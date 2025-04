Każdy noworodek jest poddawany obowiązkowym szczepieniom na pneumokoki od 1 stycznia 2017 r. Refundowana szczepionka na pneumokoki oferowana jest przez NFZ w wersji 10-walentnej, jednak rodzice mogą zdecydować się na płatną szczepionkę na pneumokoki 13-walentną. Jaka jest różnica między szczepionkami?

Z pewnością zderzyłaś się z tą nazwą w towarzystwie wyliczonych niebezpieczeństw i chorób spowodowanych pneumokokami. Gdy mówi się o zakażeniach pneumokokami, lekarze mają na myśli bakterię Streptococcus pneumoniae, zwaną dwoinką zapalenia płuc.

Nazwa gatunkowa bakterii wskazuje na zapalenie płuc, ale w rzeczywistości może wywołać sporo innych chorób, m.in. zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli oraz opon mózgowych.

Najcięższą postacią infekcji pneumokokami jest inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), w której to bakterie przedostają się do krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego, a może prowadzić do sepsy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, płuc, wsierdzia, czy stawów.

Pneumokoki stwarzają największe zagrożenie dla dzieci poniżej 5. roku życia oraz osób starszych (powyżej 65). Przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych zakażenia pneumokokami są najbardziej groźne dla dzieci poniżej 2 lat.

Dlatego szczepienie przeciw pneumokokom powinno być wykonane u dzieci w przedziale wiekowym od 2. miesiąca życia do 3. roku życia, jest wpisane do kalendarza szczepień 2020.

Bezpłatne, obowiązkowe szczepienia przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci obejmują podanie 2 dawek szczepienia podstawowego w pierwszym roku życia (po 6. tygodniu życia) oraz dawki uzupełniającej w drugim roku życia (schemat 2+1).

Natomiast szczepienie dzieci z grup ryzyka obejmuje podanie trzech dawek szczepienia podstawowego w pierwszym roku życia i dawki uzupełniającej w drugim roku życia (schemat 3+1).

Do 1 stycznia 2017 r. szczepienia na pneumokoki należały do zalecanych, zatem rodzice musieli zakupić dowolną szczepionkę na receptę wystawioną przez pediatrę. Ministerstwo Zdrowia po wprowadzeniu szczepionki na pneumokoki do kalendarza szczepień obowiązkowych zakupiło szczepionkę PCV10, czyli 10-walentną - Synflorix.

Synflorix chroni przed 10 serotypami: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F.

Płatna szczepionka na pneumokoki Prevenar 13 to koszt ok. 220 zł, a w prywatnych punktach medycznych cena sięga nawet 300 zł. Szczepionka na pneumokoki 13-walentna jest dostępna bezpłatnie po decyzji lekarza, np. dla dzieci z obniżoną odpornością lub wcześniaków.

Szczepionka 13-walentna chroni przed 13 serotypami: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KOROUN w latach 2009-2013, w przypadku szczepionki 13-walentnej pokrycie wynosi 82,4% u dzieci do 5. roku życia i 63,6% w przypadku PCV10.

Różnica miedzy szczepionką 10- a 13-walentną leży w pokryciu szczepionkowym, które stanowi informację o tym, jak dobrze dana szczepionka dopasowana jest do serotypów występujących w Polsce.

Dawka obu preparatów i działania niepożądane są praktycznie takie same,

Obie szczepionki na pneumokoki chronią przed inwazyjną chorobą pneumokokową,

Oba preparaty są dobrze przebadane,

Skuteczność obu szczepionek przeciwko pneumokokom w zapobieganiu chorobom jest zbliżona,

Obie szczepionki wstrzykuje się domięśniowo,

Prevenar ma mniej aluminium, ale ma polisorbat. Obie zawierają ich śladowe ilości.

Cykl szczepienia w przypadku obu szczepionek jest podobny.

Szczepienia skoniugowane (podawane dzieciom do 2. roku życia ze względu na wytworzenie długotrwałego zabezpieczenia) przeciwko pneumokokom można podawać podczas jednej wizyty równocześnie z:

szczepieniem przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularne lub pełnokomórkowe),

szczepieniem przeciw Haemophilus influenzae typu b,

szczepieniem inaktywowanym przeciw polio,

szczepieniem przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

szczepieniem przeciw odrze, śwince i różyczce,

szczepieniem przeciw ospie wietrznej,

szczepieniem doustnym przeciw rotawirusom,

szczepieniem przeciw meningokokom typu C i meningokokom typu A, C, W-135, Y.

Nowoczesne szczepienia, nawet te, które chronią przed kilkoma chorobami naraz, zawierają mniej składników niż starsze preparaty. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii, które pozwalają zastąpić całe wirusy i bakterie ich oczyszczonymi fragmentami.

Nie zaleca się zdrowym dzieciom bez wskazań lekarskich podawanie szczepionek na pneumokoki polisacharydowych ze względu na krótką pamięć immunologiczną organizmu po ich aplikacji. Ochrona jest krótkotrwała i słabsza. Wybór szczepionki zawsze jednak zależy od rodzica.

