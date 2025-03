Antybiotyki to bardzo ważne leki o działaniu przeciwbakteryjnym, które niejednokrotnie ratują życie. Kuracja z ich zastosowaniem bywa nieunikniona, jednocześnie jak każdy lek, powodują skutki uboczne. Najczęściej występujące działania niepożądane antybiotyków to ból brzucha, biegunka, nudności lub wymioty, niestrawność, osłabienie apetytu.

Antybiotykoterapia zazwyczaj powinna trwać przez określony czas i nie należy jej skracać, dlatego ból żołądka może być dokuczliwym objawem. Jak zapobiegać bólowi brzucha po antybiotyku? Co robić w trakcie kuracji antybiotykowej, aby złagodzić dolegliwości trawienne? Kiedy ból brzucha po antybiotyku powinien skłonić do wizyty u lekarza?

Spis treści:

Przyjmowanie antybiotyku często powoduje działanie niepożądane w postaci bólu brzucha. Przyczyną tej dolegliwości jest przede wszystkim negatywny wpływ antybiotyku na śluzówkę dróg pokarmowych oraz skład mikrobiologiczny jelit. Leki przeciwbakteryjne, likwidują nie tylko chorobotwórcze bakterie, ale też pożyteczne drobnoustroje, które są nam potrzebne do prawidłowego działania układu trawienia, odporności i dobrego samopoczucia.

Inaczej ujmując, antybiotyki zabijają przy okazji tzw. dobre bakterie, przez co możemy odczuwać ból żołądka w trakcie przyjmowania leków i po leczeniu. Zanim organizm przywróci równowagę mikrobiologiczną musi upłynąć trochę czasu, dlatego bóle brzucha mogą utrzymywać się przez kilka dni (a czasami dłużej) po leczeniu antybiotykiem.

Ból brzucha po antybiotyku może być ssący, kłujący lub tępy. Czasami poprzedza biegunkę poantybiotykową. Mogą mu towarzyszyć nudności, a nawet wymioty, biegunka, wzdęcia, złe samopoczucie oraz utrata apetytu. Naturalna flora bakteryjna jelit odgrywa kluczową rolę w prawidłowym działaniu całego organizmu. Stąd można się spodziewać różnych dolegliwości po antybiotyku.

Długotrwałe przyjmowanie leku będzie podrażniać delikatną śluzówkę żołądka i może prowadzić do rozwoju infekcji grzybiczej. Czasami dolegliwości są na tyle silne, że lekarz zaleca zmianę leku lub przerwanie antybiotykoterapii. Aby tego uniknąć, warto zastosować sposoby na złagodzenie bólu brzucha po antybiotyku i zapobieganie.

Jeżeli dokucza ci ból brzucha po antybiotyku, skonsultuj się z lekarzem. Być może powinieneś przyjmować silniejsze leki zmniejszające ten objaw. Ogólne zasady dotyczące łagodzenia bólu brzucha po antybiotykoterapii są następujące:

Prawidłowo zażywaj probiotyk - w trakcie całej antybiotykoterapii i co najmniej 1-2 tygodnie po leczeniu. Probiotyk należy przyjmować w trakcie kuracji 2-3 godziny po przyjęciu antybiotyku , nigdy razem (wtedy antybiotyk zniweluje działanie dobrych bakterii).

- w trakcie całej antybiotykoterapii i co najmniej 1-2 tygodnie po leczeniu. Probiotyk należy przyjmować w trakcie kuracji , nigdy razem (wtedy antybiotyk zniweluje działanie dobrych bakterii). Jedz produkty prebiotyczne i probiotyczne - prebiotyki to, najkrócej ujmując, pożywienie dla dobrych bakterii ułatwiające kolonizację jelit (są to np. banany, płatki owsiane, cebula, czosnek, karczochy, miód). Probiotyki znajdziesz w kiszonkach, jogurtach i kefirach. Włącz te składniki do diety, aby poprawić działanie układu pokarmowego.

- prebiotyki to, najkrócej ujmując, pożywienie dla dobrych bakterii ułatwiające kolonizację jelit (są to np. banany, płatki owsiane, cebula, czosnek, karczochy, miód). Probiotyki znajdziesz w kiszonkach, jogurtach i kefirach. Włącz te składniki do diety, aby poprawić działanie układu pokarmowego. Przyjmuj antybiotyk po posiłku - jednak tylko wtedy, gdy taki jest zalecany sposób przyjmowania leku. Niektóre środki należy przyjmować z jedzeniem lub po posiłku, aby uniknąć problemów z żołądkiem. Zapoznaj się z ulotką, zapytaj farmaceutę lub lekarza, jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy najlepiej stosować lek.

- jednak tylko wtedy, gdy taki jest zalecany sposób przyjmowania leku. Niektóre środki należy przyjmować z jedzeniem lub po posiłku, aby uniknąć problemów z żołądkiem. Zapoznaj się z ulotką, zapytaj farmaceutę lub lekarza, jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy najlepiej stosować lek. Pij dużą ilość płynów w ciągu dnia - szczególnie gdy oprócz bólu brzucha występują wymioty lub biegunka. Dzięki temu unikniesz odwodnienia.

- szczególnie gdy oprócz bólu brzucha występują wymioty lub biegunka. Dzięki temu unikniesz odwodnienia. Stosuj zioła o działaniu przeciwzapalnym i powlekającym - polecane są rumianek i siemię lniane. Pij je zachowując odstęp 2-3 godzin od zażycia antybiotyku, by nie hamować wchłaniania leku.

- polecane są rumianek i siemię lniane. Pij je zachowując odstęp 2-3 godzin od zażycia antybiotyku, by nie hamować wchłaniania leku. Weź ciepłą kąpiel lub przykładaj termofor do brzucha - ciepło może przynieść ulgę w niektórych rodzajach bólu brzucha.

- ciepło może przynieść ulgę w niektórych rodzajach bólu brzucha. Przestrzegaj lekkostrawnej i zdrowej diety - unikaj drażniących lub obciążających układ pokarmowy napojów i posiłków, czyli m.in. kofeiny, alkoholu, pikantnych, tłustych dań (wypróbuj: marchwiankę na ból brzucha)

W niektórych przypadkach konieczne jest przyjmowanie dodatkowego leku na bakterie lub grzyby, które wywołały dolegliwości jelitowe. Lekarz może też zalecić paracetamol, lek przeciw wzdęciom albo leki zobojętniające kwas żołądkowy (uważaj: te ostatnie mogą wpływać na wchłanianie i skuteczność antybiotyków).

Aby zapobiec pojawieniu się bólu brzucha po antybiotyku, przestrzegaj zasad dawkowania leku oraz stosuj probiotyk. Najlepiej przebadane mikroby probiotyczne pod kątem zapobiegania bólowi brzucha i biegunce po antybiotyku to szczepy pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus (głównie Lactobacillus rhamnosus GG) oraz Saccharomyces boulardii (probiotyczny szczep drożdży). Są również dostępne preparaty zawierające w swoim składzie probiotyk i prebiotyki, co zwiększa szansę na szybszą kolonizację jelit przez dobre bakterie.

Powrót równowagi mikrobiologicznej jelit zajmuje nawet kilka miesięcy, dlatego probiotyk należy przyjmować nie tylko w trakcie kuracji antybiotykami, ale też co najmniej 2 tygodnie po niej. Ważne jest, aby probiotyk był dobrze dobrany i przyjmowany w odpowiedni sposób, czyli przynajmniej 2-3 godziny po zażyciu antybiotyku i najlepiej do 30 minut przed lub w trakcie posiłku. Jedzenie neutralizuje sok żołądkowy, dzięki czemu jest większa szansa na to, że pożyteczne bakterie przetrwają i dotrą do jelita.

Jeżeli ból brzucha po antybiotyku jest bardzo nasilony lub nie ustępuje w ciągu kilku dni po antybiotykoterapii, należy skonsultować się z lekarzem. Gdy towarzyszą mu inne objawy, np. wymioty albo wysoka temperatura, to także wskazany jest pilny kontakt z medykiem.

