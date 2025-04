Odra, świnka i różyczka to wyjątkowo zaraźliwe choroby, które bardzo często wywołują powikłania. W przypadku odry może to być m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, świnka często prowadzi do męskiej niepłodności, a różyczka jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, bo może być przyczyną poronienia lub wad rozwojowych u płodu. Najskuteczniejszą ochroną przed tymi chorobami jest szczepienie. Sprawdź, co warto o nim wiedzieć.

Reklama

1. Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce zalecane i jest dzieciom i dorosłym

Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepionkę tę podaje się dzieciom:

w wieku 13-14 miesięcy (pierwsza dawka),

(pierwsza dawka), w wieku 10 lat (druga dawka).

Szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce zalecane jest również:

dorosłym, którzy nie byli szczepieni przeciw odrze w dzieciństwie,

przeciw odrze w dzieciństwie, osobom, które w przeszłości otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki.

2. Jest kilka rodzajów szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce

Szczepionki tego typu zawierają atenuowane szczepy wirusa odry, świnki i różyczki. Do wyboru mamy m.in.:

szczepionkę MM RVAX,

szczepionkę Priorix ,

, szczepionka Priorix-Tetra (zawiera dodatkowo szczep wirusa ospy).

3. Nie każdy może przyjąć tę szczepionkę

Do przeciwwskazań należą m.in.:

alergia na składnik szczepionki,

na składnik szczepionki, ostra infekcja przebiegająca z gorączką,

przebiegająca z gorączką, ciąża ,

, silna nadwrażliwość występująca po szczepieniach,

występująca po szczepieniach, stosowanie leków ograniczających aktywność układu odpornościowego (np. immunosupresantów ),

), niektóre schorzenia układu krwionośnego (np. nowotwory krwi, zaburzenia krzepnięcia).

4. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce miewa skutki uboczne

Jak każda szczepionka także ta wywołuje u niektórych osób tzw. działania niepożądane. Należą do nich:

ból i zaczerwienienie w miejscu podania,

w miejscu podania, gorączka (niekiedy wysoka) - pojawia się w 6-12 dniu po szczepieniu i utrzymuje około 2-3 dni,

(niekiedy wysoka) - pojawia się w 6-12 dniu po szczepieniu i utrzymuje około 2-3 dni, wysypka na skórze,

na skórze, zapalenie stawów (szczególnie u kobiet) - pojawia się między 7. a 21. dniem po szczepieniu.

Rzadziej występują tzw. niepożądane odczyny poszczepienne:

drgawki gorączkowe,

wybroczyny,

łagodne zapalenie mózgu.

5. Liczne badania potwierdzają, że szczepionka ta nie ma związku z autyzmem

Takie podejrzenia pojawiły się w połowie lat dziewięćdziesiątych. Na szczęście związek szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce z autyzmem wykluczono wieloma badaniami.

Reklama

Zobacz też:

Sprawdź, dlaczego tak naprawdę powinniśmy się szczepić

Powikłania po szczepieniach - prawda czy mit?