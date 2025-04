Jak stosować liść laurowy na pasożyty? Przepis na wywar

Liść laurowy, czyli liść wawrzynu szlachetnego (łac. Laurus nobilis), to przede wszystkim przyprawa, ma jednak też właściwości terapeutyczne. Niektórzy polecają liście laurowe na zakażenie pasożytami. Czy to dobry środek na robaki?

Spis treści:

Niestety brakuje badań na temat skuteczności liści laurowych w zwalczaniu najczęściej atakujących człowieka pasożytów, takich jak np. owsiki, tasiemiec, glista czy lamblia. Szczątkowe dane pochodzące z prac naukowców pokazują, że liście laurowe mogą mieć właściwości przeciwpasożytnicze, ale jest to zagadnienie wymagające dalszych badań.

Wiemy na ten temat niewiele. Badacze z University of Mississippi dowiedli m.in., że ekstrakt z liści i gałązek laurowych niszczył pasożyty z gatunku Leishmania donovani, które powodują leiszmaniozę skórną. Działał też zabójczo na świdrowca (pasożytniczy pierwotniak atakujący ludzi i zwierzęta).

Inne badania wskazujące na silne właściwości liści laurowych, dowodziły skuteczności w zwalczaniu dorosłych osobników i larw kleszczy bydlęcych oraz roztoczy. Doświadczenia były przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, dlatego trudno je przełożyć na naturalne środowisko i zastosowanie liści laurowych w domowym leczeniu.

W medycynie tradycyjnej liście laurowe stosowane są na różne dolegliwości od dawna. Głównie na choroby stawów (reumatyzm, dnę moczanową), choroby skóry oraz dolegliwości trawienne. Właściwości liścia laurowego to przede wszystkim działanie:

Jest to silnie działająca roślina, dlatego kuracja z jej zastosowaniem powinna być krótkotrwała. Przyjmowanie dużych ilości liści laurowych lub długotrwałe działa toksycznie na organizm.

Liść laurowy na pasożyty można stosować jako wywar do picia. Bardzo łatwo go przygotować.

Kuracja przeciwpasożytnicza powinna trwać maksymalnie 3-5 dni.

Przede wszystkim w razie podejrzenia zakażenia pasożytami, trzeba udać się do lekarza i wykonać odpowiednie badania. Lekarz może przepisać środki farmakologiczne. Wspomagająco można sięgnąć po domowe metody. W związku z tym, że działanie liści laurowych na pasożyty jest słabo poznane i nie jest to też metoda często polecana, można wypróbować bardziej popularne "babcine" sposoby na pasożyty.

Gdy dokuczają nam niepokojące objawy, zawsze warto skonsultować się z lekarzem. W przypadku infekcji pasożytniczej o zaawansowanej chorobie świadczą:

Gdy się pojawiają, należy zapisać się na wizytę. Jeśli objawy są nasilone, również koniecznie trzeba udać się do lekarza.