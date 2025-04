Grypa to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusy grypy (u ludzi za zakażenia odpowiadają głównie wirusy typu A, B i C), dotycząca całego organizmu ze szczególnym nasileniem objawów stanu zapalnego dróg oddechowych. Największa fala zachorowań na grypę przypada zwykle w okresie jesienno-zimowym. Zdarza się, że po chorobie dochodzi do powikłań, które w wielu przypadkach są przez pacjentów ignorowane. To duży błąd. Powikłania po grypie potrafią być bardzo niebezpieczne.

Pogrypowe powikłania zwykle dają o sobie znać w pierwszym lub drugim tygodniu choroby. Jeśli objawy przedłużają się i/lub występują dodatkowe dolegliwości, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest poprawnie postawiona diagnoza i odróżnienie grypy od przeziębienia. Zwiększa to prawdopodobieństwo zabezpieczenia się przed groźnymi powikłaniami grypowymi, które w niektórych wypadkach mogą prowadzić nawet do zgonu.

Ryzyko wystąpienia powikłań po grypie jest najwyższe w przypadku:

Powikłania grypy atakują najczęściej układ oddechowy, układ krążenia lub układ nerwowy.

Do najczęściej występujących powikłań w przebiegu grypy należą ciężkie zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenia ucha środkowego, zapalenie zatok. Najcięższym powikłaniem grypy jest zgon, który może być spowodowany samą infekcją albo zaostrzeniem istniejących chorób.

Powikłania po grypie najczęściej dotykają układu oddechowego. Jednym z głównych powikłań jest zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli. Rozpoznaje się przeważnie pierwotne wirusowe zapalenie płuc, wtórne bakteryjne zapalenie płuc, wtórne zapalenie płuc wywołane nietypowym patogenem np. grzybem lub zaostrzenie obecnych przewlekłych chorób układu oddechowego. Osoby, które przeszły grypę i miały już rozpoznane przewlekłe choroby układu oddechowego, mogą odczuwać pogorszenie objawów tych schorzeń. Dotyczy to zwłaszcza przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz astmy.

Inne możliwe powikłania po grypie dotyczące układu oddechowego to:

Zapalenie zatok to częste powikłanie grypy. Rozwija się u około 5% chorych z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych. Objawy zapalenia zatok to ból głowy w okolicy czoła lub nosa, zatkany nos, wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła, złe samopoczucie, gorączka.

Grypa może prowadzić do powikłań kardiologicznych. Najczęściej występującym powikłaniem po grypie, które atakuje układ krążenia, jest zapalenie mięśnia sercowego. Inne możliwe komplikacje to:

Powikłania neurologiczne po grypie występują częściej u dzieci niż u dorosłych. U osób starszych obserwuje się nasilenie zmian otępiennych oraz napady drgawkowe. U dzieci może dojść do drgawek gorączkowych oraz encefalopatii. Inne powikłania atakujące układ nerwowy to:

Powikłania po grypie najczęściej dotyczą układu oddechowego, krążenia i nerwowego. Zdarza się jednak, że występują także inne dolegliwości. To najczęściej problemy z uszami. Do najczęstszych powikłań zaliczyć można ostre zapalenie ucha środkowego, dysfunkcję receptora słuchowego, częściową utratę słuchu, a nawet głuchotę (zwłaszcza u dzieci).

Inne możliwe powikłania grypy to:

Najczęściej występujące powikłania po grypie u dzieci to:

U dzieci częściej niż u dorosłych występują też powikłania neurologiczne.

Objawy powikłań po grypie mogą być różne w zależności od schorzenia. Zaniepokoić i skłonić do kontaktu z lekarzem powinny takie dolegliwości jak:

Powikłania grypy mogą pojawić się zarówno w trakcie infekcji, jak i kilka, kilkanaście dni, a nawet tygodnie po ustąpieniu wszystkich objawów. Przykładowo bakteryjne zapalenie płuc pojawia się po 4-14 dniach od wyzdrowienia. Powikłania kardiologiczne mogą rozwinąć się nawet kilka tygodni później, zaś objawy neurologiczne na ogół pojawiają się w ciągu kilku dni od początku infekcji. Jeśli nie doszło do komplikacji, objawy grypy ustępują samoistnie po około 3-5 dni, lecz złe samopoczucie i kaszel mogą utrzymywać się jeszcze przez ponad 2 tygodnie.

Aby uniknąć powikłań grypy, przede wszystkim nie można ignorować pierwszych objawów infekcji. Zalecane jest też coroczne szczepienie przeciwko grypie. Grypę należy traktować jako poważną chorobę, odpoczywać, nawadniać organizm i nie obciążać go dodatkowo. Konieczne jest pozostanie w domu przez 1-2 tygodni. Najważniejsze jest również to, aby grypę wyleczyć do końca i nie "przeziębić jej". Niedoleczona grypa znacznie zwiększa możliwość pojawienia się powikłań.

Szczepienie przeciwko grypie jest zalecane każdemu, szczególnie osobom z grup ryzyka (m.in. osoby po 65 roku życia, w trakcie chemioterapii, z osłabioną odpornością). Szczepionka przeciwko grypie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia się grypą, a w razie choroby daje większe szanse na łagodny jej przebieg i redukuje ryzyko ewentualnych powikłań.

