W tym roku grypa jest wyjątkowo zjadliwa. Epidemiolodzy ostrzegają, że padł rekord zachorowań w stosunku do poprzednich lat. W grudniu odnotowano ponad 1 mln zakażeń, a od grudnia do połowy marca z tego powodu zmarło 114 osób. Nie zawsze mamy wpływ na ciężki przebieg grypy, ale często sami prosimy się o problemy. Próbujemy chorobę „rozchodzić”, udajemy, że jej nie ma, sądząc, że szybciej odpuści. Chodzimy na zakupy, do pracy, odwiedzamy rodzinę, byleby nie kłaść się do łóżka. A to właśnie tego miejsca grypa nie lubi najbardziej! Zalecenia lekarzy mówią jasno: pozostanie w domu w trakcie grypy, zmniejsza ryzyko powikłań. A naukowcy dowiedli, że w trakcie snu mózg produkuje białka chroniące przed wirusem.

Nasze babcie do zdrowia podchodziły intuicyjnie. Często wiedziały, jak postępować lub czego nie robić, żeby choroby mijały. Wiele z nich radziło, że grypę trzeba przeleżeć w łóżku, aby „jej nie przeziębić”. I miały rację. Według lekarzy najważniejszy podczas grypy jest odpoczynek. Unikanie skupisk ludzi, zmian temperatury podczas wychodzenia z domu, obciążania organizmu zmniejszają ryzyko groźnych powikłań. Wytyczne lekarzy wskazują, że podstawą leczenia grypy jest wypoczynek i pozostanie w domu do 24 godzin od ustąpienia gorączki. Ma to szczególne znaczenie w minimalizacji powikłań grypy.

Odpoczynek jest kluczem do szybszego powrotu do zdrowia. Organizm ma dzięki niemu więcej zasobów do walki z chorobą. Ogromną rolę odgrywa też sen. Badania pod kierunkiem prof. Jamesa Kruegera z Washington State University dowiodły, że w trakcie snu mózg produkuje ważne białka (AcPb), które wzmacniają układ immunologiczny i usprawniają jego walkę z wirusem. Innymi słowy, sen umożliwia organizmowi skoncentrowanie sił na wzmocnieniu układu odpornościowego w trakcie grypy. To pokazuje, jak ważny jest odpoczynek podczas infekcji.

Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób trafia do szpitali z powodu powikłań grypy. Z tym nie ma żartów. Często lekceważone konsekwencje to poważne choroby:

Pomimo przestrzegania zaleceń czasami nie udaje się uniknąć powikłań grypy. Niektóre osoby są bardziej na nie narażone, np. chorzy z upośledzoną odpornością, osoby niedożywione czy dzieci do 5 roku życia.

Podczas grypy lepiej pozostać w domu, ale też nie wykonywać dużego wysiłku. Zapomnij o pracach domowych czy ćwiczeniach, jeśli są twoją rutyną. Sport to zdrowie, ale nie kiedy mamy poważną infekcję. Według lek. Keith Veselik z Loyola University Health System ćwiczenia mogą być niebezpieczne, jeśli masz następujące objawy:

Przy takich dolegliwościach ćwiczenia mogą tylko nadmiernie obciążyć organizm, serce i płuca.

Aktywność jest dopuszczalna tylko wtedy, kiedy objawy ograniczają się do górnych dróg oddechowych, czyli występują tylko katar albo ból gardła, a ogólne samopoczucie jest dobre. Ale to oznacza, że najprawdopodobniej niż masz grypy, a łagodne przeziębienie.

Grypa jest chorobą, która samoistnie mija, a jej leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów. Odpoczynek w łóżku to najważniejsza zasada postępowania, ale nie jedyna. Oto, co jeszcze należy robić:

Co ważne, terapia przeciwwirusowa jest skuteczna, jeżeli leki zostaną podane w ciągu 48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów grypy. Istotą ich działania jest bowiem hamowanie namnażania wirusa i preparaty te nie są skuteczne, kiedy choroba już się rozwinęła.