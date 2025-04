Witamina C (kwas askorbinowy) jest rozpuszczalną w wodzie witaminą. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i musi być dostarczana wraz z pożywaniem. To silny przeciwutleniacz, który w ludzkim ciele pełni wiele funkcji. Jedną z nich jest wspieranie odporności. Witaminę C suplementujemy w okresach wzmożonych zachorowań, a także w czasie infekcji: przeziębienia czy grypy. Wiele osób zastanawia się, czy może dojść do przedawkowania witaminy C.

Zapotrzebowanie dobowe na witaminę C dla dorosłego człowieka to 75 mg (kobiety) oraz 90 mg (mężczyźni). Jest większe u kobiet ciężarnych, karmiących, osób palących papierosy, narażonych na stres oraz chorujących na nadciśnienie lub cukrzycę. Na co dzień wystarczy jeść warzywa i owoce, które są najlepszym źródłem witaminy C (np. czerwona papryka, natka pietruszki, brokuły, truskawki), aby dostarczyć odpowiednią ilość związku organizmowi.

W czasie infekcji lub spadku odporności można sięgnąć po suplementy i przyjmować do 1000 mg kwasu askorbinowego na dobę. Witamina C poprawia na poziomie komórkowym działanie układu odpornościowego i u niektórych osób może łagodzić infekcje lub im zapobiegać (sprawdź: czy witamina C zapobiega przeziębieniom?).

Warto pamiętać, że nie ma naukowych dowodów na to, że duże dawki witaminy C leczą nowotwory, choroby układu krążenia i inne schorzenia, lub im zapobiegają.

Warto wiedzieć: Witamina C jest niezbędna dla prawidłowej pracy naszego organizmu. Przy jej niedoborach może dochodzić do krwawień, powstawania wybroczyn, zapalenia błon śluzowych, spada też wydolność fizyczna, nasila się niedokrwistość, depresja. Nie umiemy jej wytworzyć ani magazynować w organizmie, dlatego musimy regularnie ją przyjmować w pożywieniu lub suplementach.

Witamina C jest stosunkowo bezpieczna dla zdrowia. Trudno ją przedawkować, ponieważ jej nadmiar jest wydalany z moczem. Przy normalnym przyjmowaniu witaminy C z pożywieniem jej wchłanianie sięga nawet 90%, natomiast przy spożywaniu dawek powyżej 1000 mg na dobę jej biodostępność spada poniżej 50%. Witamina C przyjmowana w postaci zbilansowanej diety raczej nie może zostać przedawkowana. W przypadku przyjmowania suplementów z witaminą C również jest to mało prawdopodobne, jednak należy zachować umiar.

Witamina C nie jest toksyczna, a jej nadmiar wydalamy z moczem. Nie wolno jednak łykać zbyt dużej ilości suplementów z tą witaminą, bo sprzyja to powstawaniu kamieni nerkowych, podrażnia przewód pokarmowy, a wysokie dawki przyjmowane w ciąży mogą być toksyczne dla płodu. - ostrzega dr Dorota Łukaszuk, lekarz rodzinny.

Przyjmowanie zbyt dużych dawek witaminy C może wywołać objawy takie jak:

Dolegliwości nie są groźne dla zdrowia. Zwykle ustępują samoistnie po odstawieniu suplementów z witaminą C, gdy tylko organizm oczyści się z nadmiaru substancji.

W sytuacjach długotrwałego przyjmowania dużych dawek witaminy C wzrasta ryzyko kamicy nerkowej. Nadmiar kwasu askorbinowego zwiększa wydalanie szczawianu oraz kwasu moczowego i może sprzyjać wytrącaniu się złogów. Skutkiem przedawkowania może być także nadmierne wchłanianie żelaza, co może przynieść niekorzystne konsekwencje dla zdrowia. Mogą też pojawić się zaburzenia w działaniu układu pokarmowego: np. nagłe biegunki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.02.2012.



Źródła:

Vitamin C, ods.od.nih.gov.

