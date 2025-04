Spis treści:

Pasożyty, jakie najczęściej pojawiają się w naszym organizmie to: tasiemiec, owsiki, glista ludzka czy włosogłówka. Zdarza się, że przez dłuższy czas nie zdajemy sobie w ogóle z nich sprawy. Dzieje się tak, ponieważ zwykle zakażenie pasożytami początkowo przechodzi bezobjawowo. Charakterystyczne dolegliwości pojawiają się dopiero później.

Objawy zakażenia pasożytem pojawiają się jakiś czas (a czasami nawet kilka lat) po zakażeniu. Zdarza się, że nie są wystarczająco charakterystyczne i w łatwy sposób mogą zostać pomylone z innymi dolegliwościami. Na przykład bąblowica, którą powoduje tasiemiec bąblowcowy, ze względu na powiększoną wątrobę przypominać może objawy niektórych nowotworów. Wyszczególnić jednak można pewne nieprzyjemne dolegliwości, które powinny wzbudzić czujność. To:

biegunka,

śluz lub krew w stolcu,

częste bóle brzucha,

szybka utrata masy ciała,

brak apetytu,

częste nudności i wymioty,

zmęczenie i uczucie senności,

anemia.

Pasożyty najczęściej trafiają do naszego organizmu wraz z jedzeniem. Znajdować mogą się m.in. w surowym mięsie, jajkach czy owocach i warzywach. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest dokładne mycie oraz ewentualne poddawanie obróbce termicznej spożywanych produktów. Pasożyty mogą pojawić się również w wodzie.

Zakażeniu pasożytem (zwłaszcza u dzieci) sprzyja również niemycie rąk przed posiłkiem oraz częste wkładanie rąk do buzi. W podobny sposób zarazić można się owsicą, czyli jednym z najpopularniejszych pasożytów u dzieci. Choroba przenoszona jest do organizmu drogą pokarmową, jednak trzeba pamiętać, że jaja tego robaka unosić się mogą nawet w powietrzu. Miejsca, w których najczęściej dochodzi do zarażenia to toalety publiczne, żłobki i przedszkola.

Do zakażenia pasożytem dojść może również za sprawą kontaktu ze zwierzętami, które często są nosicielami pasożytów. Chodzi głównie o koty i psy. Toksokaroza to choroba, którą powodują robaki Toxocara canis i Toxocara cati. Ich jaja znajdują się w zwierzęcych odchodach, co oznacza, że do zakażenia wcale niekonieczne jest posiadanie własnego pupila. Zarazić się można na spacerze, w parku czy w piaskownicy.

Rozpoznanie pasożytów w organizmie zwykle odbywa się na podstawie badania kału. Zdarza się, że konieczne są dodatkowe badania krwi. Czasami zdiagnozowanie np. bąblowicy odbywa się podczas badania USG lub RTG zupełnie innych organów. Choroba charakteryzuje się torbielami np. na płucach lub wątrobie, o których pacjenci często dowiadują się przypadkowo.

Pasożyty leczy się za pomocą leków przeciwpasożytniczych. Trzeba jednak liczyć się z tym, że terapia nie należy do najkrótszych i czasami trwać może nawet kilka miesięcy. Większość pasożytów jest bowiem mało wrażliwa na leki. Czasami (np. w przypadku wspomnianej bąblowicy) konieczny jest również zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu torbieli. Z kolei nieprzyjemne skutki zakażenia pasożytami (m.in. wymioty i biegunki) leczy się objawowo.

Profilaktyka przede wszystkim polega na zachowaniu odpowiedniej higieny. Konieczne jest częste mycie rąk mydłem lub żelem antybakteryjnym. Rodzice z kolei powinni zwracać uwagę, aby maluchy nie wkładały rączek do buzi, a podczas spacerów nic nie podnosiły z ziemi. Dużą ostrożność należy zachować również podczas korzystania z publicznych toalet.

Dodatkowo szczególną uwagę należy zwrócić na spożywane potrawy. Unikajmy surowego mięsa niewiadomego pochodzenia oraz niezdatnej do picia wody. Dokładnie myjmy również owoce i warzywa.

