Niektóre leki nie powinny być stosowane przez kierowców, np. leki uspokajające, narkotyczne przeciwbólowe lub silne leki nasenne. Ich działanie może być niezauważalne, jednakże ich stężenie w organizmie może być na tyle duże, aby zostać oskarżonym o prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyku. W takim wypadku można - oprócz otrzymania wysokiego mandatu - stracić prawo jazdy. Ponadto, jeśli w trakcie badań po kolizji wykryje się we krwi jednego z kierowców pochodną narkotyku, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania.

Na jakie leki należy uważać?

Największy problem stanowią leki, które w większych dawkach mają działanie narkotyczne. Prawo nie odróżnia, czy dane stężenie leku wynika z terapii, czy też jest skutkiem odurzenia narkotycznego. Dla przykładu trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), takie jak amitryptylina, imipramina, dezipramina, klomipramina są wykrywane przez narkotesty.

Wszystkie leki zawierające morfinę lub w większych dawkach kodeinę także uniemożliwiają prowadzenie samochodu. Metadon, dawniej stosowany jako lek przeciwbólowy, jest również traktowany jak narkotyk.

Niebezpieczeństwo na drodze stanowią również kierowcy zażywający benzodiazepiny. Działają one uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo, mogą długotrwale pozostawać we krwi i wywierać działanie nawet następnego dnia po zażyciu. Przykłady to: diazepam (Relanium), chlordiazepoksyd, lorazepam (Lorafen), klorazepat, klonazepam, oksazepam, bromazepam, alprazolam, midazolam i estazolam. Wszystkie one na co najmniej 24 godziny uniemożliwiają prowadzenie pojazdów mechanicznych i mogą być wykryte przez narkotesty.

Starsze niż benzodiazepiny i obecnie rzadziej stosowane są barbiturany. Nawet w niewielkich stężeniach są wykrywalne we krwi i mogą upośledzać koncentrację. Należą do nich: tiopental, fenobarbital, cyklobarbital i allobarbital.

