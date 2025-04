Marka Salvequick wprowadziła na rynek nowe plastry do opatrywania skaleczeń - Silver Technology.

Plastry oparte są na innowacyjnej technologii wykorzystującej właściwości srebra do redukcji ryzyka infekcji. Ponadto polietylenowy materiał oraz klej nie powodujący uczuleń sprawia, że produkt posiada silne właściwości przylepne - nawet na mokrej skórze. Udowodniono, że plastry z technologią Silver nie wykazują działania podrażniającego, cytotoksycznego, a także nie wpływają uczulająco na skórę.

Podstawowym warunkiem prawidłowego gojenia się rany jest ograniczenie zakażenia. Srebro jest skutecznym środkiem antyseptycznym w leczeniu ran różnego rodzaju m.in. oparzeń, zadrapań czy skaleczeń. Od wielu lat jest też stosowane w szpitalach w tym celu. Opatrunek plastrów Salvequick Silver Technology zawiera atomy srebra, które zmieniają się w dodatnie jony srebra (Ag+) pod wpływem wysięku z rany. Mechanizm polega na wiązaniu się tych jonów ze ścianami komórkowymi bakterii, powodując ich pęknięcie, a w konsekwencji ich rozpad. Co więcej wiążąc się z enzymami bakterii i DNA hamują ich dalsze funkcje. Jest to szczególnie istotne, iż podczas całego procesu gojenia rana jest nieustannie narażona na ponowne zakażenie np. podczas kontaktu ze zwierzęciem, korzystania z miejsc użytku publicznego jak toalety czy autobusy lub po prostu przez dotyk z drugą osobą. Jony srebra nie przedostają się do rany, lecz zostają na opatrunku i pomagają zredukować ryzyko infekcji. Ponadto dodatek srebra zmniejsza ból i skutecznie działa na szerokie spektrum mikroorganizmów bez opóźniania procesu gojenia rany. Plastry z technologią Silver zawierają hipoalergiczny klej o doskonałych właściwościach przylepnych oraz systemem Aquaresist, który pozwala skórze swobodnie oddychać.

Skuteczność i bezpieczeństwo plastrów Salvequick Silver Technology zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

Opakowanie zawiera 20 szt.

6 x 25 mm x 72 mm

8 x 19 mm x 72 mm

Cena: ok. 7,5 PLN