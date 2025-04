Część osób uważa, że kąpiel lub wzięcie prysznica w czasie przeziębienia jest złym pomysłem. Zwłaszcza kiedy chore jest dziecko. Powody takiego działania wydają się dość oczywiste. Uważamy, że po kąpieli można się szybko wychłodzić, a ciepła woda nie jest wskazana przy gorączce, więc po co ryzykować. W rzeczywistości kąpiel jest nie tylko dozwolona, ale też potrzebna.

Kąpiel, prysznic oraz inne podstawowe zabiegi higieniczne nie są przeciwwskazane w czasie przeziębienia czy grypy. Co więcej, powinniśmy regularnie myć się w trakcie infekcji, ponieważ usuwając z siebie zarazki, zmniejszamy ryzyko zakażenia innych osób. Nie ma też dowodów naukowych, które wskazywałyby, że kąpanie się w trakcie choroby spowoduje pogorszenie stanu zdrowia.

Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach. Nie wolno brać gorącej kąpieli w trakcie gorączki. Wtedy lepiej zadziała letnia woda. Zanurzenie się w wodzie o temperaturze zbliżonej do prawidłowej temperatury ciała (lub nieco chłodniejszej) jest skutecznym domowym sposobem obniżania gorączki. Jeśli jednak występują dreszcze gorączkowe i chory czuje się bardzo źle, wtedy lepiej zażyć lek przeciwgorączkowy zamiast kąpieli. Gdy chory jest mocno osłabiony, co często zdarza się w trakcie grypy, powinien pozostać w łóżku do czasu poprawy samopoczucia, a z długich kąpieli raczej zrezygnować.

W przypadku typowego przeziębienia jak najbardziej można się kąpać i brać prysznic. Kąpiel zadziała rozgrzewająco, gdy odczuwamy nieprzyjemne zimno i dreszcze, a także poprawi samopoczucie. Warto pilnować tego, żeby woda za bardzo nie wystygła. Potem najlepiej położyć się do łóżka, aby nie wychłodzić zbyt szybko organizmu.

Podobnie jak w przypadku mycia ciała, mycie włosów pozwala usunąć zarazki i zmniejsza szanse na zarażenie innych osób. Higiena w czasie choroby jest ważna. O ile nie ma przeciwwskazań, takich jak wysoka gorączka czy bardzo złe samopoczucie, można myć włosy w trakcie przeziębienia lub grypy. Po kąpieli włosy trzeba wysuszyć, aby nie wychładzać ciała, i położyć się do łóżka.

Kąpiel w czasie przeziębienia czy grypy nie tylko nie jest zabroniona, ale może pomóc w szybszym zdrowieniu i ma co najmniej kilka korzyści.

Zalety kąpania się w czasie przeziębienia to:

usuwa zarazki,

poprawia samopoczucie,

działa jak inhalacja – para rozrzedza wydzielinę w drogach oddechowych i łagodzi katar oraz kaszel, a także nawilża śluzówki dróg oddechowych i zmniejsza obrzęk, dzięki czemu wzrasta obrona przed wirusami,

relaksuje, co wspomaga rekonwalescencję,

łagodzi bóle mięśniowe i stawowe, które mogą pojawić się przy chorobie,

łagodzi ból głowy,

działa napotnie, dzięki czemu przyspiesza oczyszczanie organizmu oraz obniża temperaturę.

Do kąpieli można dodać zioła lub olejki eteryczne o działaniu leczniczym, które poprawią samopoczucie w trakcie przeziębienia.

