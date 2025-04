Pandemia jest określana jako globalna epidemia jakiejś choroby. Występuje na rozległych obszarach, często na całym świecie, w przeciwieństwie do epidemii, która obejmuje określoną liczbę zachorowań w określonym czasie i miejscu. Pandemii sprzyja brak naturalnej odporności ludzi na nowy, nieznany wirus, niska śmiertelność w danym czasie, wysoki stopień zarażania (także w okresie bezobjawowego przebiegu choroby), a nawet, jak twierdzą niektórzy, globalizacja.

Źródło globalnych epidemii

Pandemie grypy powoduje zawsze nowy, nieznany szczep wirusowy, który powstaje w wyniku przejścia na człowieka wirusa z innego gatunku, głównie hodowlanego, np. świni. Zaraża on w szybkim tempie dużą część populacji ludzkiej, która z powodu wcześniejszego braku kontaktu z owym szczepem nie nabyła na niego odporności. Właśnie wytworzenie przeciwciał (których zadaniem jest neutralizowanie wirusów) u osób, które przeżyły zakażenie, prowadzi do wygaszenia pandemii. Zanim to jednak nastąpi, wirus grypy, zarażając wysoki procent ludzkości, powoduje wysoką śmiertelność. Jak pokazują statystyki, w ciągu 100 lat występują średnio trzy pandemie grypy.

„Świńską grypę” przewidziano

Trzy lata temu naukowcy i eksperci przekazywali mediom informacje na temat następnej pandemii grypy, która wydawała się nieuchronna. Przewidywano także, że wirus H5N1, odpowiedzialny za ptasią grypę, która w 2005 r. zaatakowała 39 krajów, nie może spowodować pandemii (z powodu budowy wirusa). Trzy lata temu 15 firm z USA, Kanady i Unii Europejskiej prowadziło programy badawcze nad prototypowymi pandemicznymi szczepionkami na grypę, które miały chronić przed nadciągająca pandemią. Im więcej jest szczepionek, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie wśród nich zbliżona do tej, którą trzeba stworzyć po wybuchu pandemii. Do jej produkcji można przystąpić, gdy pojawia się nowy, ludzki wirus grypy (w tym wypadku A/H1N1). Może być więc dostępna dopiero pod koniec pierwszego etapu tzw. świńskiej grypy. Jest to pierwsza pandemia grypy, którą będzie można powstrzymać za pomocą szczepionki. Wszystkie scenariusze opracowane przez naukowców przewidywały, że podczas pandemii zachoruje od 20 do 30 proc. populacji (w oparciu o: Gazeta Wyborcza, 2006-10-20).

Najgroźniejsze pandemie w XX i XXI w.

• grypa hiszpanka (1918-1919) – ponad 50 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie,

• grypa azjatycka (1957) – ok. 1 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie,

• grypa Hong-Kong (1968) – ok. 1 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie,

• pandemia grypy A/H1N1 (od 11 czerwca 2009) (w oparciu o: Wikipedia).