1. Co to jest grypa sezonowa?

Grypa to bardzo zakaźna wirusowa choroba układu oddechowego. W szerokościach geograficznych, w których mieści się Polska, zachorowania na grypę pojawiają się w miesiącach zimowych – od października do kwietnia.

Reklama

2. Co powoduje zachorowania na grypę?

Grypa jest powodowana przez wirusy. Występują 3 główne wirusy grypy:

Typ A – odpowiedzialny za większość zachorowań na grypę wśród ludzi. Niektóre odmiany mogą powodować epidemie, a także zachorowania wśród zwierząt, np. ptaków, świń i koni. Typ B – mniej popularny i rzadziej powoduje poważne choroby, ale niekiedy może być groźny dla dzieci. Typ C – ten wirus występuje bardzo rzadko i powoduje drobne infekcje.

3. Jak wirus grypy przenosi się z jednej osoby na drugą?

Wirus ludzkiej grypy rozprzestrzenia się w drobnych kroplach, które wydostają się z naszych ust i nosa podczas mówienia, kichania i kaszlu. Każdy z nas może zarazić się wirusem, kiedy we wdychanym powietrzu znajdą się „zakażone kropelki” bądź kiedy dotykamy osoby albo rzeczy zainfekowanych wirusem, np. poręczy, klamek, a później przyłożymy dłoń do nosa lub oczu.

4. Jak długo osoba chora na grypę może zarażać innych?

Ludzie, którzy chorują na grypę, mogą zarażać innych dzień przed i 5 dni po wystąpieniu symptomów. Dzieci mogą zarażać dłużej.

5. Dlaczego sezonowa grypa zazwyczaj występuje zimą?

Wirus grypy ma więcej okazji do rozprzestrzeniania się z osoby na osobę, kiedy ludzie przebywają w dużych skupiskach w zamkniętych przestrzeniach. Im więcej osób przebywa w jednym pomieszczeniu, a powietrze jest bardziej wilgotne, tym wirus grypy ma większe szanse na przetrwanie na powierzchniach, które dotykają zakażeni ludzie.

6. Jakie są symptomy sezonowej grypy?

gorączka (temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza),

ból głowy,

ból mięśni,

ogólne osłabienie i zmęczenie,

suchy kaszel,

bolące gardło,

katar bądź zablokowany nos, kichanie,

objawy żołądkowe, jak np. nudności, wymioty, rozwolnienie (częściej występuje u dzieci).

Okres wylęgania (czyli od zarażenia się do wystąpienia objawów) trwa od 1 do 4 dni. Objawy pojawiają się jeden za drugim przez 2-3 dni i większość ludzi zaczyna czuć się lepiej po około 8 dobach. Zmęczenie i kaszel mogą występować nawet do 3 tygodni.

7. Czy sezonowa grypa to poważna choroba?

Ludzie, którzy są z natury zdrowi i w dobrej kondycji, zazwyczaj szybciej dochodzą do zdrowia po grypie. Komplikacje, takie jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc, mogą dotknąć noworodków oraz osoby, które mają inne poważne medyczne schorzenia. Grypa jest niebezpieczna dla osób starszych, u których może zakończyć się nawet śmiercią.

Zapalenie płuc może rozwinąć się jako rezultat infekcji po wirusie grypy bądź być efektem wtórnego zakażenia spowodowanego bakterią Staphylococcus aureus.

8. Kto jest podatny na wirus grypy?

Każdy z nas może zachorować na grypę, ale ryzyko rozwinięcia komplikacji i poważnych chorób jest wyższe dla ludzi w wieku powyżej 65 lat, noworodków, dla ludzi cierpiących na inne choroby, szczególnie układu oddechowego i choroby serca. Małe dzieci są bardziej narażone na wirus grypy, ponieważ nie mają wystarczająco rozwiniętego systemu odpornościowego.

Kto jest szczególnie narażony na grypę i jej powikłania?

9. Czy szczepienie chroni przeciwko sezonowej grypie?

Tak. Szczepienie przeciwko grypie zapewnia odporność przeciwko ostatnio występującymi szczepami grypy typu A i B. Wirusy grypy często podlegają mutacji. Właśnie dlatego każdego roku naukowcy muszą przygotować nowy lek. Osoby z grupy wysokiego ryzyka powinny szczepić się corocznie, najlepiej jesienią.

10. Kto powinien się zaszczepić?

osoby powyżej 65. roku życia,

ludzie mieszkający w domach opieki,

chorzy mający problem z sercem, astmatycy, chorujący na nerki bądź cukrzycy,

osoby mające słaby układ odpornościowy z powody chorób takich jak: HIV, osoby zażywające leki sterydowe bądź przeciwko rakowi, a także z uszkodzoną śledzioną bądź z brakiem śledziony,

cierpiący na neurologiczne choroby lub chorzy po udarze,

opiekujący się osobami starszymi bądź chorymi,

osoby, które pracują w służbie zdrowia lub profesjonalnie zajmują się opieką nad pacjentami.

11. Co to jest epidemia grypy?

Z epidemią mamy do czynienia wtedy, gdy choroba dotyka bardzo dużą liczbę osób w danym kraju bądź regionie. Każde państwo regularnie bada poziom zachorowań na grypę, by kontrolować liczbę chorych i w razie konieczności ogłosić występowanie epidemii oraz wprowadzić odpowiednie środki zapobiegawcze.

12. Co to są leki antywirusowe?

Są to leki, które lekarz może przepisać, by wesprzeć organizm w walce z wirusami. Te leki nie leczą choroby, a jedynie zmniejszają ilość występowania objawów i skracają okres trwania choroby. Leki antywirusowe mogą powodować różne efekty uboczne, dlatego nie są odpowiednie dla wszystkich pacjentów. Są przepisywane indywidualnie, zawsze po konsultacji lekarskiej. Większość osób zdrowieje bez konieczności podawania leków antywirusowych.

13. Dlaczego nie można używać antybiotyków, by walczyć z grypą?

Antybiotyki to lekarstwa stosowane do walki z infekcjami bakteryjnymi. Nie działają przeciwko infekcjom wirusowym, takim jak grypa. Czasami jednak, u ludzi, którzy zachorują na grypę, mogą rozwinąć się komplikacje spowodowane bakteriami, np. zapalenie płuc. W takich przypadkach, lekarze przepisują antybiotyk, by zniszczyć bakterię, która odpowiada za chorobę.

14. Co powinnam zrobić, jeśli zarażę się wirusem grypy?

Zostań w domu i odpoczywaj, jeśli istnieje taka możliwość, trzymaj się z dala od innych domowników.

Pij dużo płynów.

Jeśli to konieczne, weź lek przeciwbólowy (przed zażyciem zawsze zapoznaj się z ulotką).

Przestrzegaj zasad higieny: często myj ręce, zamykaj usta i nos przy kichaniu i kaszlu.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli występujące objawy choroby są bardzo dokuczliwe, trwają dłużej niż tydzień albo gdy występuje ryzyko komplikacji (gdy masz chore serce, chorobę płuc, cukrzycę lub astmę).

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Zobacz także:Objawy grypy – na co zwracać szczególną uwagę?Jakie są powikłania niewyleczonej grypy?