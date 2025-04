Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) to jedna z organizacji działających w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstanie WHO ratyfikowano w 1948 r. Siedzibą WHO jest Genewa.

Reklama

Zadania WHO

Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia śmiertelności niemowląt. Do największych sukcesów tej organizacji należy zwalczanie epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera czy dżuma poprzez masowe szczepienie. Polska jest członkiem WHO od początku jej działalności. Jest również członkiem Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą w Kopenhadze.

WHO a pandemia grypy

WHO wspomaga wszystkie kraje członkowskie w reagowaniu na obecną pandemię grypy. Wsparcie to przybiera trzy główne formy:

opracowywanie wytycznych,

wsparcie materialne,

szkolenia personelu służby zdrowia.

Reklama

Głównym celem WHO jest wzmocnienie i wsparcie systemów ochrony zdrowia w krajach uboższych. Systemy zdrowotne muszą mieć możliwość zapobiegania, wykrywania, leczenia przypadków zachorowań. WHO pracuje także nad utworzeniem zapasu leków (antywirusowych i antybiotyków) oraz szczepionki pandemicznej, aby środki te były bardziej dostępne dla krajów rozwijających się. Jest w stałej współpracy z firmami farmaceutycznymi.

Czytaj: Pandemie szalejącej grypy - co powinniśmy o nich wiedzieć?

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, Wikipedia