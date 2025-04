Chociaż dzieci są w mniejszym stopniu zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19 niż starsi, to również dla nich mają być dostępne szczepionki. Jednocześnie w tej grupie także są dzieci obciążone chorobami lub posiadające w bliskim otoczeniu osoby, którym koronawirus zagraża najbardziej.

Nie są znane oficjalne terminy wprowadzenia szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci do obrotu, jednak media podają, że może to nastąpić na przełomie wiosny i lata lub późnym latem. Wielu ekspertów szacuje, że szczepionki przeciwko COVID-19 będą dostępne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022. Podobnie uważają przedstawiciele firm farmaceutycznych.

Podzielamy pilną potrzebę rozszerzenia dopuszczenia naszej szczepionki do stosowania w młodszych populacjach i zachęcają nas dane z badań klinicznych nastolatków w wieku od 12 do 15 lat. Planujemy w nadchodzących tygodniach przekazać te dane FDA U.S. Food and Drug Administration – przyp. red. (…), mając nadzieję na rozpoczęcie szczepień w tej grupie wiekowej przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego

Szczepionka przeciw COVID-19 jest aktualnie testowana z udziałem dzieci. Dostępne są początkowe wyniki badań, jednak nadal nie ma oficjalnych danych i prace na ten temat nie zostały opublikowane.

Firma Pfizer wykonała już testy szczepionek przeciw COVID-19 z udziałem 2260 nastolatków z USA w wieku 12-15 lat. Według producenta wyniki pokazują 100% skuteczność i silną odpowiedź immunologiczną w tej grupie pacjentów oraz dobrą tolerancję preparatu. Firma sprawdza jego działanie również u młodszych dzieci. Celem jest umożliwienie podania szczepionki nawet niemowlętom w wieku 6 miesięcy. Podobne badania prowadzi firma Astra Zeneca – badania objęły dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Choć wyniki testów wiele wnoszą, to eksperci zaznaczają, że wiemy jeszcze za mało. Aktualne doświadczenia nie pokazują, jak wiele najmłodszych osób po szczepieniu jest zakażonych i nie ma objawów. Jest to bardzo ważne, ponieważ bezobjawowi nosiciele nadal mogą przenosić wirusa.

Nie brakuje argumentów, które używane są za wprowadzeniem szczepień dzieci i młodzieży przeciwko koronawirusowi. Wskazuje się na kilka celów:

Brak szczepionek sprawia, że dzieci z grup ryzyka są obejmowane innymi formami profilaktyki. Jedną z nich jest strategia kokonowa, która polega na zaszczepieniu osób z najbliższego otoczenia.