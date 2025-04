Spis treści:

Białko C-reaktywne (CRP) jest białkiem ostrej fazy wytwarzanym przez wątrobę w trakcie ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej. Jego produkcja odbywa się pod wpływem cytokin prozapalnych. CRP jest uwalniane do krwi w ciągu doby od rozpoczęcia reakcji zapalnej i wraca do normy po ustąpieniu stanu zapalnego.

Norma CRP wynosi . U osób palących papierosy i kobiet ciężarnych poziom białka może być wyższy.

Wysokie stężenie CRP może świadczyć o:

infekcjach bakteryjnych (np. zakażenie paciorkowcami, gronkowcami),

infekcjach wirusowych (np. wirusowe zapalenie wątroby typu B),

autoimmunologicznej chorobie zapalnej (np. toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie jelit),

grzybicy.

Oznaczenie białka C-reaktywnego służy również rozróżnieniu infekcji bakteryjnych od wirusowych. Znacznie podwyższony poziom CRP (nawet > 100 mg/l) częściej występuje przy infekcjach bakteryjnych. Dla infekcji wirusowych CRP jest niższy (30-40 mg/l).

CRP jest nieswoistym markerem stanu zapalnego, a jego podwyższony poziom może świadczyć o nowotworze. Silniejszy związek występuje, gdy nowotwór się rozrasta i daje przerzuty.

Wartości CRP dla raka mogą być różne – w badaniach zgłaszano zarówno wyniki

Wysokie CRP wynika ze stałej, niezbyt nasilonej reakcji zapalnej, jaka towarzyszy postępującej chorobie nowotworowej. Kiedy komórki rakowe mnożą się i zmiany wzrastają, dochodzi do miejscowego uszkodzenia tkanek, co pobudza układ immunologiczny do odpowiedzi. Celem komórek odpornościowych staje się wtedy naprawa uszkodzonych komórek i zlikwidowanie komórek nieprawidłowych. Cały proces znajduje swoje odzwierciedlenie w parametrach związanych z odpowiedzią immunologiczną, dlatego poziom CRP może korelować z rozwojem raka.

Przy czym trzeba pamiętać, że nie każdy nowotwór będzie dawał wynik w postaci podwyższonego białka C-reaktywnego, i nie każdy podwyższony wynik będzie oznaczał, że mamy do czynienia z rakiem.

O jakim nowotworze może świadczyć wysokie CRP?

Podwyższony poziom CRP we krwi może świadczyć o różnych nowotworach, np.:

CRP a OB

CRP mówi nam o istnieniu reakcji zapalnej w organizmie podobnie jak wskaźnik OB (odczyn Biernackiego), ale białko ostrej fazy jest stabilniejszym parametrem, który nie ulega łatwo wahaniom. CRP nie wpływa na OB. Jeśli OB jest znacznie podwyższone, a CRP prawidłowe, to z dużym prawdopodobieństwem świadczy o szpiczaku (nowotwór układu krwiotwórczego).

Badanie CRP jest wykorzystywane do oceny rokowania u pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem. Jeśli CRP jest wysokie a objawy infekcji nie występują, to uważa się to za zły prognostyk. Może świadczyć o większej złośliwości zmian. Badanie CRP do oceny rokowania może być wykorzystane przy różnorodnych nowotworach, w tym raku płuc, raku jelita grubego, raku trzustki, raku nerki czy mięsaku tkanek miękkich.

Pamiętaj jednak, że wysoki wynik CRP nie ma zastosowania w diagnozowaniu nowotworów. Konieczne są inne badania, by potwierdzić lub wykluczyć raka.

