W trakcie przeziębienia często odczuwamy pogorszenie objawów wieczorem i nocą. O tej porze temperatura ciała może znacznie podskoczyć a samopoczucie pogorszyć się. Niepokoi to szczególnie w przypadku małego dziecka i budzi obawy rodziców, że stan malucha się pogorszył. Wcale nie musi tak być. Na ogół jest to normalne zjawisko. Chociaż możemy mu przeciwdziałać.

Przeziębienie jest najpowszechniej występującą infekcją górnych dróg oddechowych. Powodują je wirusy. Objawy to głównie: katar, ból gardła, niewielki kaszel, a także gorączka. Zwykle przyczyną przeziębienia jest zakażenie rhinowirusami, choć trzeba zaznaczyć, że drobnoustrojów, które mogą wywołać tę infekcję, jest ponad 200. Niezależnie od tego, który wirus odpowiada za przeziębienie, często odczuwamy pogorszenie objawów wieczorem lub w nocy. Czym jest to spowodowane i jak sobie radzić?

Wieczorem nasilają się niektóre objawy przeziębienia. Możemy się spodziewać wzrostu temperatury (nawet jeśli wcześniej nie było gorączki), pogorszenia ogólnego samopoczucia, dreszczy, rozbicia, nocnych potów i bólów mięśniowych. Katar przy przeziębieniu dokucza bardziej rano, ale późnym wieczorem także częściej sięgamy po chusteczki. Może odpowiadać za to kilka czynników.

Dobowe wahania hormonów i temperatury

Jedna z głównych hipotez wskazuje, że nasilenie objawów przeziębienia wieczorem wynika z naturalnych dobowych wahań temperatury ciała oraz zmiany poziomu związków regulujących odpowiedź organizmu na infekcję, w tym kortyzolu.

Niezależnie od tego, czy mamy infekcję, czy nie, temperatura ciała zmienia się w ciągu doby (standardowa wartość 36,6°C to tylko uśredniona temperatura). Najniższą ciepłotę ciała mamy w godzinach porannych (między 3 a 5 rano), a najwyższą po południu i wieczorem (między 15 a 17). Jeśli dochodzi do tego przeziębienie, to może dodatkowo powodować wzrost gorączki.

Podwyższenie temperatury podczas infekcji w godzinach wieczornych zauważyli w swoim badaniu lekarze z 4. Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Meksyku. Oznaczyli oni stężenie różnych związków związanych z reakcją odpornościową, a także mierzyli temperaturę u 35 pacjentów z gorączką z powodu ostrej infekcji. Temperatura zmieniała się w trakcie doby z wyższymi wartościami w nocy i niższymi we wczesnych godzinach porannych. Mówiąc inaczej, nie musimy martwić się tym, że objawy pogarszają się pod koniec dnia.

Naukowcy zauważyli też dobowe zmiany stężenia mediatorów stanu zapalnego, które wpływają m.in. na produkcję hormonów, np. kortyzolu. Hormon ten, chociaż łączony głównie ze stresem, pomaga zwalczać infekcje. Jego rolą jest hamowanie odpowiedzi zapalnej. Jego stężenie waha się w ciągu dnia – jest najwyższe rano, a najniższe wieczorem i nocą. Naturalny spadek kortyzolu pod koniec dnia uruchamia inne mechanizmy obronne naszej odporności, co również powoduje osłabienie i wzrost gorączki przy przeziębieniu.

Dlaczego jeszcze przeziębienie nasila się wieczorem?

Pogorszenie samopoczucia przy przeziębieniu w godzinach wieczornych może mieć też inne przyczyny, np.:

picie zbyt małej ilości płynów w ciągu dnia – w walce z gorączką pomaga właściwy poziom nawodnienia organizmu; jeśli piliśmy niewiele, odbije się to wieczorem pogorszeniem samopoczucia,

– w walce z gorączką pomaga właściwy poziom nawodnienia organizmu; jeśli piliśmy niewiele, odbije się to wieczorem pogorszeniem samopoczucia, przegrzewanie organizmu – szczególnie dzieci są często przesadnie przykrywane i opatulane, co powoduje, że temperatura ciała wzrasta,

– szczególnie dzieci są często przesadnie przykrywane i opatulane, co powoduje, że temperatura ciała wzrasta, pozycja leżąca – gdy wieczorem kładziemy się do łóżka, możemy czuć się gorzej z racji tego, że po prostu ciężej nam się oddycha w takiej pozycji; można spróbować odpoczywać w pozycji półleżącej,

– gdy wieczorem kładziemy się do łóżka, możemy czuć się gorzej z racji tego, że po prostu ciężej nam się oddycha w takiej pozycji; można spróbować odpoczywać w pozycji półleżącej, brak odpoczynku – jeśli pomimo przeziębienia nie odpuściliśmy żadnych obowiązków w ciągu dnia, to nie ma innej możliwości, żeby wieczorem nie odbiło się to na naszym zdrowiu; podczas choroby wskazane jest zwolnienie obrotów,

– jeśli pomimo przeziębienia nie odpuściliśmy żadnych obowiązków w ciągu dnia, to nie ma innej możliwości, żeby wieczorem nie odbiło się to na naszym zdrowiu; podczas choroby wskazane jest zwolnienie obrotów, skoncentrowanie na sobie – nasilenie przeziębienia wieczorem może być też pozorne – gdy w ciągu dnia pochłaniają nas inne sprawy odciągające uwagę od dolegliwości, wieczorem nasze myśli mogą bardziej koncentrować się na własnym samopoczuciu, a objawy mogą wydawać się bardziej dokuczliwe.

Nasilenie objawów przeziębienia może skutkować u niektórych dzieci drgawkami gorączkowymi – pojawiają się one najczęściej właśnie wieczorem. Choć ich przebieg jest dla rodziców przerażającym doświadczeniem, to trzeba wiedzieć, że taki napad nie zagraża życiu. Może być to też jednorazowy incydent, który nie powtórzy się w przyszłości (chociaż może). Drgawki gorączkowe występują u małych dzieci przy temperaturze powyżej 38°C, dlatego, aby ich uniknąć, lepiej nie odwlekać leczenia gorączki (sprawdź: kiedy zbijać gorączkę u dziecka) i zapobiegać szybkiemu wzrostowi temperatury pod koniec dnia.

Aby złagodzić dolegliwości związane z przeziębieniem, pamiętaj o kilku zasadach:

pij w ciągu dnia (1-5-2 l płynów) – właściwe nawodnienie organizmu pozwala lepiej regulować ciepłotę ciała,

– właściwe nawodnienie organizmu pozwala lepiej regulować ciepłotę ciała, sięgaj po ciepłe płyny , np. napar z imbirem i miodem, który ma działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe,

, np. napar z imbirem i miodem, który ma działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe, pij napar z lipy , który ma działanie przeciwgorączkowe (mogą go spożywać również dzieci),

, który ma działanie przeciwgorączkowe (mogą go spożywać również dzieci), na gorączkę oprócz leków (ich minusem jest to, że nie działają od razu) zastosuj chłodne okłady lub kąpiel w temperaturze minimalnie niższej od temperatury ciała chorego (wodę można później odrobinę schłodzić, gdy organizm się przyzwyczai) - okłady i kąpiel to szybki i skuteczny sposób na gorączkę,

w temperaturze minimalnie niższej od temperatury ciała chorego (wodę można później odrobinę schłodzić, gdy organizm się przyzwyczai) - okłady i kąpiel to szybki i skuteczny sposób na gorączkę, nie przegrzewaj pomieszczenia ,

, przyjmuj preparaty z cynkiem lub jeżówką – mają udowodnioną skuteczność w skracaniu czasu przeziębienia,

– mają udowodnioną skuteczność w skracaniu czasu przeziębienia, odpoczywaj – w trakcie nawet błahej infekcji organizm ma ograniczoną wydajność, pozwól mu zająć się walką z chorobą, a codziennie obowiązki najlepiej odłóż na później.

Oczywiście zdarza się, że nasilenie objawów zwiastuje poważniejszy stan. Dlatego trzeba być czujnym, a w razie niepokojących sygnałów, udać się do lekarza.

