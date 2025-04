Spis treści:

Jest wiele substancji czynnych, które zapobiegają chorobom naczyń krwionośnych i pomagają je leczyć. Większość z nich pochodzi z naturalnych źródeł – ziół oraz produktów spożywczych, w aptekach możesz też dostać zawierające je suplementy. Zobacz, jakie produkty pomogą ci zadbać o zdrowie żył.

Wyciąg z kasztanowca to najbardziej znany środek przeciw żylakom. Hamuje działanie enzymu, który rozkłada kwas hialuronowy – główne spoiwo ścian naczyń krwionośnych. Dzięki temu uszczelnia żyły i zapobiega pękaniu naczyń włosowatych. To z kolei zapobiega przenikaniu osocza do tkanek i obrzękom.

Escyna ma jeszcze co najmniej trzy ważne właściwości: hamuje stany zapalne w żyłach, poprawia elastyczność ich ścianek, a także zmniejsza lepkość krwi (działa przeciwzakrzepowo).

Preparaty z tą substancją przyspieszają również wchłanianie krwiaków po urazach.

Escynę pozyskuje się wyłącznie z nasion kasztanowca (a z kory, substancję z tej samej grupy – eskulinę). Nie występuje ona w żadnych produktach spożywczych.

Gdy w organizmie brakuje witaminy C, małe żyły pękają. Naczynia krwionośne pod skórą stają się kruche i widoczne mogą być siniaki lub wybroczyny. W ochronie układu krwionośnego witamina C pełni rolę pomocniczą.

Witamina C działa ochronnie głównie na najmniejsze naczynia krwionośne. O jej obfitość w diecie powinny więc zadbać osoby, które mają problemy z cerą naczynkową i niewielkie teleangiektazje na nogach.

Witamina C ma działanie przeciwzapalne, dzięki czemu zapobiega infekcjom, które mogą uszkadzać żyły. Współdziała z rutyną.

Najwięcej witaminy C mają acerola i dzika róża, których jednak nie jada się na surowo (a np. jako dżemy i soki). Inne jej źródła to: czarne i czerwone porzeczki, owoce cytrusowe, natka pietruszki, cebula, kiszona kapusta, papryka.

Witamina K reguluje wytwarzanie protrombiny, czyli jednego z białek, od których zależy krzepnięcie krwi. Zapobiega krwotokom i powoduje szybkie ich zatrzymanie. Skutecznie zmniejsza sińce pod oczami oraz różnego rodzaju krwiaki.

Organizm ludzki w większości produkuje witaminę K samodzielnie, można jednak wzbogacić dietę w zawierające ją produkty. Jednak lepiej nie przyjmować na własną rękę doustnych suplementów.

Witamina K znajduje się przede wszystkim w warzywach i olejach. Szczególnie bogate w nią są: ciemnozielone warzywa (brokuły, szpinak, kapusta, sałata), awokado, brzoskwinia, wątróbka, olej sojowy, tran.

Oczar od stuleci uznawany jest za skuteczny środek przeciw wielu dolegliwościom. Współczesna medycyna doceniła zwłaszcza jego działanie przeciwkrwotoczne. Zawiera wiele cennych substancji, m.in. flawonoidy i saponiny, które uszczelniają naczynia krwionośne i zmniejszają kruchość najmniejszych żyłek, regulują krążenie podskórne, działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Diosmina razem ze swoją „kuzynką” hesperydyną należą do najsilniejszych flawonoidów (związków zaliczanych do przeciwutleniaczy). Wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i zmniejszają ich przepuszczalność, dzięki czemu zapobiegają obrzękom.

Mają również działanie przeciwzapalne i antyrodnikowe (zapobiegają uszkadzaniu komórek przez wolne rodniki tlenowe). Oba te flawonoidy zmniejszają dolegliwości związane z chroniczną niewydolnością żył: ból i uczucie ciężkości nóg, wrażliwość na dotyk i skurcze łydek.

Diosmina i hesperydyna występują m.in. w: owocach cytrusowych i liściach mięty pieprzowej, jednak w postaci naturalnej są słabo przyswajalne. Mają one postać trudno przyswajalnych kryształków. Naukowcy poradzili sobie z tym dzięki mikronizacji, czyli rozbijaniu kryształków na bardzo drobne cząsteczki, które świetnie się wchłaniają.

Grupę ruskogeninów uzyskuje się z kłączy ruszczyka kolczastego. Działają na żyły wzmacniająco, uszczelniają je i zapobiegają ich wypadaniu. Mają też właściwości przeciwobrzękowe, łagodzą świąd, dzięki czemu są bardzo skutecznym środkiem przeciw hemoroidom.

Uwaga: środków doustych z wyciągami z ruszczyka nie powinny stosować osoby z nadciśnieniem tętniczym.

Wyciągi z miłorzębu japońskiego poprawiają mikrokrążenie i zmniejszają napięcie ścian naczyń krwionośnych. Mają działanie przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe. Łagodzą też skurcze i bóle nóg związane z ich niedokrwieniem. Zapobiegają niewydolności żył i zmniejszają obrzęki.

Rutyna jest jedną z najważniejszych substancji na wzmocnienie żył. Uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, zapobiega pękaniu naczyń włosowatych, zapobiega obrzękom oraz zapaleniom żył, które grożą uszkodzeniem zastawek. Rutyna wzmacnia i przedłuża działanie witaminy C.

Substancja występuje w wielu roślinach, m.in. gryce i pąkach perłowca japońskiego. Najważniejsze źródła jadalne to: kasza gryczana, kwiaty czarnego bzu (np. sok z nich), szczaw, dziurawiec, mięta.

Na wzmocnienie żył często stosuje się półsyntetyczne pochodne rutyny, np. trokserutynę, ponieważ są lepiej przyswajalne.

Arnika zawiera wiele substancji czynnych, które działają przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Związki czynne arniki są dobrze wchłaniane przez naskórek, docierają do naczyń włosowatych, wzmacniają ich ścianki i w przypadku uszkodzeń zapobiegają przenikaniu przez nie osocza. Dzięki temu przyspieszają wchłanianie się krwiaków i sińców oraz łagodzą ból w chorych miejscach.

Dodatkowo wyciągi z arniki mają właściwości przeciwzakrzepowe, więc zapobiegają niewydolności żył. Podstawowym środkiem leczniczym jest napar z kwiatów – warto zawsze mieć w domu suche zioła do jego przygotowania. Uwaga: arnika może uczulać.

Źródło: magazyn Vita

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.06.2009.

