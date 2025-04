Grypa to choroba zakaźna układu oddechowego wywołana przez wirus grypy. Przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (na przykład podczas kichania). Najwięcej zachorowań pojawia się w sezonie jesienno-zimowym i wiosną. Jest szczególnie groźna dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych.

Jak odróżnić grypę od przeziębienia?

Grypa – poznaj jej różne oblicza!

Zakażenia grypą nie sposób pomylić z inną infekcją. Objawy grypy pojawiają się nagle i choroba w ciągu kilku godzin dosłownie ścina z nóg. Po zakażeniu wirusy grypy lokują się w nabłonku wyścielającym drogi oddechowe (nos, gardło, tchawicę oraz oskrzela) i tam intensywnie się namnażają. Proces ten trwa 4-6 godzin.

Objawy grypy

Grypa to choroba o gwałtownym przebiegu. Charakterystyczne symptomy grypy:

gorączka, która szybko dochodzi do 39 st. C i często tę wartość przekracza

bardzo silny ból głowy (najczęściej okolicy czoła i za oczami), a nawet światłowstręt

dotkliwy ból mięśni i stawów oraz dreszcze

uczucie rozbicia i osłabienia

suchy, męczący kaszel

ból gardła i skąpy katar (rzadziej i zwykle w późniejszym okresie choroby)

Leczenie grypy jest bardzo ważne!

Leczenie grypy najlepiej rozpocząć, gdy tylko pojawią się pierwsze objawy. W ciągu pierwszych 24 godzin możesz wspomóc układ odpornościowy, by sam zwalczył chorobę, stosując leki przeciwwirusowe. W kolejnych dniach leczenie grypy polega na łagodzeniu objawów, czyli stosowaniu leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych, a także naturalnych preparatów wzmacniających, np. ziołowych naparów, miodu. Pomocny będzie też, działający na wirusy, syrop z cebuli i czosnku. Mówi się, że grypę trzeba wyleżeć i jest to najwłaściwsze określenie. Kilka dni w domu to szybszy powrót do formy i mniejsze ryzyko powikłań. Objawy grypy ustępują zwykle po 5 dniach: spada wtedy gorączka i mija ból głowy, ale uczucie rozbicia i wyczerpania mogą utrzymywać się 2-3 tygodnie.

Niebezpiecznie powikłania po grypie

Powikłania po grypie zdarzają się głównie osób o osłabionej odporności oraz tych, którzy zlekceważyli jej objawy, próbując „przechodzić” grypę.

Do najczęstszych powikłań po grypie należą:

zapalenie zatok

zapalenie ucha środkowego

zapalenie oskrzeli

zapalenie płuc

zapalenie opon mózgowych

Najpoważniejszym powikłaniem jest zapalenie mięśnia sercowego. Świadczą o nim:

przedłużające się osłabienie,

stany podgorączkowe

płytki oddech, duszność

przyśpieszone tętno, kołatanie i zaburzenie rytmu pracy serca

ostre, przeszywające bóle w klatce piersiowej

zasłabnięcia, omdlenia

Różne rodzaje grypy

1. Grypa żołądkowa to nie prawdziwa grypa

Grypa żołądkowa, nazywana potocznie jelitówką, to wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego. Chociaż najczęściej używa się określenia grypa żołądkowa, to nie ma nic wspólnego z prawdziwą grypą. Jej objawy występują równie gwałtownie, ale są inne. Jelitówka równie szybko się rozprzestrzenia i tak samo łatwo się nią zarazić.

Grypę jelitową wywołują zwykle rotawirusy, przenoszące się drogą pokarmową, np. przez kontakt z chorą osobą lub dotykanie przedmiotów, których chory używał (np. picie z jednej butelki).

Objawy grypy żołądkowej pojawiają się zazwyczaj dobę od zarażenia:

najpierw pojawia się gorączka,

następnie objawy przypominające silne zatrucie pokarmowe: częste wymioty (nawet kilkanaście razy w ciągu doby),

do tego dochodzi uciążliwa ostra wodnista biegunka, której towarzyszą silne skurczowe bóle brzucha.

Objawy grypy żołądkowej utrzymują się 2 do 9 dni.

Jak walczyć z grypą żołądkową?

Najważniejsze, by nie dopuścić do odwodnienia.

Wskazana jest ścisła dieta – pierwszego dnia wystarczą płyny, np. słaba, lekko osłodzona herbata. Pić trzeba co kwadrans małymi porcjami, by nie prowokować wymiotów.

W kolejnych dniach poza nawadnianiem, można jeść lekkostrawne dania: najpierw np. kleik ryżowy, kilka sucharków, purée z marchewki, lekki bulion warzywny, a potem twarożek, gotowany drób, kisiel, budyń.

Ważne! Jeśli biegunka lub wymioty są silne, warto stosować elektrolity (do kupienia w aptece).

Jakie leki pomogą walczyć z grypą żołądkową

2. Grypa bostońska - inna niż grypa sezonowa

Inaczej choroba bostońska, bostonka to choroba wirusowa przenoszona przez tzw. enterowirusy. Przez wiele lat zachorowania na nią zdarzały się bardzo rzadko, dziś zapada na nią coraz więcej ludzi, zwłaszcza dzieci. Atakuje w dużych skupiskach, np. w przedszkolach.

Objawy grypy bostońskiej są bardzo charakterystyczne.

Najpierw przez ok. 2-3 dni pojawiają się objawy typowe dla grypy, czyli gorączka, dreszcze, osłabienie. Po tym czasie, na skórze dłoni i stóp od wewnątrz, w jamie ustnej i wokół ust pojawiają się ok. 3-5 mm punkciki, które zmieniają się w grudki. Grudki są bladoróżowe, wrażliwe na dotyk (nie swędzą). Czasami pojawiają się też w pachwinach, okolicach intymnych, między pośladkami. Jednocześnie w gardle rozwija się stan zapalny przypominający anginę, węzły chłonne są powiększone. Leczenie grypy bostońskiej przypomina leczenie zwykłej grypy. Stosuje się leki przeciwwirusowe i przeciwbólowe. Ważny jest odpoczynek oraz skrupulatne przestrzeganie higieny (mycie rąk), ponieważ aktywny wirus jest wydalany z organizmu nawet przez 2 tygodnie od ustąpienia objawów.

Jakie są powikłania niewyleczonej grypy?

3. Grypa ptasia i grypa świńska

Wirusy grypy jest jedynym, który w ciągu kilku miesięcy może rozprzestrzenić się na cały świat. Może szybko mutować i ten, który powodują choroby wśród zwierząt, może przejść na człowieka. Tak jest w przypadku odmian grypy o nazwie świńska grypa i ptasia grypa. Skutki zachorowania mogą być nieprzewidywalne i bardzo niebezpieczne. Warto jednak wiedzieć, że do tej pory wirus ptasiej grypy nie przenosi się z człowieka na człowieka i ginie w temperaturze 70 st. C.

Inaczej jest w przypadku wirusa świńskiej grypy. Można się zarazić jak grypą sezonową. Ma też podobne objawy. Oprócz nich pojawia się zwykle ból w okolicy ucha, a także katar, nudności, biegunka i wymioty. Podejrzenie zakażenia wirusem świńskiej grypy wymaga niezwłocznej wizyty u lekarza.

4. Hiszpanka – grypa, której już nie ma

Grypa nazwana „hiszpanką”, która ponad sto lat temu przetoczyła się przez Europę, Azję i Amerykę Północną, była wyjątkowo groźna. Pochłonęła ponad 50-100 mln ofiar śmiertelnych, przede wszystkim osób młodych - zachorowało ponad 500 mln ludzi, czyli 1/3 mieszkańców Ziemi.

Czy hiszpanka może znowu zaatakować?

Czytaj także!

