Antybiotyki to leki przeciwbakteryjne, które są często przepisywane zarówno dzieciom jak i dorosłym na infekcje wywoływane przez bakterie. Wyście na dwór może być dozwolone w trakcie brania antybiotyku, ale w niektórych sytuacjach spacery są odradzane. Pod uwagę należy wziąć np. rodzaj infekcji, na którą przepisano lek, wiek chorego, pogodę oraz indywidualne zalecenia od lekarza.

Przebywanie na świeżym powietrzu może być korzystne dla zdrowia, gdy przyjmowane są antybiotyki. Wilgotne powietrze poprawia funkcjonowanie dróg oddechowych i nawilża śluzówki, a słońce wspiera skórną syntezę witaminy D, która poprawia odporność. Zazwyczaj po 2-4 dniach przyjmowania antybiotyków chory czuje się lepiej, a objawy takie jak gorączka i ból gardła, ustępują, dlatego zazwyczaj można wtedy wyjść na spacer, jednak trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.

Stan zdrowia i rodzaj infekcji

Decyzję o tym, czy wyjść na dwór na antybiotyku, najlepiej podjąć na podstawie oceny stany zdrowia i samopoczucia chorego. Przyjmuje się, że jeżeli nie występują takie objawy jak: gorączka, bóle mięśniowo-stawowe, dreszcze, wymioty czy biegunka, to nie trzeba pozostawać cały czas w domu. Kaszel nie jest przeciwwskazaniem do wychodzenia na dwór w trakcie antybiotykoterapii.

W przypadku poważnych infekcji, jak np. zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc lub angina ropna, a zwłaszcza jeśli chore jest małe dziecko, zalecane jest pozostanie w domu do czasu ukończenia pełnej kuracji antybiotykami, a nawet dłużej. Odpoczynek jest kluczowy dla zdrowienia. W przypadku lżejszych infekcji, jak np. zapalenie pęcherza, można wyjść na dwór w trakcie brania antybiotyku, ale nadal zalecana jest ostrożność i dbanie o utrzymanie ciepła w okolicy dróg moczowych.

Lepiej zacząć od krótkich spacerów, które trwają maksymalnie 30 minut. Należy też unikać dużego wysiłku fizycznego oraz wziąć pod uwagę inne czynniki, o których napisano niżej.

Pogoda

Zazwyczaj można wychodzić na dwór na antybiotyku, jeżeli panują dobre warunki atmosferyczne. Wiatr albo mróz mogą wychładzać organizm i przyczyniać się do osłabienia miejscowej odporności dróg oddechowych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, żeby nie przebywać w przeciągach. Dobrym pomysłem może być założenie szalika, opaski lub czapki.

Jeżeli zdecydujemy się na wyjście na dwór w trakcie antybiotykoterapii, to ubiór powinien być dostosowany do warunków panujących na zewnątrz. W przypadku dziecka, gdy jest ono chore, nie należy ubierać go zbyt ciepło, aby się nie przegrzało. Gdy dziecko się spoci w trakcie spaceru, łatwiej może dojść do przewiania i wyziębienia ciała, co z pewnością nie będzie wspomagało walki z chorobą.

Skutki uboczne antybiotyków

Popularne antybiotyki z grupy tetracyklin oraz ich pochodne należą do leków, które mogą zwiększać wrażliwość skóry na słońce, a przez to powodować tzw. reakcje fototoksyczne. W trakcie przyjmowania tych antybiotyków należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, stosować kremy z wysokim filtrem UV, a także zasłaniać ciało podczas przebywania na zewnątrz.

Więcej: Leki a opalanie.

Inne antybiotyki, które mogą wywoływać reakcje fototoksyczne lub fotoalergiczne to m.in. sulfonamidy, fluorochinolony (np.ciprofloksacyna ) , antymykotyki (np. flukonazol). Leki te pod wpływem działania promieni słonecznych mogą powodować różnorodne zmiany skórne: od wysypek i pokrzywek po poważne oparzenia słoneczne oraz trwałe przebarwienia.

Antybiotyki powodują niekiedy inne działania niepożądane, jak nudności i zawroty głowy. W razie ich wystąpienia lepiej pozostać w domu i skonsultować problem z lekarzem.

Zalecenia lekarza

Przed podjęciem decyzji o wyjściu na dwór podczas przyjmowania antybiotyku warto poradzić się lekarza. Jeśli specjalista odradzał wychodzenie na zewnątrz w trakcie kuracji, trzeba przestrzegać jego zaleceń. Każdy przypadek jest inny, dlatego wymaga indywidualnego podejścia.

Dziecko przyjmujące antybiotyk na infekcje górnych lub dolnych dróg oddechowych powinno unikać przebywania w skupiskach dzieci i osób dorosłych, a zatem również w żłobkach, przedszkolach i sklepach.

Przyjmowanie tych leków sprawia, że układ odpornościowy jest osłabiony i bardziej podatny na atak chorobotwórczych drobnoustrojów. Zupełnie czym innym będzie więc spacer na świeżym powietrzu, a czym innym przebywanie w zatłoczonym zamkniętym pomieszczeniu z innymi, gdzie w powietrzu krąży wiele różnorodnych zarazków.

Organizm jeszcze przez pewien czas po kuracji może nie funkcjonować tak jak przed chorobą, dlatego jeśli to możliwe dziecko powinno co najmniej kilka dni po leczeniu pozostać w domu. Najlepiej to omówić z pediatrą na wizycie kontrolnej po zakończonej antybiotykoterapii.

Lekarze często zalecają przyjmowanie w trakcie antybiotykoterapii probiotyku, czyli preparatu zawierającego hodowle korzystnych dla zdrowia drobnoustrojów, które pomagają przywrócić równowagę mikrobiologiczną układu pokarmowego i przyspieszają pełen powrót do zdrowia.

Należy też wziąć pod uwagę aspekt bezpieczeństwa innych osób. W zależności od rodzaju infekcji okres zakaźności może wahać się od 48 godzin do nawet kilkunastu dni od rozpoczęcia antybiotykoterapii, dlatego by zapobiec zarażeniu innych osób, należy zrezygnować z uczęszczania do przedszkola czy żłobka.

Podczas brania antybiotyków w domu należy pozostać zawsze, kiedy samopoczucie nie pozwala na spacery. Przyjmuje się, że gorączka, dreszcze, bóle mięśniowo-stawowe, wymioty i biegunka, a także ogólne osłabienie, powinny skłonić do pozostania w domu.

Również antybiotykoterapia związana z ciężkimi infekcjami, jak zapalenie płuc, angina ropna, zakażenie nerek, wymaga odpoczynku, regeneracji i zrezygnowania ze spacerów, Z wychodzenia na zewnątrz należy zrezygnować również wtedy, gdy takie zalecenie sformułował lekarz.

