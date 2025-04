Leki psychotropowe



Leki psychotropowe są to środki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych. W grupie tej wyróżnia się leki przeciwdrgawkowe, neuroleptyki, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne czy psychostymulujące.

Po wprowadzeniu tych leków do lecznictwa bardzo szybko okazało się, że mają one negatywny wpływ na czynności seksualne. Wiedza na ten temat pochodzi głównie z obserwacji lekarzy.

Wpływ leków na seksualność człowieka



W kierowaniu mechanizmami seksualnymi człowieka biorą udział różne ośrodki i różne substancje biochemiczne wytwarzane w organizmie. Spośród nich kluczową rolę w wielu procesach spełnia serotonina - ważny neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie nerwowym.

Wiele leków psychotropowych, szczególnie przeciwdepresyjnych wpływa na układ serotoninergiczny (kontrolujący uwalnianie serotoniny do mózgu), dzięki temu uzyskuje się efekt leczniczy.

Jednocześnie, w trakcie leczenia lekami psychotropowymi następuje farmakologiczna ingerencja w regulację procesów snu i czuwania, procesów emocjonalnych, pobudzenia ruchowego oraz w mechanizmy kierujące popędem płciowym. Leki te mają także wpływ na stężenie hormonów płciowych, związków które kierują aktywnością seksualną człowieka.

Działania uboczne terapii są odwracalne, nie powodują trwałego uszkodzenia funkcji seksualnych organizmu. Jednak są uciążliwe. Potwierdza to fakt, że stanowią jedną z częstszych przyczyn rezygnacji pacjentów z leczenia farmakologicznego.

Jak leki wpływają na popęd płciowy?



Trudno określić jednoznacznie bezpośredni wpływ leków na seksualność człowieka, ponieważ jest ona bardzo złożonym i skomplikowanym systemem, który zależy od wielu biologicznych i psychologicznych czynników. W celu zbadania wpływu leków psychotropowych na seksualność człowieka, sprowadza się ją do płaszczyzny psychicznej oraz fizjologicznej.

Zaburzenia wynikające ze stosowanie leków najczęściej objawiają się spadkiem lub wzrostem libido.

U kobiet charakterystyczne jest zmniejszenie nawilżania pochwy w stanie podniecenia seksualnego, w którym wydzielanie śluzu powinno być wzmożone.

U mężczyzn występuje upośledzenie prawidłowej erekcji, które objawia się niezdolnością utrzymania albo osiągnięcia wzwodu lub wręcz przeciwnie długotrwałym, bolesnym wzwodem zwanym priapizmem.

Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet pojawiają się problemy z osiągnięciem orgazmu.

Jakie leki osłabiają funkcje seksualne?



Wśród leków wpływających negatywnie na popęd seksualny należy wymienić następujące:

TLPD – trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

- Imipramina

- Klomopramina

- Amitryptylina

- Doksepina

- Dezypramina

- Opipramol

- Dibenzepina

- Maprotylina

SNRI – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

- Wenlafaksyna

- Milnacypram

IMAO – nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy – ze względu na liczne działania niepożądane i interakcje z innymi lekami ich stosowanie zostało ograniczone. Leki z tej grupy stosowane są wyłącznie w leczeniu depresji opornych na inne leki.

- Fenelzyna

- Tranylcypromina

Neuroleptyki

- Chlorpromazyna

- Perazina (Pernazinum)

- Lewomepromazyna

Benzodiazepiny

- Klorazepat

- Diazepam

- Oksazepam

- Lorazepam

- Alprazolam

- Medazepam

- Bromazepam