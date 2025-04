Sposoby na skrócenie okresu przydadzą się, gdy miesiączka się przedłuża lub koliduje z wakacyjnymi planami. Nie można skrócić miesiączki, gdy ta już trwa, ale można podjąć działania, aby w przyszłości skrócić czas trwania okresu w kontrolowany sposób.

Długość trwania miesiączki różni się w zależności od osoby i zależy od wielu czynników, w tym stresu, stanu zdrowia i hormonów. Prawidłowo okres może trwać od 3 do 7 dni, chociaż niektóre osoby mają dłuższe okresy. Dłuższe krwawienia i bardziej obfite częściej występują u kobiet po 40. roku życia, a krótsze przed 20. rokiem życia. Dłuższy czas trwania miesiączki niż 7 dni zaliczany jest do zaburzeń miesiączkowania. Niekiedy z wiekiem dochodzi do naturalnego skrócenia cyklu.

Nie rekomendujemy prób skracania krwawienia menstruacyjnego na własną rękę. W sieci znajdziesz ryzykowne porady dotyczące skrócenia okresu, do których należą:

podejmowanie wysiłku fizycznego i forsowanie się w celu zwiększenia krwawienia (ale regularne ćwiczenia mogą naturalnie skracać długość miesiączki),

branie gorących i długich kąpieli,

zażywanie witaminy C na okres,

picie naparu z malwy,

zażywanie leków przeciwkrwotocznych,

spożywanie krwawnika pospolitego pod postacią np. suplementów diety.

Wykorzystanie tych metod w celu skrócenia okresu może być niebezpieczne. Wiele z nich nie ma udowodnionej skuteczności.

Można skrócić miesiączkę, jednak jest niewiele faktycznie skutecznych sposobów. Krwawienie to konsekwencja złuszczania się błony śluzowej macicy, która musi się oczyścić. Nie da się wpłynąć na ten czas, jeżeli menstruacja już trwa. Nie istnieją leki ani suplementy, które przyspieszą koniec okresu - jeśli twoje krwawienie menstruacyjne jest długie i obfite, może to być związane z zaburzeniami hormonalnymi lub tyłozgięciem macicy. Skonsultuj się z lekarzem, który ewentualnie doradzi leczenie, a miesiączkowanie będzie miało łagodniejszy przebieg.

Najskuteczniejszą metodą, dzięki której można wpływać na długość miesiączki, jest stosowanie środków hormonalnych w postaci tabletek antykoncepcyjnych przepisywanych przez lekarza. Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych może spowodować, że miesiączka będzie krótsza i mniej obfita. Podobny efekt można osiągnąć poprzez zastosowanie plastrów antykoncepcyjnych lub wkładki domacicznej.

Leki umożliwiają również uniknięcie miesiączki. Polega to na rezygnacji z 7-dniowej przerwy w braniu pigułek, i wraz z wystąpieniem krwawienia należy rozpocząć kolejny blister, aby antykoncepcja była wciąż skuteczna.

Menstruacja przesunie się i będzie występować w czasie, gdy pigułki przestaną być przyjmowane. Po tym czasie należy zacząć je znowu zażywać. Przesuwanie miesiączki jest bezpieczne przez kilka miesięcy, ale nie należy robić tego na własną rękę.

Co zrobić, żeby okres szybciej minął? Nie szukaj odpowiedzi na to pytanie, a zapoznaj się z fachową wiedzą, dzięki której będziesz na przyszłość mądrzejsza i zaczniesz sterować swoim okresem według swoich potrzeb (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku). Sprawdź, jak przyspieszyć okres lub jak wywołać okres domowymi sposobami.

