Spis treści:

Według definicji odporność to stan niewrażliwości organizmu na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak drobnoustroje chorobotwórcze, grzyby, pasożyty, ale też różne choroby, brak pożywienia czy wody. O odporności mówimy przede wszystkim jednak w kontekście ochrony przed infekcjami, jak przeziębienie lub grypa. Wtedy nazywamy ją odpornością immunologiczną.

Wyróżnia się odporność:

Odporność nieswoista działa jako pierwsza linia obrony. Jej składniki, takie jak komórki żerne (w tym makrofagi i neutrofile), komórki NK czy interferony, działają szybko i docierają do wroga jako pierwsze.

Odporność swoista jest późniejsza, lecz bardziej precyzyjna. Należą do niej głównie limfocyty T i limfocyty B. To ta część układu odpornościowego zapamiętuje kontakt z konkretnymi czynnikami chorobotwórczymi, po to, żeby później szybciej je zidentyfikować i zniszczyć wroga.

Nie można pominąć roli, jaką odgrywają w odporności naturalne bariery ciała, w tym aparat śluzowo-rzęskowy w drogach oddechowych, który zatrzymuje zarazki i je usuwa.

Istnieje wiele ziół o działaniu immunostymulującym, czyli pobudzającym odporność organizmu. Wśród roślin, o których warto pamiętać podczas sezonu infekcyjnego, są:

Z ziół poprawiających naturalną odporność organizmu można przyrządzać napary, odwary, syropy lub dodawać je do potraw i napojów. Można je stosować zarówno profilaktycznie, ale też w trakcie zachorowania, np. przeziębienia.

Aby poprawić odporność i zapobiegać infekcjom, rośliny lecznicze stosuje się przeważnie przez 4-6 tygodni. Jeżeli stosujemy je na odporność w trakcie infekcji, to trzeba kurację zacząć jak najwcześniej (gdy pojawią się pierwsze objawy choroby), z każdym kolejnym dniem działanie związków roślinnych może nie być wystarczająco skuteczne.

Więcej: Zioła na wzmocnienie odporności.

Składniki mineralne i witaminy mają decydujący wpływ na odporność. Są niezbędne. Na poprawę działania układu immunologicznego warto sięgnąć po cynk i witaminę D. O ile cynk możemy dostarczyć wraz z dietą, to witaminę D lepiej przyjmować w postaci suplementów. Każda suplementacja, powinna być wcześniej skonsultowana z lekarzem.

Witamina D dba o stan układu kostnego, ale też jest konieczna dla odporność, o czym powstało wiele prac. Jedno z badań, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kopenhaskiego, pokazało, że niedobór witaminy D osłabia limfocyty T – jedne z najważniejszych komórek układu immunologicznego. W rezultacie układ immunologiczny nie ma wystarczających narzędzi do obrony przed patogenem, który wniknie do organizmu.

Niestety, większość Polaków ma niedobory witaminy D spowodowane obniżoną ekspozycją na promieniowanie słoneczne przez wiele miesięcy (witamina D jest wytwarzana w skórze pod wpływem słońca). Dlatego według zaleceń lekarskich powinniśmy suplementować witaminę D w miesiącach od września do kwietnia.

Więcej o dziennym zapotrzebowaniu na witaminę D: Witamina D3.

Dla odporności niezbędny jest także odpowiedni poziom cynku w organizmie. Cynk kontroluje aktywność grasicy – gruczołu odpowiadającego za prawidłową odporność, który produkuje m.in. limfocyty. Limfocyty niszczą zainfekowane komórki oraz komórki nowotworowe. Długotrwały niedobór cynku prowadzi do atrofii grasicy, co uszkadza mechanizmy odporności. Jak pokazują inne badania, niedobór cynku osłabia układ odpornościowy i powoduje rozwój stanów zapalnych.

Cynk znajdziemy w żywności bogatej w białko (mięso, skorupiaki – najwięcej mają go ostrygi), kaszy gryczanej, pestkach dyni, migdałach, fasoli, ciemnym pieczywie.

Oczywiście jest więcej składników, które są potrzebne naszej odporności. Istnieją dowody na to, że niedobory innych mikroelementów – jak selenu, kwasu foliowego, żelaza, miedzi, i witamin A, B6, C czy E – zmieniają odpowiedź immunologiczną. Jednak takich badań jest nadal niezbyt wiele i najczęściej są przeprowadzane na zwierzętach.

Na wzmocnienie odporności korzystnie działa zdrowy styl życia.

Oto sposoby na poprawę odporności, których działanie udowodniono:

Jest wiele badań dotyczących tego, czy i jak możemy wpłynąć na odporność. Zagwarantowanie naszemu organizmowi zdolności do nieulegania groźnym patogenom, jest celem wielu naukowców i pożądaną cechą większości z nas.

Wiemy, że można wpływać na odporność. Odporność nabyta w dużym stopniu zależy od nas samych. Od stylu życia, żywienia, aktywności i innych działań. Jednak dużą rolę w działaniu układu immunologicznego odgrywają też geny, więc nie zawsze jesteśmy w stanie poprawić odporność na tyle, na ile chcemy. Można jednak genom starać się pomóc.