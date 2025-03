Spis treści:

Wapno do picia, a poprawnie wapń, może być przyjmowane w celu uzupełnienia niedoborów wapnia w organizmie, zapobiegania niedoborom tego pierwiastka, np. w trakcie ciąży lub karmienia piersią, w ramach leczenia osteoporozy, a także dodatkowo na objawy alergii. Prawidłowa dieta zapewnia organizmowi wystarczającą ilość wapnia, ale czasami zalecane jest jego uzupełnianie. Suplementacja wapniem powinna odbywać się po konsultacji lekarskiej oraz wykonaniu badań diagnostycznych, które oceniają jego poziom w organizmie.

Zalecane dobowe spożycie wapnia u osób dorosłych wynosi 1000 mg. Niedobór może spowodować osteomalację, czyli demineralizację kości i ich osłabienie. U dzieci z racji intensywnego wzrostu zapotrzebowanie na wapń jest większe (1100-1300 mg / dobę), a niedobory w tej grupie mogą prowadzić do krzywicy. Poza układem kostnym, wapń wspiera układ krążenia i ma wpływ na przewodzenie impulsów nerwowych oraz kurczliwość mięśni. Dlatego jego deficyt może skutkować również wystąpieniem tężyczki, bolesnych skurczy mięśni oraz parestezji.

Nie ma zaleceń, aby unikać przyjmowania preparatów z wapniem na noc. Można stosować je w godzinach wieczornych. Najlepiej dzienną dawkę rozłożyć na różne pory dnia, co wpływa korzystnie na wchłanianie pierwiastka. Należy go przyjmować co najmniej 2 razy dziennie. Wapń warto zażywać podczas posiłków, jednak pamiętając, aby nie były to pokarmy bogate w kwas szczawiowy i fitynowy (np. szpinak, rabarbar, produktu z pełnego ziarna zbóż), a także żelazo – wtedy należy zachować 2-godzinny odstęp.

W niektórych przypadkach przyjmowanie preparatów wapnia na noc może być wręcz zalecane. Dotyczy to np. osób przyjmujących lewotyroksynę (lek na chorobę tarczycy), ponieważ wapń hamuje jej wchłanianie. Lek ten jest przyjmowany zawsze rano na czczo. Przypuszcza się, że wapń przyjmowany przed snem może hamować utratę masy kostnej występującą w nocy, również dlatego jego stosowanie o tej porze może być korzystne. Wapń w syropie czasami powoduje biegunki, co też może przemawiać za przyjmowaniem go w godzinach wieczornych zamiast porannych.

Podczas suplementacji wapnia warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym składnik ten będzie lepiej przyswajany:

Wapń jest niezbędnym pierwiastkiem dla człowieka już od dzieciństwa. Jednak jego suplementowanie powinno być przemyślane i uzasadnione. Nadmiar pierwiastka podobnie jak niedobór jest szkodliwy.