Obniżony popęd seksualny u kobiet jest traktowany po macoszemu. Znacznie mniej poświęca się uwagi temu problemowi w wydaniu damskim w porównaniu z potencją u mężczyzn. Oto lista preparatów, które pomogą przywrócić namiętność i żar w sypialni oraz odpowiedzieć na pytanie: co podać kobiecie na popęd?

Zmniejszone libido, inaczej zespół obniżonego popędu seksualnego (ang. hypoactive sexual desire disorder), charakteryzuje się przewlekłym lub nawracającym obniżeniem lub brakiem popędu płciowego, fantazji erotycznych oraz potrzeby podejmowania aktywności seksualnej. Może przydarzyć się zarówno mężczyznom, jak i kobietom.

Nie istnieje jedna przyczyna spadku kobiecego libido. Główne powody to:

stres,

depresja, obniżony nastój,

słaba więź z partnerem,

zaburzenia hormonalne,

menopauza,

działania niepożądane leków (np. leków przeciwdepresyjnych),

choroby (np. cukrzyca, choroby tarczycy, infekcja, nowotwór).

Obniżony popęd seksualny jest najczęstszą dolegliwością seksualną u kobiet. Międzynarodowe badania dowiodły, że co najmniej jedna trzecia z nas odczuwa osłabione libido. Badanie z udziałem 2207 uczestniczek w wieku od 30 do 70 lat wykazało, że częstość występowania niskiego popędu seksualnego waha się od 26,7% wśród kobiet w okresie przed menopauzą do 52,4% wśród kobiet w okresie naturalnej menopauzy. Jest to więc problem częsty. Poniżej znajdziesz środki, które mogą temu zaradzić.

Aby zwiększyć popęd seksualny u kobiet, na ogół wymagane jest połączenie zarówno działania farmakologicznego, jak i psychologicznego (zmniejszenie poziomu stresu, poprawa relacji z partnerem). W Polsce nie ma zarejestrowanych leków przeznaczonych konkretnie do leczenia zaburzeń popędu seksualnego u kobiet. Substancja czynna zawarta w popularnej Viagrze, czyli sildenafil, jest nadal badana pod kątem wpływu na libido u kobiet. Na razie lek skierowany jest tylko do mężczyzn.

W Stanach Zjednoczonych są dostępne dwa leki na obniżony popęd u kobiet. Można je przyjmować tylko przed menopauzą. Jeśli problemy z libido wynikają ze zmian hormonalnych towarzyszących menopauzie, to pomocne może być przyjmowanie leków hormonalnych, które przepisze ginekolog. Ich działanie polega przede wszystkim na zmniejszeniu dolegliwości intymnych związanych z przekwitaniem. Te leki są dostępne w Polsce. Mogą poprawić komfort związany ze współżyciem, a tym samym zwiększyć ochotę na seks.

Leki na popęd u kobiet przed menopauzą

Dwa leki na zwiększenie popędu seksualnego u kobiet, które są zarejestrowane w USA, to flibanseryna oraz bremelanotyd. Nie można dostać ich w Polsce.

Flibanseryna zmienia aktywność układów neuroprzekaźnikowych w mózgu: działa na układy serotoniny, dopaminy i noradrenaliny. Tabletkę zażywa się raz dziennie przed snem. Niestety środek nie jest wolny od skutków ubocznych. Są one dość uciążliwe. Obejmują niskie ciśnienie krwi, senność, zmęczenie, zawroty głowy i dolegliwości żołądkowe. Nie wolno w trakcie zażywania tych leków pić alkoholu – może to nasilić działania niepożądane. Lek ma sporo wad, jednak jest niewiele alternatyw.

Drugi lek, bremelanotyd, występuje w formie zastrzyku, który podaje się pod skórę brzucha lub uda co najmniej 45 minut przed stosunkiem płciowym. W porównaniu z flibanseryną lek powoduje znacznie mniej działań niepożądanych (niektóre kobiety odczuwały nudności, które ustępowały przy drugim lub trzecim zastrzyku). Jest stosowany tylko doraźnie, a nie codziennie, co również stanowi zaletę. W tym przypadku spożycie alkoholu nie jest przeciwwskazane. Zastrzeżenie jest takie, by nie przyjmować leku więcej niż osiem razy w miesiącu.

Leki na popęd seksualny u kobiet po menopauzie

Niekorzystnie na libido u kobiet mogą wpływać zmiany hormonalne związane z menopauzą. W tym czasie niejednokrotnie pojawiają się suchość pochwy czy ból przy stosunku. Niektóre leki hormonalne mogą zmniejszyć dolegliwości, a tym samym przywrócić ochotę na seks i przyjemność z nim związaną.

Leki hormonalne, które mogą wpłynąć na wzrost pożądania, obejmują:

Estrogen . Estrogen (estradiol) występuje w różnych postaciach (tabletki doustne, dopochwowe, aerozol, plastry, żel). Jednym ze wskazań do stosowania preparatów zawierających ten hormon są objawy związane ze spadkiem estrogenów po menopauzie.

. Estrogen (estradiol) występuje w różnych postaciach (tabletki doustne, dopochwowe, aerozol, plastry, żel). Jednym ze wskazań do stosowania preparatów zawierających ten hormon są objawy związane ze spadkiem estrogenów po menopauzie. Testosteron . Co może być zaskakujące, ten hormon również poprawia funkcje seksualne u kobiet, chociaż kojarzony jest głównie z męską potencją. Niemniej długofalowy wpływ terapii na zdrowie jest nadal badany. Stosowanie testosteronu u kobiet może powodować skutki uboczne takie jak trądzik, owłosienie typu męskiego oraz zmiany nastroju.

. Co może być zaskakujące, ten hormon również poprawia funkcje seksualne u kobiet, chociaż kojarzony jest głównie z męską potencją. Niemniej długofalowy wpływ terapii na zdrowie jest nadal badany. Stosowanie testosteronu u kobiet może powodować skutki uboczne takie jak trądzik, owłosienie typu męskiego oraz zmiany nastroju. Prasteron . Hormon ten może być podawany w formie tabletek dopochwowych w celu łagodzenia atrofii pochwy i sromu (zanikowego zapalenia pochwy i sromu) po menopauzie. Dzięki temu współżycie jest bardziej komfortowe.

. Hormon ten może być podawany w formie tabletek dopochwowych w celu łagodzenia atrofii pochwy i sromu (zanikowego zapalenia pochwy i sromu) po menopauzie. Dzięki temu współżycie jest bardziej komfortowe. Ospemifen. Nie jest zarejestrowany w Polsce. Lek należy do grupy niehormonalnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM) i wskazaniem do jego stosowania jest leczenie bólu przy stosunku (dyspareunii) wywołanego atrofią sromu i pochwy u kobiet po menopauzie.

W aptekach można kupić również różne suplementy, których działanie ma polegać na zwiększaniu libido u kobiet. Są one dostępne bez recepty. Jeżeli wolimy wypróbować naturalne lub ziołowe preparaty na popęd seksualny, to w ich składzie należy szukać takich składników jak:

L-arginina – jest prekursorem tlenku azotu, który korzystnie wpływa na naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi, a tym samym może poprawiać funkcje seksualne. L-arginina jest silnym przeciwutleniaczem, więc redukuje niekorzystny wpływ stresu na komórki, poza tym koi nerwy i zwiększa wydajność organizmu.

– jest prekursorem tlenku azotu, który korzystnie wpływa na naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi, a tym samym może poprawiać funkcje seksualne. L-arginina jest silnym przeciwutleniaczem, więc redukuje niekorzystny wpływ stresu na komórki, poza tym koi nerwy i zwiększa wydajność organizmu. Ashwagandha – ma właściwości adaptogenne, zwiększa odporność komórek na stres, zmniejsza objawy depresji i lęku, pomaga utrzymać dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, dlatego może wpływać korzystnie na libido.

– ma właściwości adaptogenne, zwiększa odporność komórek na stres, zmniejsza objawy depresji i lęku, pomaga utrzymać dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, dlatego może wpływać korzystnie na libido. Miłorząb japoński – wyciąg z liści miłorzębu, poprzez usprawnienie krążenia obwodowego, powoduje zwiększenie przepływu krwi w narządach płciowych, co może poprawić funkcje seksualne.

– wyciąg z liści miłorzębu, poprzez usprawnienie krążenia obwodowego, powoduje zwiększenie przepływu krwi w narządach płciowych, co może poprawić funkcje seksualne. Cytryniec chiński – to również roślina o właściwościach adaptogennych. Zwiększa wytrzymałość fizyczną i psychiczną, wspomaga koncentrację i może łagodzić objawy depresji.

– to również roślina o właściwościach adaptogennych. Zwiększa wytrzymałość fizyczną i psychiczną, wspomaga koncentrację i może łagodzić objawy depresji. Korzeń Maca – zwany też peruwiańskim żeń-szeniem, chroni przed stresem, dodaje energii, łagodzi objawy depresji, zaburzeń lękowych oraz menopauzy. Maca zawiera argininę, dlatego poprawia przepływ krwi. Dzięki tym właściwościom wpływa korzystnie na funkcje seksualne.

– zwany też peruwiańskim żeń-szeniem, chroni przed stresem, dodaje energii, łagodzi objawy depresji, zaburzeń lękowych oraz menopauzy. Maca zawiera argininę, dlatego poprawia przepływ krwi. Dzięki tym właściwościom wpływa korzystnie na funkcje seksualne. Żeń-szeń – ten adaptogen zwiększa poziom hormonów płciowych i poprawia funkcje seksualne u mężczyzn i kobiet. Co więcej, zwiększa wytrzymałość organizmu na stres środowiskowy, sprzyja zachowaniu równowagi biochemicznej organizmu, uspokaja i pobudza zarazem.

– ten adaptogen zwiększa poziom hormonów płciowych i poprawia funkcje seksualne u mężczyzn i kobiet. Co więcej, zwiększa wytrzymałość organizmu na stres środowiskowy, sprzyja zachowaniu równowagi biochemicznej organizmu, uspokaja i pobudza zarazem. Korzeń lubczyku – również należy do naturalnych afrodyzjaków zwiększających popęd seksualny. W medycynie ludowej napary lub odwary z korzenia lubczyku były popularnym lekiem na obniżone libido u kobiet i mężczyzn.

– również należy do naturalnych afrodyzjaków zwiększających popęd seksualny. W medycynie ludowej napary lub odwary z korzenia lubczyku były popularnym lekiem na obniżone libido u kobiet i mężczyzn. Muira Puama – to najbardziej znany amazoński ludowy lek na zaburzenia potencji. Zwiększa wrażliwość na doznania seksualne, aktywuje receptory dla hormonów zwiększających libido, poprawia wydajność organizmu.

Jaki suplement diety na poprawę libido u kobiet wybrać? Najlepiej poszukać preparatów złożonych, zawierających kilka z wyżej wymienionych składników. Ich działanie będzie silniejsze i bardziej skuteczne.

W internecie można natknąć się na kontrowersyjne oferty dotyczące sprzedaży preparatów zwiększających popęd seksualny u kobiet. Trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ wiele z nich jest niewiadomego pochodzenia, a ich skład nie jest dobrze zbadany i poznany. Suplementy należy kupować jedynie w aptekach. Środki sprzedawane w internecie mogą zawierać silne substancje chemiczne o szkodliwym działaniu. Kupując suplementy na poprawę libido w aptekach, otrzymujemy towar odpowiednio przechowywany, zawierający niezbędne informacje i sprawdzone składniki.

