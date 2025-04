Szczepionka przeciwko COVID-19 nie wpływa na płodność – odpowiadają eksperci. Brak dowodów na to, że preparaty dostępne na rynku w jakikolwiek sposób zagrażają zdrowiu reprodukcyjnemu potwierdzili naukowcy z Yale School of Medicine.

Taką informację przekazali na swojej stronie również lekarze z Johns Hopkins Hospital oraz wielu innych ekspertów badających temat.

Zamieszanie powstało, gdy w mediach społecznościowych pojawił się fałszywy raport, mówiący, że białko kolcowe na koronawirusie było takie samo jak inne białko kolcowe zwane syncytyną-1, które bierze udział we wzroście i przywiązaniu łożyska w czasie ciąży. Dwa białka są zupełnie różne i odrębne, a przyjęcie szczepionki COVID-19 nie wpłynie na płodność kobiet, które chcą zajść w ciążę – twierdzą dr G. Kelen i dr L. Maragakis z Johns Hopkins University.

Do powstania hipotezy o wpływie szczepionki przeciw COVID-19 na płodność przyczyniło się też stwierdzenie producenta leku, że wpływ preparatu na płodność jest „nieznany”. Oznacza to jednak tylko tyle, że nie powstały długoterminowe badania, które mogłyby jednoznacznie ocenić zagrożenie.

Informacja została zaktualizowana i dzisiaj producent szczepionki wyjaśnia, że badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwy wpływ szczepionki przeciwko COVID-19 na układ rozrodczy.

Istnieją również dowody na to, że inne szczepionki zawierające zabitego wirusa, np. przeciwko grypie, nie mają wpływu na płodność, są bezpieczne i mogą być stosowane nawet w ciąży.

Szczepionka przeciwko COVID-19 a zapłodnienie in vitro

Zadaniem ekspertów szczepionka przeciwko koronawirusowi nie wpływa niekorzystnie również na możliwości zajścia w ciążę metodą pozaustrojową, czyli metodą in vitro. Może jednak nieco spowolnić samą procedurę.

W chwili obecnej brak jest informacji na temat możliwego wpływu szczepienia przeciwko COVID-19 na komórki jajowe, plemniki, implantację zarodka i wczesne etapy ciąży. Z powyższych względów wydaje się rozsądne, aby odłożyć rozpoczęcie leczenia niepłodności metodami medycznie wspomaganego rozrodu (ART, a w tym: pobranie nasienia, stymulację jajników, transfer zarodków) na co najmniej kilka dni po podaniu drugiej dawki szczepienia, tak aby dać czas na ustabilizowanie odpowiedzi immunologicznej i rozwój przeciwciał - brzmi stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE).

Według specjalistów warto rozważyć nawet dłuższe wstrzymanie się z leczeniem niepłodności - do 2 miesięcy od szczepienia. Nadal nie oznacza to jednak, że szczepienie wpływa na zdrowie reprodukcyjne. Głównym problemem jest brak danych.

Jednocześnie należy podkreślić, że w badaniach z udziałem ludzi nad szczepionką Pfizera 23 kobiety zaszły w ciążę, a jedna ciężarna, która straciła dziecko, nie otrzymała szczepionki, lecz placebo.

Jak działa szczepionka przeciw koronawirusowi?

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer i Moderna to szczepionka mRNA. Nie zawiera żywego ani zabitego wirusa, ale informację genetyczną (mRNA), która pobudza układ immunologiczny człowieka do tworzenia kopii białka kolcowego znajdującego się na powierzchni koronawirusa. Dzięki temu organizm rozpoznaje wrogi patogen, wytwarza przeciw niemu przeciwciała i limfocytów T, zapamiętuje go i w przyszłości zwalcza, gdy powróci podczas zakażenia. Według naukowców nie ma możliwości, aby szczepionka ingerowała w materiał genetyczny człowieka i zmniejszała możliwości reprodukcyjne.

Lekarze podkreślają za to, że dla kobiet bardziej niebezpieczne jest zakażenie COVID-19 niż szczepienie. Infekcja spowodowana koronawirusem może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży, a ciężarne zaliczane są do grupy ryzyka zagrożonej powikłaniami koronawirusa.

