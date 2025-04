Należy uważać

Leczenie infekcji wirusem grypy typu B jest szeroko rozpowszechnione, a leki są ogólnie dostępne. Niezmiernie ważne jest jednak zrozumienie czym jest ten wirus i jak przenosi się z jednej osoby na inne. Wiedza i świadomość, a następnie wdrożenie planu w czyn są najskuteczniejszą bronią dla ochrony przed chorobą!

Drugi w grupie

Tak, jak inne wirusy grypy, również typ B należy do rodziny Orthomyxoviridae. Posiada on matrix i nukleoproteiny, na powierzchni natomiast wyróżniają go specyficzne hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). W typie B nie obserwuje się znacznej odrębności antygenowej. Do zróżnicowania materiału genetycznego dochodzi kilkakrotnie rzadziej niż w przypadku wirusa typu A. Dzięki dokładnym badaniom molekularnym możliwe jest zdiagnozowanie i zakwalifikowanie wirusa do swojej grupy.

Mniejsza skala działania

Wirusy typu B są rzadziej spotykane i jednocześnie mniej groźne. Nigdy nie wywołują pandemii, natomiast możliwe jest wywołanie lokalnej epidemii. Mimo, że wirus ten rzadziej się mutuje, jednak jest on na tyle szybki, by odpowiedź immunologiczna człowieka nie była wystarczająco silna, by go pokonać. Zmiany dokonują się poprzez ciągłe mutacje w RNA (błędy w kopiowaniu materiału genetycznego) wirusa lub poprzez gdy do materiału genetycznego wkradną się elementy wirusa obcego gatunkowo (np. formy ptasiej).

Objawy infekcji

Wirus grypy typu B jest patogenem atakującym górne i dolne drogi oddechowe.

Najczęstsze objawy to:

Wirus jest bardzo zaraźliwy, a objawy trwają nie dłużej niż dwa tygodnie. Nie przejawia szczególnej sezonowości. Może pojawiać się o każdej porze roku.

Chroń się przed grypą typu B!

Wirus grypy typu B przebywa na powierzchniach, które dotykamy się bardzo często. To np. klamki, poręcze. W związku z tym najlepszą formą prewencji jest mycie rąk, używanie maseczki, kiedy jest się w zatłoczonych miejscach oraz unikanie dzielenia się jedzeniem i piciem z osobami, które mają objawy.

