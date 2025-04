Czy wiesz, że ponad połowa Polaków uważa, że grypa i przeziębienie to dwie nazwy tej samej choroby? Obalmy najpopularniejsze mity!

Mit 1. Grypa = przeziębienie

W łagodnej formie grypa może być pomylona z przeziębieniem. Dlaczego? Objawy obu infekcji bywają bardzo podobne! Grypa jest jednak o wiele bardziej niebezpieczna. Wirus atakuje i niszczy błonę śluzową układu oddechowego oraz przenika do krwi, co powoduje dolegliwości w całym organizmie.

W przypadku przeziębienia dolegliwości rozwijają się stopniowo . Może wystąpić gorączka do 38 stopni Celsjusza, pojawia się katar, ból gardła oraz męczący, mokry kaszel.

. Może wystąpić gorączka do 38 stopni Celsjusza, pojawia się katar, ból gardła oraz męczący, mokry kaszel. Grypa atakuje nagle. Towarzyszy jej wysoka temperatura (ponad 38 stopni Celsjusza), dreszcze, bóle mięśni i stawów, bóle głowy i suchy kaszel. W przypadku grypy rzadziej pojawiają się ból gardła czy niedrożność nosa.

Mit 2. Wychłodzenie organizmu to bezpośrednia przyczyna grypy i przeziębienia

Przyczyną grypy czy przeziębienia jest kontakt z wirusem. Samo wychłodzenie nie powoduje infekcji, ale może ułatwić wirusom wtargnięcie do organizmu. Ważne jest więc, by zawsze wspomagać układ odpornościowy (np. domowymi sposobami) oraz ubierać się odpowiednio do warunków pogodowych i temperatury za oknem.

Mit 3. Grypę i przeziębienie skutecznie leczy się tylko antybiotykiem

Antybiotyki działają jedynie na bakterie, a przeziębienie i grypę wywołują wirusy. Z tego względu żaden antybiotyk nie jest w stanie ich wyleczyć.

Istnieją jednak specjalne leki przeciwwirusowe, które zwalczają wirusa grypy. Dostępne są one tylko na receptę i przy bardzo ścisłych wskazaniach – tj. ciężki przebieg grypy, ryzyko wystąpienia powikłań czy poważne zagrożenie życia. O podaniu leku przeciwwirusowego zawsze decyduje lekarz - wyjaśnia dr n. med. Paweł Grzesiowski.

Mit 4. Grypę należy wypocić w łóżku

Intensywne pocenie ciała pod dodatkowymi kołdrami w łóżku nie jest wskazane. W ten sposób łatwo dopuścić do niebezpiecznego odwodnienia organizmu i zwiększyć osłabienie spowodowane atakiem wirusa. Ciepły koc i wygodne ubranie z pewnością wystarczy!

Warto też zdecydować się na dodatkową poduszkę, które podniesie górną połowę ciała i ułatwi oddychanie. Zadbaj także o optymalną temperaturę pomieszczenia (18-22 stopnie Celsjusza). Regularnie wietrz mieszkanie, co najmniej 3-4 razy dziennie.

Mit 5. Głodówka zbije gorączkę

Przeziębieniu i grypie zwykle towarzyszy ogólne osłabienie oraz brak apetytu. Podczas choroby nie wolno jednak stosować głodówki! Organizm musi mieć energię do walki z infekcją. Kluczowe jest spożywanie zbilansowanych i lekkostrawnych posiłków.

Niezbędne jest także prawidłowe nawodnienie organizmu, który traci więcej wody z powodu gorączki, szybszego oddychania oraz procesów metabolicznych. Chorym poleca się spożywanie ciepłego rosołu. Unosząca się znad talerza para pomoże przy niedrożności nosa, a bulion nawodni i odżywi organizm.

Chcesz szybko dostarczyć organizmowi witamin? Pij soki owocowe, najlepiej te świeżo wyciśnięte. To właśnie one zawierają najwięcej substancji odżywczych. Przy przeziębieniu czy grypie warto również korzystać z dobrodziejstw miodu. Działa on kojąco na gardło oraz tłumi kaszel.

Mit 6. Na kaszel pij mleko

Wielu z nas spotkało się z opinią, że picie mleka prowadzi do zwiększonej produkcji śluzu. To kolejne fałszywe stwierdzenie.

Mleko nie zawiera żadnych substancji śluzotwórczych ani wykrztuśnych. Warto jednak wiedzieć, że przyjmowane w surowej postaci zaburza równowagę kwasowo-zasadową organizmu, co nie jest wskazane podczas choroby. Lepiej jest więc spożywać nabiał w postaci sfermentowanej, np. zsiadłego mleka, kefiru czy jogurtu. Tego rodzaju produkty, oprócz wielu cennych witamin czy składników mineralnych, zawierają bakterie probiotyczne, które mają pozytywny wpływ na układ odpornościowy – tłumaczy dr n. med. Grzesiowski.

Mit 7. Grypa nie wywołuje powikłań zagrażających życiu i zdrowiu

Bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego czy nasilenie chorób przewlekłych (niewydolności serca, astmy czy cukrzycy) to tylko niektóre z możliwych śmiertelnych powikłań po grypie. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osłabionego organizmu, przewlekle chorych osób w podeszłym wieku, dzieci oraz kobiet ciężarnych.

Źródło: materiały prasowe Multi PR/mn