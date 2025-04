Spis treści:

Leczenie COVID-19 opiera się głównie na łagodzeniu objawów choroby. Nie ma leczenia przyczynowego. Pacjentom z koronawirusem jest podawany lek przeciwwirusowy (remdesiwir), jednak największą skuteczność ma on wtedy, gdy jest stosowany na początku objawów, zatem nie zawsze jest skuteczny. Dlatego w przypadku koronawirusa największe znaczenie ma zapobieganie zakażeniu. Dotychczas stosowane metody (izolacja społeczna, maseczki, dezynfekcja rąk) nie są wystarczające. Duże nadzieje pokłada się w szczepionce na koronawirusa, nad którą trwają prace.

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła szczepionkę na koronawirusa (firmy BioNTech i Pfizer) do użytku (oficjalnie jako „szybkie tymczasowe zezwolenie regulacyjne w celu rozwiązania istotnych problemów zdrowia publicznego, takich jak pandemia”). Jest to szczepionka mRNA przeznaczona do stosowania u osób powyżej 16. roku życia. Jej skuteczność wynosi 95%, a u osób starszych, które słabiej reagują na szczepienia – 94%. Wymaga podania dwóch dawek w odstępie 3 tygodni. Organizm zyskuje odporność po tygodniu do dwóch od zaszczepienia.

Szczepionka na koronawirusa dopuszczona jako pierwsza do użytku była poddana testom z udziałem 43 tys. ludzi, które zostały zakończone, gdy liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 w tej grupie wyniosła 170 osób, z tym że 162 przypadki to badani, którym podano placebo.

To w dużym skrócie, bo szczepionka na koronawirusa (podobnie jak inne szczepionki) musi przejść kilka etapów restrykcyjnych badań, w tym duże badania III fazy z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi. Badania nad szczepionką na koronawirusa dodatkowo obejmują również testy z udziałem pacjentów z grup ryzyka.

Badania z udziałem ludzi (inaczej kliniczne) muszą wykazać bezpieczeństwo i skuteczność stosowania.

Oczywiście nie da się sprawdzić wszystkiego, np. długoterminowych konsekwencji dla zdrowia, dlatego nawet gdy preparat jest już dopuszczony do użytku, nadal są monitorowane efekty jego działania i ewentualne skutki uboczne.

Na świecie jednocześnie trwa wiele prac nad szczepionką przeciw COVID-19 na różnych etapach testowania. Badanych jest aktualnie 58 szczepionek z udziałem ludzi i ponad 80 szczepionek z udziałem zwierząt (są to tzw. badania przedkliniczne). Testowanych jest kilka rodzajów szczepionek:

Inaktywowana lub osłabiona szczepionka na koronawirusa , wykorzystująca osłabioną lub nieaktywną postać wirusa, co ma na celu pobudzenie w sposób kontrolowany układu odpornościowego do obrony przed wirusem.

, wykorzystująca osłabioną lub nieaktywną postać wirusa, co ma na celu pobudzenie w sposób kontrolowany układu odpornościowego do obrony przed wirusem. Szczepionki na koronawirusa na bazie białka , które wykorzystują nieszkodliwe fragmenty białek lub osłonki białkowe naśladujące wirusa COVID-19, aby wywołać odpowiedź immunologiczną.

, które wykorzystują nieszkodliwe fragmenty białek lub osłonki białkowe naśladujące wirusa COVID-19, aby wywołać odpowiedź immunologiczną. Szczepionki na koronawirusa z wektorami wirusowymi , które wykorzystują wcześniej genetycznie zmodyfikowany patogen, aby nie wywoływał choroby, ale produkujący białka koronawirusa. W ten sposób pobudzany jest układ odpornościowy.

, które wykorzystują wcześniej genetycznie zmodyfikowany patogen, aby nie wywoływał choroby, ale produkujący białka koronawirusa. W ten sposób pobudzany jest układ odpornościowy. Szczepionki RNA i DNA na koronawirusa. To najnowocześniejsze szczepionki, które wykorzystują zmodyfikowany materiał genetyczny wirusa do wytworzenia białka, wywołującego w organizmie odpowiedź immunologiczną.

Pierwsza dopuszczona szczepionka przeciwko COVID-19 jest preparatem na bazie RNA.

Podstawową korzyścią szczepionki na koronawirusa jest stymulowanie układu odpornościowego tak, aby organizm wytworzył wystarczającą ilość przeciwciał przeciwko wirusowi, a w rezultacie zyskał na niego odporność. Szczepionka ma więc chronić przed zakażeniem, rozwojem choroby COVID-19 oraz powikłaniami koronawirusa.

Naukowcy i producenci nie wiedzą, jak długo będzie się utrzymywać odporność po przyjęciu szczepionki na koronawirusa. Ustalenie tego wymaga dalszych obserwacji. Wiadomo jednak, że organizm zyskuje odporność w ciągu tygodnia do dwóch od przyjęcia szczepionki.

Producenci deklarują, że dopuszczone jako pierwsze do obrotu szczepionki są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Były dobrze tolerowane przez uczestników badań, a większość skutków ubocznych trwała krótko. Do bardzo częstych działań niepożądanych szczepionki na koronawirusa zaliczono:

ból w miejscu wstrzyknięcia,

zmęczenie,

ból głowy,

ból w mięśniach,

dreszcze,

ból stawu,

gorączka.

Inne możliwe skutki uboczne, rzadziej występujące, to nudności, miejscowy obrzęk lub zaczerwienienie w miejscu ukłucia, a także powiększone węzły chłonne.

Poszczególne państwa deklarują, że szczepionki trafią najpierw do grup najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem i ciężki przebieg COVID-19: mieszkańców i pracowników domów opieki, służby zdrowia, osób starszych, służb mundurowych, a następnie do kolejnych grup ludzi.



