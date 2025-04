Najważniejszym zadaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest kontrola jakości produktów leczniczych oraz ich sprzedaży. Gdy w trakcie badań specjaliści GIF stwierdzą, że produkt nie spełnia wymagań jakościowych (np. jest zanieczyszczony substancją, której nie ma w składzie), wtedy wydaje decyzję o zakazie sprzedaży albo - jeśli produkt jest już w obrocie - jego wycofaniu.

Leki wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (lista)

W ciągu ostatnich tygodni GIF wycofał z obrotu następujące leki:

Vigantol Krople doustne , roztwór 500 mcg/ml (20 000 IU/ml), Podmiot odpowiedzialny: P&G Health Germany, Numer serii: 19KQ193; Data ważności: 2024-10-31,

, roztwór 500 mcg/ml (20 000 IU/ml), Podmiot odpowiedzialny: P&G Health Germany, Numer serii: 19KQ193; Data ważności: 2024-10-31, Memantin NeuroPharma 20 mg , Tabletki powlekane, Podmiot odpowiedzialny: neuraxpharm Arzneimittel, numer serii: P1443, Data ważności: 2023-09-30, Numer serii: P1444, Data ważności: 2023-09-30,

, Tabletki powlekane, Podmiot odpowiedzialny: neuraxpharm Arzneimittel, numer serii: P1443, Data ważności: 2023-09-30, Numer serii: P1444, Data ważności: 2023-09-30, Tabex 1,5 mg , tabletki powlekane, Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa sp. z o.o., Numer serii: 41120, Data ważności: 2022-11-30; Numer serii: 10521, Data ważności: 2023-05-31,

, tabletki powlekane, Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa sp. z o.o., Numer serii: 41120, Data ważności: 2022-11-30; Numer serii: 10521, Data ważności: 2023-05-31, Polopiryna Max Hot (500 mg + 300 mg + 50 mg)/sasz., proszek do sporządzania roztworu doustnego, Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Numer serii: 902038 Data ważności: 2022-04-30; Numer serii: 902272, Data ważności: 2022-06-30,

(500 mg + 300 mg + 50 mg)/sasz., proszek do sporządzania roztworu doustnego, Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Numer serii: 902038 Data ważności: 2022-04-30; Numer serii: 902272, Data ważności: 2022-06-30, Tabex 1,5 mg Tabletki powlekane, Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa sp. z o.o., Numer serii: 31120, Data ważności: 2022-11-30,

Tabletki powlekane, Podmiot odpowiedzialny: Sopharma Warszawa sp. z o.o., Numer serii: 31120, Data ważności: 2022-11-30, Elenium 5 mg, Tabletki drażowane, Podmiot odpowiedzialny: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA”, Numer serii: 50120, Data ważności: 2023-12-31.

Leków wycofanych z obrotu nie wyrzucaj do kosza. Jest wiele miejsc, w których możesz je oddać

Przede wszystkim gdy dowiesz się o wycofaniu leku, powinieneś zaprzestać jego stosowania, ponieważ może to być groźne dla twojego zdrowia lub życia. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli przyjmowałeś wycofany produkt i nie podejmuj samodzielnie decyzji o zmianie leku lub przerwaniu kuracji.

Lek wycofany z obrotu możesz spróbować oddać w aptece, w której go kupiłeś. Jeśli masz paragon, jest szansa na zwrot pieniędzy. Jednak może się zdarzyć również tak, że apteka nie będzie miała możliwości zwrotu produktu i go nie przyjmie.

Lek wycofany z obrotu możesz wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w:

aptekach,

szpitalach,

przychodniach,

punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Leków nie wolno wyrzucać do kosza na śmieci i toalety, ponieważ są to odpady potencjalnie niebezpieczne. Mogą dostawać się do wód gruntowych i gleby.

Gdzie znajdziesz informacje o wycofanych lekach?

Główny Inspektor Farmaceutyczny co pewien czas publikuje decyzje o wycofanych z obrotu lekach. Informacje na bieżąco może śledzić na Twitterze GIF @GIF_GOV_PL albo na stronie internetowej Rejestru Decyzji GIF: https://rdg.ezdrowie.gov.pl/. Można znaleźć tam również informacje na temat powodu wycofania leku z obrotu - w tym celu wystarczy pobrać załącznik z rejestru decyzji. W pliku PDF dostępne jest uzasadnienie decyzji.

