Owsica to najczęstsza infekcja pasożytnicza dotykająca dzieci. Najczęściej chorują na nią przedszkolaki i młodsi uczniowie (do 10.-12. roku życia). Owsikami mogą zarazić się również dorośli. To białe robaczki, które bytują w układzie pokarmowym człowieka.

Objawy powodowane przez owsiki to: bóle brzucha, nudności, zgrzytanie zębami, świąd w okolicy odbytu, zaburzenia snu (spowodowane swędzeniem, które nasila się nocą). W stolcu osoby chorej często dostrzec można małe białe cienkie robaczki. Wywołują one świąd odbytu, ponieważ właśnie tą drogą owsiki wydostają się na zewnątrz.

Leczenie farmakologiczne owsicy obejmuje podawane choremu i bliskim głównie leki zawierające pyrantel (od niedawna jest dostępny bez recepty). Wspomagająco można zastosować też babcine sposoby.

Przedstawione naturalne sposoby stosować mogą także dorośli, chociaż najbardziej poleca się je u dzieci i kobiet w ciąży. Oto, co zabija owsiki:

Czosnek – pomaga usunąć owsiki bezpośrednio z jelit i niszczy jaja owsików. Warto każdego dnia zjeść 1-2 ząbki utarte z solą lub olejem kokosowym. Można go dodawać do sałatek, kanapek. Przy owsikach można również spróbować posmarować odbyt rozgniecionymi ząbkami czosnku.

Cebula – zawiera naturalne związki siarki, które wspomagają usuwanie owsików. Możesz doprawiać nią dania lub pić syrop z cebuli. Najskuteczniej działa surowa cebula. Związki siarki zawierają również surowa marchew i kapusta. Po nie również warto sięgać.

Pestki dyni – zawarta w nich kukurbitacyna uszkadza układ nerwowy pasożytów przewodu pokarmowego. Każdego dnia na czczo zjadaj ok. 2 łyżek pestek z dyni. Jeśli masz taką możliwość, wybierz pestki samodzielnie wysuszone.

Tzw. kwaśna dieta – powinna ona obfitować w kiszonki, czyli: kiszoną kapustę, kiszone ogórki, maślankę, kwaśne mleko czy jogurty naturalne. Zawierają one bakterie kwasu mlekowego, które pobudzają układ trawienny i ułatwiają wypróżnianie, a więc oczyszczanie jelit z owsików. Poza tym zakwaszają środowisko w układzie pokarmowym. A owsiki nie lubią kwaśnego środowiska.

Te sposoby na owsiki są odpowiednie tylko dla osób dorosłych. Nie można ich stosować u dzieci i kobiet w ciąży. Aby pozbyć się owsików, można wypróbować:

Piołun – zawiera tujon, izotujon, związki, które zwalczają owsiki. Łyżkę piołunu zagotuj w szklance wody. Pij chłodny napar na czczo. Powtarzaj zabieg przez kilka kolejnych dni.

Ocet jabłkowy – sprawia, że w jelicie cienkim rozwija się kwaśne środowisko niesprzyjające rozwojowi owsików. Każdego dnia wypijaj szklankę wody z 2 łyżeczkami octu winnego.

Ziołowe nasiadówki – ograniczą swędzenie w okolicy odbytu. Zaparz więc rumianek (5 łyżek lub torebek na litr wody), przestudź go i przelej do miski. Posiedź w niej kilka minut. Czytaj też: Jak przygotować nasiadówkę?

Pamiętajmy, że domowe sposoby mogą jedynie działać wspomagająco. W przypadku wykrycia owsików powinniśmy zgłosić się najpierw do lekarza.

Aby wyeliminować owsiki, należy zastosować kilka zasad. Walka z owsikami wymaga szerokiego działania.

Konieczne jest wypranie pościeli , piżam, koców itp., ponieważ leczenie może okazać się nieskuteczne – jajka owsików wnikną z powrotem do organizmu i problem powróci.

, piżam, koców itp., ponieważ leczenie może okazać się nieskuteczne – jajka owsików wnikną z powrotem do organizmu i problem powróci. Należy regularnie myć ręce , szczególnie po wyjściu z toalety.

, szczególnie po wyjściu z toalety. Dzieciom należy obciąć paznokcie na krótko , co zapobiegnie nadmiernemu drapaniu się w okolicy odbytu.

, co zapobiegnie nadmiernemu drapaniu się w okolicy odbytu. Warto też zdezynfekować dziecięce zabawki.

Jeśli owsiki zdiagnozowano u dziecka, rodzic powinien poinformować żłobek, przedszkole lub szkołę o zaistniałym problemie, aby owsica nie szerzyła się na kolejne dzieci.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.05.2017.

