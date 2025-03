Spis treści:

Polipy nosa są to niewielkie łagodne narośle w wewnętrznej wyściółce nosa i zatok, które powstają w wyniku przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej. Chociaż polipy są na ogół niegroźne, to mogą blokować drogi oddechowe, utrudniać oddychanie, przyczyniać się do chrapania i nawracania infekcji dróg oddechowych.

Przy podejrzeniu polipów w nosie należy zgłosić się do lekarza. Świadczyć o nich mogą takie objawy jak niedrożność nosa, nawracający katar, zaburzenia węchu i smaku, bóle twarzy, bóle głowy, zwłaszcza jeżeli cierpimy z powodu zapalenia zatok, astmy, alergii lub mukowiscydozy (bo z tymi chorobami często współistnieją polipy nosa).

W rzadkich przypadkach polipy mogą w niewielkim stopniu się zmniejszyć, jednak przeważnie nie znikają. Leczenie polipów w nosie ogólnie można podzielić na metody farmakologiczne i operacyjne. Na początku lekarz zazwyczaj przepisuje kortykosteroidy stosowane miejscowo, co zmniejsza obrzęk, stan zapalny i wielkość polipa.

Jeżeli kuracja nie pomaga, to konieczne może być wykonanie zabiegu chirurgicznego (endoskopowe wycięcie polipów). Nieleczone polipy nosa niekiedy prowadzą do powikłań oraz nasilenia dolegliwości, dlatego ważne jest, aby nie opóźniać wizyty u lekarza.

Domowe sposoby leczenia polipów w nosie mają raczej charakter uzupełniający do leczenia zaplanowanego przez specjalistę. Poleganie wyłącznie na naturalnych metodach może przynieść więcej szkody niż pożytku. Mimo wszystko domowe środki są przydatne w łagodzeniu objawów towarzyszących polipom w nosie. Poprawiają samopoczucie i komfort chorego.

Inhalacje

Inhalacje to prosty i skuteczny sposób łagodzący objawy polipów w nosie. Ich stosowanie rozrzedza wydzielinę, udrażnia nos i zmniejsza bóle głowy i twarzy. Możesz użyć nebulizatora lub wykonać tradycyjną inhalację parową. Dodaj do wody kilka kropli olejku eterycznego albo napar z ziół, by wzmocnić lecznicze działanie tej metody.

Płukanie nosa i zatok

Płukanie zatok to domowy sposób na polipy w nosie, który pozwala pozbyć się zalegającej wydzieliny, nawilża śluzówkę, wypłukuje alergeny i zanieczyszczenia z nosa oraz zatok. Do płukania potrzebujesz butelki z dzióbkiem i saszetki z solami mineralnymi luby ciepłej wody z solą (pół łyżeczki na pół litra wody). W aptece kupisz gotowe zestawy do płukania zatok.

Picie ziołowych naparów

Zioła mają leczniczą moc i mogą pomagać przy objawach polipów w nosie, dlatego do picia wybieraj te o działaniu przeciwzapalnym i powlekającym jak rumianek lub nagietek. Niektórzy uważają, że picie miętowej herbaty łagodzi problem zatkanego nosa, jednak nie zostało to potwierdzone naukowo.

Nawilżanie powietrza i picie dużej ilości płynów

Wilgotne powietrze może łagodzić podrażnienia śluzówki nosa, dlatego dobrym sposobem przy polipach w nosie jest używanie nawilżacza powietrza. Szczególnie w okresie grzewczym. Poziom wilgotności w pomieszczeniu, w którym przebywamy, powinien wynosić około 50%.

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu nawilżacza i wymienianiu filtrów, w przeciwnym wypadku może on stać się źródłem rozprzestrzeniania się grzybów. Przez cały rok natomiast należy spożywać duże ilości płynów (2-3 l dziennie). Bez odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu tkanki w nosie i miejscowa odporność są osłabione.

Unikanie drażniących czynników

Wszelkie drażniące drogi oddechowe czynniki jak dym, kurz, pyły, zanieczyszczenie powietrza zdecydowanie mogą pogarszać samopoczucie przy polipach w nosie. Najlepszą metodą jest zapobieganie ich działaniu na śluzówkę nos i zatok. Zalicza się do tego również rezygnacja z palenia papierosów.

Stosowanie sprayów donosowych

W pewnym stopniu może pomóc stosowanie nawilżających sprayów do nosa np. na bazie wody morskiej i soli fizjologicznej. Ich skuteczność może wynikać np. z tego, że wypłukują alergeny i inne czynniki drażniące z górnych dróg oddechowych. Poza tym zwiększają wilgotność śluzówki nosa, dzięki czemu działa ona sprawniej.

Wzmacnianie odporności

Kolejną rzeczą, jaką możemy samodzielnie robić, aby złagodzić dolegliwości związane z polipami, jest wspieranie organizmu w walce z zarazkami i grzybami. Sposoby na wzmocnienie odporności to m.in. zadbanie o właściwą ilość snu, przeciwdziałanie nadmiernemu stresowi, regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, unikanie palenia papierosów i picia alkoholu.

Układ immunologiczny, którego elementy reagują na stan zapalny w nosie i zatokach, może także działać lepiej dzięki suplementacji witaminy C, cynku oraz witaminy D. Polecane są także preparaty na bazie roślin wspierających działanie naszego naturalnego systemu obronnego, jak jeżówka, imbir, cebula, czosnek czy aronia.

Akupresura

Masowanie określonych punktów może pomóc złagodzić takie objawy polipów jak zatkanie nosa i ból zatok. Akupresura jest rodzajem masażu leczniczego. W tym przypadku polega na uciskaniu określonych punktów w okolicach czoła i nosa oraz pomiędzy brwiami przez kilka minut codziennie.

Wizyta u lekarza jest wskazana zawsze wtedy, gdy objawy nie ustępują w ciągu 10 dni. Poza tym pilna pomoc medyczna jest konieczna, gdy doszło do:

obrzęku czoła,

bardzo silnego bólu w obrębie zatok,

zaburzenia widzenia,

szybkiego pogarszania się objawów,

silnego bólu głowy,

sztywności karku,

omdlenia,

wysokiej gorączki, którą trudno zbić.

Takie objawy mogą świadczyć o poważnej infekcji wymagającej szybkiego podania leków.

