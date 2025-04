Wiosenne przesilenie

O tej porze roku trudno znaleźć osoby, które nie uskarżałyby się na brak sił witalnych i spadek nastroju, spowodowany tęsknotą za słońcem. Unikamy podawania sobie rąk i przepraszająco wyciągamy z kieszeni chusteczki, dzieląc smętny los społeczności zakatarzonych i kichających. Powiedzenie: „oby do wiosny!” nie traci bynajmniej na aktualności. Jej przyjście nie sprawi jednak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że staniemy się pełni energii, a infekcje będą omijać nas szerokim łukiem.

Odporność, świetna forma, dobry nastrój i pokłady kreatywności to nagrody za stosowanie racjonalnej diety i regularną aktywność fizyczną. Warto korzystać ze spacerów niezależnie od pogody, spać w temperaturze pokoju nie przekraczającej 18oC, a wychodząc na dwór ubierać się na cebulkę. Dzięki temu nasz organizm nie będzie aż tak wrażliwy na zmiany temperatury. Hartować się możemy również, korzystając z sauny oraz stosując naprzemienne natryski.

Stretching w łóżku

Regularna aktywność fizyczna to niezbędny element budowania odporności. Wiosna sprzyja rozpoczynaniu treningów, nawet jeśli będą to tylko marsze lub spacery, ponieważ z reguły po zimowych miesiącach mamy do zrzucenia nadprogramowe kilogramy. Mimo że trudno jest nam wstawać, gdy za oknem jeszcze mrok, warto nastawić budzik na kilkanaście minut wcześniej i poświęcić ten czas na rozciąganie i energetyzujące podskoki, wymachy i wypady. Jeśli nie mamy na to siły, już sam leniwy stretching w łóżku i kilka głębokich oddechów przy otwartym oknie pobudzą nasze krążenie, dotlenią organizm i dodadzą energii na nadchodzący dzień.

Dieta przedwiosenna

Zbilansowana dieta jest ogromnie ważna przez wszystkie miesiące roku, ale wiosną powinniśmy zwrócić na nią szczególną uwagę. Wyjałowiony po zimie organizm, karmiony głównie posiłkami składającymi się z potraw węglowodanowych i wysokotłuszczowych, z małą ilością warzyw (które swoją drogą po całej zimie leżakowania nie dostarczają nam już tej ilości witamin, której potrzebujemy) domaga się porządnej dawki witamin i minerałów.

Nasze menu powinno teraz składać się głównie z produktów zbożowych, jak najmniej przetworzonych, wysokogatunkowego nabiału, chudego mięsa i dużej ilości ryb, a także z odpowiedniej ilości tłuszczów roślinnych oraz owoców i warzyw. Zanim stragany zaczną obfitować w świeże zbiory, a my tymczasem ze zgrozą odnotujemy fatalny stan swoich włosów, możemy wspomóc się suplementem, który pomoże odbudować zapasy mikroelementów niezbędnych nam do zdrowia i ładnego wyglądu. Ważny jest nie tylko skład naszych posiłków, ale i ich regularność.

Trzy główne i dwa w postaci przekąsek, spożywane co około trzy godziny, zapewnią nam stały dopływ sił i zapobiegną wahaniom poziomu cukru we krwi, które są głównym winowajcą spadku energii i sięgania po słodycze oraz napoje energetyczne.

Na niedobór odporności – suplementy

Nasi rodzice i dziadkowie przypisywali ogromną rolę we wspieraniu odporności codziennie spożywanemu tranowi. Zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe miały zapobiegać infekcjom i odpierać ataki bakterii. Dziś o kwasach omega-3, które są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych wiemy znacznie więcej i mamy do dyspozycji preparaty w kapsułkach, które będąc wynikiem pracy naukowców łączą funkcję budowania odporności z szeregiem innych ról. Dzięki nim możemy wpływać na poprawę funkcjonowania krążenia, dbać o funkcjonowanie narządu wzroku, prawidłowy poziom cholesterolu, odpowiednią pracę serca.

Kwasy omega-3 wpływają korzystnie na odporność, poprzez nasilanie odpowiedzi immunologicznej na patogeny – jednym słowem poprawiają naszą odporność naturalną. Oznacza to, iż odpowiednia dawka kwasów omega-3 wzmocni nasz układ immunologiczny i usprawni jego funkcjonowanie, dzięki czemu zredukujemy ilość nękających nasz organizm infekcji, a także skrócimy ich przebieg.

