Tasiemiec bytujący w ciele człowieka może wywołać chorobę - tasiemczycę. Pasożyta tego można rozpoznać w większości odmian po charakterystycznych segmentach przypominających z wyglądu taśmę. Szczególnie niebezpieczny jest tasiemiec uzbrojony.

Tasiemiec przyczepia się do ścianki jelita człowieka za pomocą różnych narządów czepnych (przyssawek lub haczyków) umiejscowionych w główce pasożyta. Postacie larwalne tasiemców (tzw. wągry) mogą rozwijać się w różnych tkankach czy narządach człowieka, natomiast dorosłe osobniki dojrzewają zazwyczaj w jelicie cienkim.

Żywicielami pośrednimi (czyli organizmami, w których następuje rozwój pasożyta od jaja do postaci larwy) są zwierzęta: świnie dla tasiemca uzbrojonego, bydło dla tasiemca nieuzbrojonego oraz ryby dla bruzdogłowca szerokiego. Istnieje wiele gatunków tasiemców, jednak w Polsce najczęściej spotyka się zarażenia tasiemcem uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz znacznie rzadziej bruzdogłowcem szerokim.

Tasiemiec uzbrojony uważany jest za najgroźniejszego ze wszystkich tasiemców pasożytujących w ciele człowieka. Oprócz przyssawek na jego główce znajdują się dodatkowo haczyki, które umożliwiają jeszcze lepszą przyczepność do ścianki jelita. Osobniki dorosłe osiągają długość od 2 do 4 metrów. Larwy tasiemca rozwijają się w mięśniach świń domowych lub dzików.

Tasiemiec uzbrojony jest szczególnie niebezpieczny dla człowieka ze względu na to, że uwolnione w żołądku larwy mogą przenikać przez błonę śluzową żołądka do krwi, która może zanieść je do narządów takich jak mózg, oko czy wątroba.

Drogi zarażenia: mięso i nieumyte jarzyny

Człowiek zaraża się tasiemcem uzbrojonym, zjadając niedogotowane lub surowe mięso świni lub dzika oraz w momencie wydostania się larw z wągrów zagnieżdżonych w narządach człowieka (w przypadku tzw. wągrzycy). Do zarażenia może również dojść przez zjedzenie nieumytych jarzyn, na których znajdują się jaja tasiemca.

W przypadku tzw. wągrzycy, czyli obecności larw tasiemca uzbrojonego w organizmie człowieka, objawy zależą od lokalizacji wągrów.

Jeśli mamy do czynienia z wągrzycą mózgu, objawy mogą być podobne do objawów guza mózgu ( padaczka, bóle głowy ).

). Jeśli wągier zawędruje do siatkówki oka, może prowadzić do zaburzeń widzenia i uszkodzenia oka .

. W przypadku przyczepienia się tasiemca uzbrojonego do ściany jelita występują objawy ogólnego osłabienia, spadku wagi, nudności, bóle brzucha, wymioty, czasami biegunka.

W rozpoznawaniu wągrzycy, w zależności od lokalizacji wągrów, stosuje się różne metody: badania scyntygraficzne, radiologiczne czy bioptyczne. Natomiast rozpoznanie pasożyta następuje najpierw na drodze badania kału, a potem badań mikroskopowych, pozwalających na precyzyjne określenie rodzaju pasożyta.

W przypadku wągrzycy leczenie uzależnione jest od lokalizacji wągrów. Z kolei jelitowe pasożytnictwo osobników dorosłych eliminowane jest za pomocą środków farmakologicznych dawkowanych pod nadzorem lekarza.

Jak uniknąć tasiemca? Po pierwsze: profilaktyka!

Profilaktyka polega na powstrzymywaniu się przed spożywaniem surowego lub poddanego zbyt krótkiej obróbce termicznej mięsa świni domowej lub dzika. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej i weterynaryjnej oraz standardów sanitarnych w gospodarstwie. Badania sanitarne mięsa wieprzowego powinny być dokonywane z należytą dokładnością.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.05.2017.

