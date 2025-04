Szczepionka Hib – kiedy się szczepić, szczepionka pojedyncza czy skojarzona, powikłania

Hib (pałeczka hemofilna typu b) to powszechnie występująca bakteria powodująca ciężkie zakażenia u dzieci do 5. roku życia. W Polsce szczepionka przeciw Hib jest podawana obowiązkowo i bezpłatnie do ukończenia 6. roku życia. Odpłatnie zalecana jest osobom z zaburzeniami odporności.