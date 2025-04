Myśląc o codziennym dbaniu o własne zdrowie, urodę i samopoczucie zazwyczaj mamy na myśli pielęgnację skóry, włosów, twarzy, paznokci, natomiast higiena intymna często ogranicza się do uwzględnienia tych okolic podczas mycia w kąpieli. Bardzo niesłusznie, gdyż zachowanie ich właściwej równowagi bakteriologicznej jest niezbędnym warunkiem zdrowia, a przy tym również komfortu. Zaburzenie środowiska stref intymnych skutkuje uczuciem świądu, pieczenia, upławami, a przy tym – nieleczone – może u kobiet prowadzić do poważniejszych schorzeń, jak powstawanie nadżerek.

Prócz niewątpliwego dyskomfortu niewłaściwa dbałość o higienę intymną może być także drogą do powstawania stanów wymagających interwencji lekarza. Mając tę świadomość tym bardziej warto zwrócić uwagę na ów element codziennej pielęgnacji, gdyż codzienne, proste i niekłopotliwe zabiegi, w naturalny sposób mogą nas przed nimi uchronić. Warto też indywidualnie dobrać właściwe środki do pielęgnowania okolic intymnych, które w najlepszy sposób uchronią nas przez dokuczliwymi objawami i schorzeniami.

Kiedy pielęgnacja okolic intymnych wymaga specjalnej uwagi?

Sytuacje, które w szczególny sposób narażają nas na zaburzenie delikatnej równowagi odczynu i co za tym idzie, środowiska bakteriologicznego owych miejsc mogą być różnego typu. Często zdarza się to po kąpieli na basenie – zwłaszcza jeżeli korzystamy z jacuzzi. Ciepła woda sprzyja ich szybszemu rozwojowi, a z kolei dysze napowietrzające urządzenie są bardzo trudne do utrzymania w stanie idealnej czystości.

Inną przyczyna może być także zmiana środowiska związana z wyjazdami. Często przy tej okazji zdarza się sporadyczne korzystanie z toalety, której stan czystości pozostawia wiele do życzenia – nawet jednokrotna wizyta w takim miejscu potrafi być przyczyną bardzo nieprzyjemnej infekcji

Zwrócić uwagę należy również na rodzaj noszonej bielizny i odzieży – sztuczne włókna tej pierwszej sprzyjają podniesieniu temperatury tych okolic ciała, a to z kolei ułatwia rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej. Podobny efekt powoduje noszenie bardzo obcisłych i nieprzewiewnych spodni – zakładanie, zwłaszcza podczas upałów, mocno dopasowanych dżinsów czy – choćby okazjonalnie – spodni skórzanych jest obciążone sporym ryzykiem i nie powinno być robione częściej, niż jest to konieczne.

Do powstania nieprzyjemnych objawów i dyskomfortu może się przyczynić również niewystarczająco częsta wymiana podpasek lub tamponów podczas menstruacji oraz – zwłaszcza podczas upałów – zbyt rzadkie podmywanie się podczas ich wymiany. Podczas miesiączki higiena powinna być szczególnie ważnym priorytetem, gdyż lato i wysokie temperatury mocno przyspieszają namnażanie bakterii i rozkład krwi menstruacyjnej, co z kolei prowadzi do bardo szybkiego powstawania dokuczliwych infekcji. Pamiętać należy także o utrzymaniu właściwej higieny po stosunku seksualnym, kiedy flora bakteryjna zostaje w naturalny sposób naruszona.

Co więc wybrać z bogatego wachlarza środków, jakie proponują producenci?

Preparaty służące dbałości o higienę intymną można bardzo ogólnie podzielić na te, które stosujemy na co dzień i takie, które potrzebne są doraźnie, w przypadku infekcji. W tej pierwszej grupie znajda się z pewnością różne formy środków do oczyszczania delikatnych okolic. Pianki, żele czy chusteczki z takim przeznaczeniem przywracają właściwy tym obszarom kwaśny odczyn i takie jest ich główne zadanie. Warto wybierać te, które w swym składzie zawierają pałeczki kwasu mlekowego, który stanowi najlepsze środowisko do rozwoju bakterii chroniących delikatne środowisko intymnych okolic. Wśród tego typu preparatów znajdziemy m.in.: Lactacyd Femina, Ziaja Intima, AA Intymna. Warto zwrócić szczególną uwagę na piankę Baifem Herbapolu Wrocław, która prócz kwasu mlekowego oraz D-pantenolu zawiera również unikalny wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, który nadaje jej dodatkowe działanie przeciwgrzybiczne.

No właśnie, producenci proponują zazwyczaj trzy formy kosmetyków do oczyszczania okolic intymnych – pianki, płyny i żele - a czy konsystencja robi jakąś faktyczną różnicę?

Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o działanie, to jest ono dokładnie takie samo i te trzy formy nie różnią się zasadniczo pomiędzy sobą. Jednak należy zwrócić uwagę na komfort użycia – pianka zdecydowanie łatwiej się rozprowadza i wypłukuje, co ma zdecydowanie duże znaczenie zwłaszcza podczas pielęgnacji tak delikatnych okolic. Nie dyskwalifikuje to w żadnym wypadku żeli i płynów, jednak podczas ich używania należy koniecznie zwrócić uwagę na ten aspekt. Dzięki innemu typowi aplikatora pianka jest też bardziej wydajna od żelu tej samej wielkości, więc jej zakup jest bardziej ekonomiczny.

Na zakończenie warto wspomnieć o ostatniej kwestii – ogromnej ilości niesprawdzonych mitów krążących wokół kwestii leczenia podrażnień okolic intymnych kobiet. Nie warto wierzyć, że podrażnienia można wyleczyć jedzeniem dużej ilości jogurtów czy dokładnym myciem mydłem, o bardziej karkołomnych pomysłach na terapię już nie wspominając… warto natomiast zaufać sprawdzonym i wypróbowanym preparatom zawierającym składniki o aktywnym działaniu i pozbawionym drażniących barwników i perfum. Dlatego aby uniknąć przykrych dolegliwości trzeba zwrócić baczną uwagę na staranny wybór kosmetyku, który będzie używany do higieny okolic intymnych.Uzupełnieniem codziennej higieny pianką, płynem lub żelem są chusteczki nasączone łagodząco – oczyszczającym preparatem do stosowania podczas dnia, kiedy nie mam możliwości skorzystania z łazienki. Niezbędne zwłaszcza w podczas menstruacji oraz w podróży, przydają się również w innych okolicznościach. Ich zaletą jest to, że użytego preparatu nie trzeba wypłukiwać, a także fakt, iż można je zabrać ze sobą i użyć w warunkach, kiedy niemożliwe byłoby zastosowanie standardowych środków czystości.