokazuje zatem, czy we krwi znajdują się płytki przekraczające swoją wielkością normy. Oznaczenie P-LCR wykorzystuje się głównie do diagnostyki różnych stanów przebiegających z nieprawidłową liczbą płytek krwi.

Płytki krwi (trombocyty) to jeden z najważniejszych elementów krwi człowieka, biorący udział w procesach krzepnięcia krwi oraz powstawania zmian miażdżycowych. Nadmiar płytek krwi może prowadzić do powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych, zaś ich niedobór do groźnych krwawień.

Badanie P-LCR nigdy nie jest wykonywane samodzielnie, lecz zazwyczaj razem z oznaczeniem innych parametrów, takich jak PLT (całkowita liczba płytek w próbce), MPV (średnia objętość płytek krwi) i PDW (stopień zróżnicowania wielkości płytek, inaczej anizocytoza).

Oznaczanie tego wskaźnika nie mieści się w standardach podczas wykonywania morfologii krwi - badanie P-LCR jest dodatkowe. Lekarz zleci je, jeśli uzna, że musi dokonać szczegółowej analizy układu płytkowego u danej osoby. Wskazaniem do sprawdzenia wartości P-LCR jest podejrzenie nieprawidłowości związanych z płytkami krwi.

Na badanie P-LCR należy przyjść na czczo. Wykonuje się je podobnie jak w przypadku morfologii - pobierana jest krew żylna, próbka trafia do laboratorium, gdzie jest analizowana.

Norma dla wskaźnika P-LCR wynosi poniżej 30% dużych lub olbrzymich płytek krwi w całkowitej liczbie płytek krwi. Dopuszczalne są wahania. Wynik badania zawsze analizuje lekarz, który w interpretacji bierze pod uwagę też inne wskaźniki krwi, historię chorobową i stan zdrowia pacjenta oraz jego wiek i płeć.

Zdarza się, że kilkuprocentowe odchylenia niektórzy mają przez całe życie. Taka sytuacja wymaga konsultacji lekarskiej, ale w większości przypadków nie jest groźna i nie wymaga dodatkowej diagnostyki.

Podwyższony wynik P-LCR może być naszą naturalną cechą. Oznacza, że we krwi występuje nieprawidłowy skład płytek krwi z przewagą dużych płytek. Jeśli wyniki innych parametrów płytkowych są w normie, to na ogół nie ma powodu do niepokoju. Zdarza się, że P-LCR wyższy niż 30% oznacza stan chorobowy.

Podwyższony P-LCR może świadczyć o:

plamicy autoimmunologicznej - rodzaju małopłytkowości,

nowotworze,

niedokrwistości (zobacz objawy anemii),

stanach zapalnych,

wieloletnim nadużywaniu alkoholu.

Podwyższony wskaźnik P-LCR obserwuje się również u osób z chorobą wieńcową (chorobą niedokrwienną serca). Ten parametr wraz z innymi wskaźnikami dotyczącymi płytek krwi jest przydatny do oceny ryzyka w chorobie wieńcowej.

To bardzo rzadka sytuacja. Raczej nie świadczy o niczym złym, jest po prostu cechą danej osoby. Obniżone P-LCR nie powinno zatem wzbudzać niepokoju, tym bardziej, jeśli pozostałe wskaźniki krwi są w normie. Oczywiście każdy wynik powinien zostać indywidualnie oceniony przez lekarza.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.12.2019.

Reklama

Czytaj także:

Morfologia krwi a nowotwór. Jak wysokie OB powinno zaniepokoić? [WYWIAD]

CRP a rak – jaki jest związek? Kiedy wysokie białko C-reaktywne świadczy o nowotworze?

Niska hemoglobina a nowotwór. Jak często niedokrwistość jest objawem raka?

Morfologia z rozmazem - cel badania, normy i wyniki z opisem

Co oznacza podwyższone i obniżone MCH w morfologii?

MCHC (morfologia) - normy, co oznacza za wysokie i za niskie MCHC