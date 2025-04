Przed nami wakacje. Czas urlopów, skąpych ubrań, przesiadywania na plaży i imprez do rana. Niestety to również czas zwiększonego ryzyka infekcji dróg moczowych. Podpowiadamy, jak sobie radzić z nieprzyjemną dolegliwością.

Reklama

Wszystkie znamy nieprzyjemny ból i pieczenie towarzyszące infekcjom dróg moczowych. Zapalenie cewki moczowej i pęcherza to przede wszystkim kobiecy problem. Dzieje się tak dlatego, że przez krótszą niż u mężczyzn cewkę moczową bakterie łatwiej (i szybciej) docierają do pęcherza moczowego, prowadząc do infekcji. Jeśli dołożymy do tego sprzyjające do rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów środowisko okolic intymnych, mamy gotową receptę na zapalenie cewki moczowej i pęcherza.

Nie wszystkie infekcje dróg moczowych powinny skłonić do wizyty u lekarza. Często wystarczy zastosowanie odpowiednich środków, dieta bogata w witaminę C i płyny oraz kilka dni spokoju, by funkcjonowanie układu moczowego wróciło do normy. Jeśli jednak infekcje dróg moczowych zdarzają ci się często, można rozważyć zastosowanie preparatów wspomagających pracę układu moczowego. Pamiętaj jednak, że ich przyjmowanie zawsze należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą,

Reklama

Uwaga! Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią wszystkie decyzje o przyjmowaniu leków lub suplementów skonsultuj z lekarzem. Konsultacja lekarska jest również niezbędna w przypadku infekcji przebiegających z krwiomoczem, gorączką lub gdy zapalenie pęcherza ma charakter nawracający oraz gdy bierzesz leki.