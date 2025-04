Spis treści:

Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest nicieniem, który pasożytuje w przewodzie pokarmowym człowieka. Dorosłe osobniki bytują w jelicie cienkim i osiągają długość około 15-40 cm. Samice pasożyta mogą składać nawet do 200 000 jaj dziennie.

Glista ludzka to jeden z najczęściej występujących w Polsce pasożytów. Szacuje się, że ten nieprzyjemny problem dotyczyć może nawet 20% osób. Nie ma jednak wątpliwości, że glistą ludzką zarażają się głównie dzieci, które nie zawsze przestrzegają podstawowych zasad higieny osobistej.

Aby doszło do zarażenia człowiek musi spożyć jaja zawierające formy larwalne pasożyta. W jelicie cienkim larwy wylęgają się, a następnie przenikają do naczyń żylnych jelit.

Wraz z krwią poprzez wątrobę trafiają one do płuc, gdzie wnikają do pęcherzyków płucnych. Następnie wędrują w kierunku gardła poprzez tchawicę. W wyniku połknięcia znów dostają się do przewodu pokarmowego gdzie osiągają pełną dojrzałość. Okres od spożycia inwazyjnej formy glisty do pojawienia się jaj w kale wynosi zwykle około 7-9 tygodni.

Do zarażenia dochodzi zazwyczaj drogą pokarmową, poprzez spożycie zanieczyszczonego odchodami pokarmu lub wody. Pasożyt pojawia się również u osób, które bardzo rzadko myją ręce (zwłaszcza po skorzystaniu z toalety czy przed jedzeniem)

Główne źródła glisty ludzkiej:

warzywa,

owoce,

woda,

zwierzęta,

ziemia (w tym piasek, np. w piaskownicy).

Jaja glisty charakteryzuje bardzo długa żywotność, mogą one pozostawać aktywne nawet przez okres kilku lat o ile przebywają w sprzyjającym – wilgotnym - środowisku (np. w ziemi).

Objawy zależą od intensywności zakażenia. W przypadku niewielkich inwazji mogą nie być widoczne. Jednak w infekcji spowodowanej przez większą liczbę pasożytów może dojść do wystąpienia krwotoków i powstania zapalenia w okresie wędrówki pasożytów w płucach. Chory skarży się wówczas na kaszel, duszność oraz podwyższoną temperaturę.

Dodatkowo w okresie jelitowej fazy może wystąpić:

biegunka,

bóle brzucha,

nudności i wymioty.

Nierzadko glisty bywają przyczyną spadku masy ciała. Jeśli przedostaną się one do żołądka lub pęcherzyka żółciowego mogą dawać objawy charakterystyczne dla tych okolic – np. żółtaczkę w przypadku zatkania przewodu żółciowego wspólnego.

Inne objawy zakażenia glistą ludzką:

Po około 3 miesiącach od zarażenia, glistę ludzką można zauważyć w kale, gdzie pojawić się mogą jej larwy lub nawet dorosłe osobniki. Najbardziej wiarygodną metodą umożliwiającą wykrycie nosicielstwa jest jednak badanie kału na obecność jaj pasożyta.

W przypadku stwierdzenia nosicielstwa należy wdrożyć leczenie farmakologiczne. W tym celu trzeba skontaktować się ze swoim lekarzem, aby dobrać odpowiednie leki. Najczęściej stosuje się pyrantel i mebendazol.

Pasożyty wędrujące są jednak mało wrażliwe na leczenie. Z tego powodu terapię lekami należy powtórzyć po ok 2-3 tygodniach. Leczenie farmakologiczne można uzupełnić domowymi sposobami. Warto włączyć do diety przede wszystkim czosnek, ponieważ jest to produkt wyjątkowo nielubiany przez pasożyty, co prowadzić może do szybszego wydalenia ich.

Zarówno w trakcie leczenia, jak i po nim, należy zachować wysoki poziom higieny. Konieczne jest dokładne mycie owoców i warzyw. Zabronione jest również spożywanie niezdatnej do picia wody. Nie należy również zapominać o dokładnym myciu rąk (mydłem lub żelem antybakteryjnym) zwłaszcza przed jedzeniem lub tuż po wyjściu z toalety.

W związku z tym, że problem glisty ludzkiej dotyczy głównie dzieci, rodzice powinni od najmłodszych lat uczyć malucha odpowiedniej higieny osobistej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 1.02.2011.

