Chociaż ich objawy zasadniczo się od siebie różnią, grypa najczęściej mylona jest z przeziębieniem. Początek grypy jest z reguły nagły – niespodziewanie zaczyna nas boleć głowa i mięśnie, a my czujemy, że natychmiast musimy się położyć.

Objawy grypy to przede wszystkim: silne bóle mięśniowe, stawowe i kostne oraz wysoka lub bardzo wysoka gorączka. Często pojawia się ból głowy lub oczu, czasem suchy kaszel, natomiast bardzo rzadko - katar, chrypka czy ból gardła. Objawy są zazwyczaj tak silne, że nie mamy na nic siły i leżymy przysłowiowym "plackiem". Czujemy się fatalnie, jesteśmy wyczerpani, osłabieni, senni i wszystko nas boli.

Grypa jest chorobą wirusową, a nie bakteryjną, dlatego nieskuteczne w jej leczeniu będą antybiotyki. Nie istnieje konkretny lek przeciwgrypowy. Terapia polega na łagodzeniu objawów, wzmacnianiu odporności i wspieraniu chorego w powrocie do zdrowia różnymi metodami.

Objawy grypy – na co zwracać szczególną uwagę?

7 skutecznych sposobów na walkę z wirusem

1. Odpoczynek i sen

Co jest najważniejsze przy grypie? Leżeć w ciepłym łóżku, odpoczywać i spać. Zresztą na nic więcej z reguły nie mamy siły. Należy pozwolić sobie "wychorować się". W żadnym wypadku nie powinniśmy iść do pracy czy szkoły, nie mówiąc o innych aktywnościach. Grypa jest poważnym schorzeniem, grożącym różnymi powikłaniami, zatem nie narażajmy w tym czasie organizmu na dodatkowe czynniki ryzyka – zimno, brak snu, zmęczenie.

Odpowiednia ilość snu zapewnia regenerację organizmu i lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego. W czasie snu zdrowiejemy. Ważne jest zatem, aby w czasie grypy jak najwięcej wypoczywać, spać i przebywać w cieple.

2. Rozgrzewanie

Czasem przy wysokiej gorączce w przebiegu grypy chory odczuwa dreszcze. Nie może się rozgrzać, pomimo przebywania pod kołdrą i kocem. W takiej sytuacji dobrze jest podawać ciepłe herbaty z rozgrzewającymi przyprawami – imbirem, cynamonem, goździkami czy z dodatkiem miodu.

Jeśli dreszcze nadal się utrzymują, sprawdzonym sposobem jest wymoczenie nóg w wodzie z imbirem. Gotujemy wodę z plasterkami świeżego imbiru, lekko ją studzimy – ma być mocno ciepła, ale oczywiście nie wrząca! – i moczymy w niej stopy. Taka gorąca kąpiel szybko poprawi krążenie i skutecznie nas rozgrzeje.

3. Dieta

Ważne jest także, aby nie narażać na przeciążenie układu trawiennego. Przy grypie zazwyczaj nie mamy apetytu, brakuje sił na jedzenie – to jest informacja od naszego organizmu, której powinniśmy posłuchać. Nie zmuszajmy chorego do jedzenia. W czasie tak poważnej infekcji organizm potrzebuje tyle siły do walki z chorobą, że nie powinien tracić jej na trawienie pożywienia.

Poczekajmy z rosołem – będzie wskazany już po grypie, w czasie rekonwalescencji. Bardzo ważne jest, aby w trakcie gorączki nie zapominać o piciu dużej ilości płynów. Organizm w tym czasie traci sporą ilość wody i niezbędne jest jej ciągłe uzupełnianie.

4. Zioła

Można pić zwykłą wodę, ciepłą lub letnią, lekko dosłodzoną miodem, ale bardzo dobrym sposobem, który jednocześnie leczy i nawadnia jest podawanie choremu herbatek ziołowych. Zioła to sprawdzone, domowe sposoby, skuteczne przy gorączce i poprawiające odporność. Przy grypie to doskonała metoda wzmocnienia pacjenta i przyspieszenia powrotu do zdrowia. Zioła zaleca się pić w postaci gorących naparów. Przy gorączce warto pić herbatę z kwiatów lipy z sokiem malinowym.

Przeciwzapalnie i przeciwwirusowo działa napar z kwiatów czarnego bzu. Możemy go dosłodzić miodem, który jest nie tylko smaczny, ale też pomaga zwalczyć infekcję i stan zapalny. Przygotuj też syrop z miodu i czosnku lub miodu i cebuli. Zarówno czosnek, jak i cebula działają jak naturalne antybiotyki, pomagają w walce ze szkodliwymi mikrobami i poprawiają odporność.

5. Leki homeopatyczne

W objawach grypy ulgę przynoszą też leki homeopatyczne, które skracają czas trwania choroby i wyraźnie podnoszą odporność. Poza tym mogą być bezpiecznie stosowane u wszystkich, również u małych dzieci, starszych osób i kobiet w ciąży. Zawsze można je łączyć z innymi sposobami leczenia. Łagodzą bóle mięśniowe i stawowo-kostne, uśmierzają gorączkę i ból głowy, zapobiegają osłabieniu. Czasem nawet jedna dawka potrafi "rozpędzić" grypę i ustrzec nas przed tą chorobą. Warto jest mieć je pod ręką w sezonie infekcyjnym, ponieważ im wcześniej je zastosujemy, tym większa szansa na szybsze wyleczenie.

Jeśli dominującym objawem jest tak zwane "łamanie w kościach", czyli bardzo silny ból stawów i kości, któremu towarzyszy odczucie potłuczenia i rozbicia mięśniowego, a dodatkowo występuje ból głowy i oczu, dobre efekty przyniesie lek Eupatorium perfoliatum. Jeśli natomiast chory skarży się na silne osłabienie i drżenie mięśniowe, a oprócz tego występuje gorączka, dreszcze i wyczerpanie, potrzebny jest lek na bazie Gelsemium sempervirens.

Objawy pojawiają się nagle, gorączka jest wysoka i gwałtowna, pacjent jest rozpalony i spocony? Pomoże lek na bazie Belladonna. Jeśli natomiast grypa objawia się uczuciem rozbicia mięśniowego i dojmującą obolałością całego ciała, wszystko nas boli i drażni, ulgę może przynieść Arnica montana. Leki homeopatyczne dobierane są indywidualnie dla pacjenta, zawsze więc warto skonsultować wybór i dawkowanie leku z lekarzem lub farmaceutą.

6. Bańki

W przebiegu grypy możemy choremu także postawić bańki. To stary i sprawdzony sposób, którym kiedyś leczono wszelkie infekcje górnych dróg oddechowych, jak również zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Skutecznie usuwają stany zapalne, ale również wzmacniają i pobudzają pracę układu odpornościowego. Poza tym są bezpieczną metodą, można je zastosować nawet u małych dzieci.

7. Rekonwalescencja

Nie jest tak łatwo wrócić do równowagi po grypie. Zanim odzyskamy pełnię sił, upłynie trochę czasu. Organizm jest wyczerpany, osłabiony. Ważne jest, aby nie wpaść od razu w wir codziennych zajęć, lecz pozwolić sobie na stopniowy i łagodny powrót do normalności. Nadal należy sporo odpoczywać i odpowiednio długo się wysypiać.

W naszym jadłospisie powinny zagościć posiłki lekkostrawne i wzmacniające – pożywne zupy na bazie kurczaka i warzyw korzeniowych, gotowane lub duszone warzywa, biały ryż, kasza jaglana z bakaliami, płatki owsiane, gotowane jabłka. Do codziennej diety warto też włączyć specyfiki podnoszące odporność, takie jak: preparaty z jeżówki, dobre probiotyki, witaminy, minerały, zwłaszcza cynk i selen, sprawdzone suplementy z witaminą C i D.

Ponadto nadal trzeba chronić się przed zimnem, właściwie ubierać, ale jednocześnie wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy i dbać o regularną, lecz umiarkowaną aktywność fizyczną. A zwłaszcza wzmacniać swoją odporność i siły witalne, aby grypa nie dopadła nas po raz kolejny.

