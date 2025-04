Spis treści:

Ptasia grypa to zakażenie wywoływane przez wirus grypy typu A. Wszystko zaczęło się w 1997 roku w Azji. W Hong Kongu, na fermach, padł wtedy drób. U kur wykryto szczep H5N1, którym następnie zakaziło się 16 osób. 8 nie udało się uratować.

Kilka lat później, w 2003 roku, ptasia grypa zawędrowała do Europy. Pojawiła się też w Polsce - w 2006, 2014 i 2016 roku.

Wirusy grypy typu A dzielą się na 16 podtypów H (hemaglutynina) i 9 podtypów N (neuramindaza). Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Mimo tego znane są dwa szczepy (H5 i H7), które mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu – szczepy o wysokiej patogenności

– czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wsse-poznan.pl.